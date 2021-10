Havelland

Streusalz eingelagert, Mitarbeiter eingestellt und Technik auf Vordermann gebracht – die Straßenmeistereien in Nauen und Rathenow sind für den Winterdienst gut gerüstet. „Es ist gelungen, acht Mitarbeiter für den Winterdienst im Bereich Rathenow einzustellen und damit ist der Personalbedarf gedeckt. Alle sechs Fahrzeuge der Meisterei sind für den Winterdienst auf unseren Straßen und Radwegen einsatzbereit und die Salzlagerhalle ist gefüllt“, erklärt Steffen Streu, Pressesprecher Landesbetrieb Straßenwesen.

Auch ein Vertragspartner mit fünf Fahrzeugen steht dem Betrieb zum Räumen der Straßen zur Verfügung. In Nauen stehen 16 Mitarbeiter bereit, zwei Firmen unterstützen hier, wenn dies notwendig ist. Die Straßenmeisterei setzt vier Fahrzeuge für die Straße und eines für die Radwege ein, wenn dies die Wetterlage erforderlich macht. „Die Lager für die Streumittel sind in den Meistereien gut gefüllt“, erklärt Steffen Streu.

Kommunen beauftragen Landesbetrieb

In Ortsdurchfahrten räumt und streut der Landesbetrieb im Auftrag zahlreicher Kommunen. Einige kümmern sich selbst darum, andere beauftragen die Straßenmeisterei mit dem Winterdienst. Auf den Bundes- und Landesstraßen sind die Teams des Landesbetriebes zwischen 3 und 22 Uhr im Einsatz, damit es in der Hauptverkehrszeit sicher vorangeht.

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat brandenburgweit derzeit etwa 40 000 Tonnen Salz eingelagert. Der Salzverbrauch ist je nach Witterung unterschiedlich. In den Jahren zwischen 2019 und 2021 schwankte er zwischen 36 000 Tonnen (2020/2021) und 7 700 Tonnen (2019/2020).

So laufen die Berechnungen des Salzbedarfs

Der Winterdienst kann nur mit präzisen Angaben zu Niederschlägen und Temperaturen geplant werden, teilt der Landesbetrieb ebenfalls mit. An den Autobahnen liefern Messstellen die Daten für das bundesweite Straßenzustands- und Wetterinformationssystem (SWIS). Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und die Bodentemperatur an der Fahrbahnoberfläche und in 30 Zentimetern Tiefe werden im 15-Minuten-Abstand aktualisiert. Alle Werte werden ständig mit den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) abgeglichen. Im Gegenzug liefert der DWD mehrmals täglich die Wetterprognosen für die Regionen, die die Meistereien des Landesbetriebs online abrufen.

Seit einigen Jahren setzt der Landesbetrieb nach eigenen Angaben zunehmend auf Tausalzlösungen der Klassifizierung „FS 100“, die flüssig auf den Straßen ausgebracht werden. Nach und nach investiert der Landesbetrieb in Salzlösetechnik und Fahrzeuge, um dieses Verfahren flächendeckend anwenden zu können. In Wasser gelöstes Tausalz kann bei drohendem Kälteeinbruch vorbeugend auf die Fahrbahn gesprüht werden und verhindert so, dass sich Eis bildet oder Schnee liegen bleiben kann. Ein großer Vorteil der Tausalzlösungen bei der vorbeugenden Streuung ist die deutlich längere Liegedauer auf der Fahrbahn. Bei geeigneten Bedingungen ist der Einsatz dieser Lösungen sparsamer als die Verwendung von Feuchtsalz „FS-30“.

