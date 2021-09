Landkreis Havelland bekommt für das Nachpflanzen von Alleen schlechte Noten

Havelland

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt, dass die Kreise dort, wo Alleen ganz oder teilweise gefällt werden, für Nachpflanzungen zu sorgen haben. Dieser Pflicht kommt der Landkreis Havelland nach Ansicht der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen nur unzureichend nach.

Darum wollen die Grünen nun die Kreisverwaltung mit einem Antrag dazu verdonnern, bis Ende 2023 die Nachpflanzungen vorzunehmen und das Budget dafür anzupassen. Alleen sollen vorrangig neu oder Lücken in Alleen geschlossen werden.

Katharina Lühr belegte das Anliegen der Bündnisgrünen mit Zahlen. „In den letzten fünf Jahren wurden vom Kreisstraßenbauhof Fällgenehmigungen für 563 Bäume erteilt. Davon waren 291 Bäume in Alleen betroffen. In Alleen wurden aber nur 79 Bäume nachgepflanzt.“ Daraus ergebe sich, so Katharina Lühr, ein Defizit von 73 Prozent.

Der Antrag ist das Ergebnis einer offiziellen Anfrage der Fraktion im Kreistag zu dem Thema. Das Dezernat IV, zu dem der Kreisstraßenbauhof gehört, hatte in der Antwort auf diese Anfrage unter anderem ausgeführt, dass 448 Jungbäume in Ersatz- und Kompensationspflanzungen gesetzt wurden.

212 Bäume fehlen

Alleenbäume sollen aber dort gepflanzt werden, wo sie weggenommen werden. „Es hätten also noch 212 Alleenbäume gepflanzt werden müssen“, so Katharina Lühr weiter.

Die Kreisverwaltung müsse nun ihrer Verpflichtung nachkommen, die sich aus dem Gesetz ergebe.

Im Fontane-Jahr seien Zitate von Theodor Fontane über die brandenburgischen Alleen überall benutzt worden. „Nun müssen wir etwas tun.“

Hier wird eine Allee aufwändig erneuert. Quelle: Jutta Abromeit

Es ist insbesondere bei Straßenbauvorhaben nicht immer möglich, Alleen zu erhalten. Darauf verwies Corrado Gursch, der die Kreistagsfraktion der CDU führt. „Ich erlebe das ja auch bei mir zuhause“, zeigte Gursch – er wohnt im Rathenower Ortsteil Steckelsdorf – Verständnis.

Doch die Vorgaben beim Neubau von Kreisstraßen sind anders als zu der Zeit, als das Gesetz zum Schutz der Alleen formuliert wurde. „Es sind neue Mindestbreiten einzuhalten“, so Gursch.

Geldbetrag fehlt

Daraus folge, dass Bäume, die einen Mindestabstand zum Straßenrand haben müssen, auf privaten Grundstücken stehen würden, die der Kreis erst ankaufen müsse. Weil der Kreis die Pflicht zur Nachpflanzung habe, seien die Preisvorstellungen der Grundstücksbesitzer oft hoch. Geld dürfe keine große Rolle spielen, meinen die Bündnisgrünen. Wie viel teurer die Nachpflanzungen werden, wurde daher in dem Beschluss nicht beziffert.

Corrado Gursch plädierte daher dafür, das Thema im Umweltausschuss des Kreistages zu vertiefen und den Beschluss im Dezember-Kreistag erneut zu verhandeln.

Beim Straßenbau gibt es neue Vorgaben. Quelle: Uwe Klemens

Karl-Reinhold Granzow machte für die Fraktion Die Linke/Die Partei klar, dass ein wichtiges Kulturgut in Gefahr sei. „Die Situation ist insbesondere an Kreisstraßen nicht zufriedenstellend. Die Zahlen, die von der Kreisverwaltung in Antwort auf die Anfrage vorgelegt wurden, seien Besorgnis erregend. „Wir müssen handeln und das sofort, kündigte Granzow die Zustimmung seiner Fraktion zu dem Antrag der Grünen unmissverständlich an.

Gleich beschließen?

Während die SPD-Fraktion und die Freien Wähler ebenfalls eine neue Debatte im Umweltausschuss des Kreistages wünschten, hielt Jean Luc Meier, aus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Ausschussdebatte für überflüssig. „Zu dem Alleenthema haben wir schon so viele Anträge gestellt und wir haben sie alle später im Ausschuss diskutiert. Die Ergebnisse seien bescheiden. Diesen Antrag können wir auch gleich beschließen.“ Was Stefan Scheider (SPD) zu dem Hinweis veranlasste, dass man Anträge auch erst in den Ausschuss einbringen könne, um dann im Kreistag einen Beschluss zu fassen.

Das Thema wird den Kreistagsabgeordneten nun im Umweltausschuss wieder begegnen. Dann soll auch das Dezernat noch einmal ausführlich Stellung beziehen. Und dann soll es auch ausführlichere Informationen zu der Frage geben, was die Nachpflanzungen kosten.

Von Joachim Wilisch