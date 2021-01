Landkreis Havelland: Dezernentenstelle zum 1. April ausgeschrieben

Havelland

Zum 1. April 2021 sucht der Landkreis Havelland einen neuen Beigeordneten für sein Dezernat III. Dieses umfasst die Bereiche Ordnungs- und Verkehrsamt, Umweltamt, Amt für Landwirtschaft Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Am vergangenen Wochenende inserierte die Kreisverwaltung die zu besetzende Stelle in der regionalen Presse. Auch auf der Website des Landkreises unter www.havelland.de ist die Stellenausschreibung einsehbar. Bewerbungen für die Stelle, die laut Ausschreibung „auf Vorschlag des Landrates durch den Kreistag für die Dauer von acht Jahren gewählt“ wird, können noch bis zum 1. Februar eingereicht werden.

Henning Kellner geht Ende März 2021 in den Ruhestand

Nötig wird die Neubesetzung, da der aktuelle Dezernent und Beigeordnete Henning Kellner Ende März 2021 in den Ruhestand geht. Kellner wechselte nach der Kreisgebietsreform 1994 ins Amt des Dezernenten für Landwirtschaft, Umwelt und Veterinärwesen in der neuen Kreisverwaltung des Havellands. Zuvor war er Amtsleiter für Umwelt im Landkreis Nauen gewesen, welches er dort aufgebaut hatte.

Vom Ingenieur zum Verwaltungsexperten

Dabei kommt der heute 64-Jährige ursprünglich gar nicht aus dem Verwaltungsbetrieb. Vielmehr ist Kellner von Hause aus Diplom-Ingenieur für Kfz-, Land- und Fördertechnik, studierte von 1974 bis 1978 in Dresden. Später entwickelte er am Institut für Futterproduktion in Paulinenaue Anlagen für die Heutrocknung. Dann kam die Wende. „Da war ich mir sicher, dass es dort so etwas wie Technologieforschung nicht mehr geben wird“, berichtete er im MAZ-Gespräch vor einigen Monaten. So habe er damals schließlich das Angebot angenommen, zur Kreisverwaltung Nauen zu wechseln. Als Sachbearbeiter für Emissionsschutz fing er dort an. Gleich am ersten Tag habe er jedoch einen besonderen Auftrag erhalten. „Der Dezernent für Umwelt, Matthias Dera, meinte zu mir: Bau mir doch mal ein Umweltamt auf. Und für mich stellte sich die Frage: Wie sieht so ein Umweltamt aus?“, erinnerte sich Kellner.

Oft als Krisenmanager gefragt

Unter anderem um den Ausbau der Abfallanlagen des Kreises und die Einrichtung der mechanisch-biologischen Aufbereitungsanlagen kümmerte sich Kellner ab 2005. Auch als Krisenmanager war er in seiner rund dreißigjährigen Verwaltungslaufbahn immer wieder gefragt. So als Stabsleiter für den Katastrophenschutz beim Elbehochwasser 2002 sowie 2013, als der Deich bei Fischbeck brach.

Von Nadine Bieneck