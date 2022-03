Ladepunkte für E-Autos sind im Havelland noch immer Mangelware

Havelland

Ratlos und ernüchtert stehen Ines und Helge Lengwenath an der Ladestation von EnBW auf dem Hellweg-Parkplatz in Falkensee. Eigentlich wollten sie ihr E-Auto dort laden aber „diese Ladestation sollte bis Ende Februar in Betrieb genommen werden, jetzt haben wir Anfang März und nichts ist passiert“, berichtet das Falkenseer Ehepaar.

Genau ein Jahr zuvor, im März 2021, begannen die Bauarbeiten zur Errichtung der Schnelllader an der Spandauer Straße. Im Oktober sollten dann, laut Aussage der Kundenhotline von EnBW, vier öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stehen, doch daraus wurde nichts. Eine erneute Anfrage ergab, dass die Ladestationen später ans Netz gehen würden, Ende Februar wurde da als finaler Termin genannt.

Schnell sind die Charger belegt

Eine alternative Lademöglichkeit musste nun gesucht werden. Also schauten die beiden in ihre Lade-App und konnten sehen, dass die Lader in der Scharenbergstraße frei sind. So machten sich die beiden E-Auto Besitzer auf den Weg zur neuen Stadthalle. Dort angekommen war bereits ein Ladeplatz besetzt und sie konnten ihren Wagen an dem zweiten Ladeplatz anschließen.

Ines und Helge Lengwenath vor der EnBW-Ladestation am Baumarkt – aber die Anlage ist noch nicht ans Netz gegangen wie angekündigt. Quelle: Enrico Berg

„Das passiert manchmal, man schaut kurz zuvor in die App und fährt zur Ladestation und dann hat sich die Situation vor Ort innerhalb einiger Minuten geändert und die Plätze an den Chargern sind belegt“, weiß Helge Lengwenath zu berichten und ergänzt: „Es gibt in Falkensee einfach zu wenig öffentliche Lademöglichkeiten für E-Autos, das ist sehr unbefriedigend.“

Ladesäulen stehen dort günstig, wo man einkaufen kann

Familie Lengwenath hat das Glück, dass sie zuhause eine Wallbox installiert haben und dort ihr Fahrzeug laden können. Allerdings dauert das wesentlich länger als an einem Schnelllader und wenn sie unterwegs sind, nutzen sie auch öffentliche Ladesäulen.

Aber nicht nur die Anzahl der Lademöglichkeiten lassen zu wünschen übrig, sondern auch die Standorte der Ladestationen könnten wesentlich besser sein, denn einige liegen so ungünstig, dass man während des Ladens zum Beispiel nicht einkaufen gehen kann, da dort keine Geschäfte sind. „Der Standort des Schnellladers an der neuen Stadthalle ist ideal, da im Umfeld viele Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind“, meint Ines Lengwenath, „denn man fährt nicht extra mit dem E-Auto zum Laden, sondern nutzt die Gelegenheiten, wenn man sowieso steht.“

Unzufrieden mit der Ladesäulen-Infrastruktur

Die Positionen der E-Ladestationen in Falkensee wären ideal dort, wo man auch einkauft zum Beispiel bei Real, Lidl und Netto. Neben den kostenpflichtigen Ladesäulen gibt es vereinzelt auch kostenfreie Lademöglichkeiten. Im Havelpark Dallgow können Kunden von Kaufland für die Dauer ihres Einkaufs kostenlos Strom ins Auto laden. In Berlin stellen Ikea, Kaufland, Lidl und einige andere Unternehmen ihren Kunden kostenlosen Strom zur Verfügung, im Havelland ist das eher Mangelware.

Klaus Limpertz aus Nauen nutzt die Zeit zwischen zwei Kundenterminen, um am Schnelllader auf dem Parkplatz bei Karls ein paar Kilowattstunden Strom beizuladen. „Für mich ist die Ladeinfrastruktur im Havelland nicht zufriedenstellend. Das ist ein Firmenfahrzeug, das Fahren mit dem Elektro-Auto ist schon eine tolle Sache und gefällt mir sehr gut. Persönlich würde ich mir zurzeit aber noch kein E-Auto kaufen, da ich auf öffentliche Ladesäulen angewiesen wäre.

Acht Schnellladepunkte gibt es im Havelland

Das Ladenetz ist mir hier einfach noch nicht gut genug ausgebaut. Besonders eng wird es, wenn man in ländlichere Gegenden kommt, da muss man im Vorfeld gut recherchieren wann man wo laden kann.“ Wie lange ein E-Auto zum Laden braucht, hängt von verschiedenen Faktoren wie Fahrzeugmodell, Typ der Ladesäule und den klimatischen Bedingungen ab. Laut der Bundesnetzagentur gibt es mit Stand vom 1. Februar 2022 insgesamt 47.111 Normalladepunkte und 8094 Schnellladepunkte in Deutschland, davon sind in Brandenburg 989 Normalladepunkte und 200 Schnellladepunkte in Betrieb.

Im Landkreis Havelland befinden sich insgesamt 37 Normalladepunkte und acht Schnellladepunkte in den Gemeinden Falkensee, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz, Wustermark, Nauen, Ketzin, Rathenow und Premnitz.

E-Flotte wächst stetig

Im November 2017 war in Schönwalde die erste E-Lade-Säule des Havellands in Betrieb gegangen. Im Jahr 2018 waren im Havelland 100 E-Autos gemeldet gewesen. Seitdem ist die E-Flotte im Havelland stetig gewachsen. Im Jahr 2019 waren 244 Elektrofahrzeuge im Landkreis zugelassen. Im vergangenen Jahr 835.

Im Jahr 2019 hatte der Landkreis einen Leitfaden „Elektromobilität Havelland“ erstellt, um die Elektromobilität zu fördern.

Von Hannelore Berg