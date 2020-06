Havelland

Der Landkreis Havelland beteiligt sich am 19. Juni am ersten bundesweiten Digitaltag. Dieser Tag wurde von der Initiative „Digital für alle“ ins Leben gerufen und soll die digitale Teilhabe in Deutschland fördern sowie Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung thematisieren. Die havelländische Kreisverwaltung bietet in diesem Rahmen ein Webinar an, in dem interessierten Unternehmen aus der Region das elektronische Vergabeverfahren nähergebracht wird, teilt Landkreissprecher Norman Giese mit.

Durchgeführt wird das Webinar von der Zentralen Vergabestelle des Landkreises, die es seit dem 1. September 2019 gibt. Sie kümmert sich um Beschaffungen und Vergaben für die Kreisverwaltung und nutzt dafür hauptsächlich die Möglichkeit der E-Vergabe. Im Webinar soll den teilnehmenden Unternehmen praxisnah gezeigt werden, wie unkompliziert die Abgabe eines elektronischen Angebotes sein kann und welchen Mehrwert es für Unternehmen bietet.

Anmeldungen bis 16. Juni

Interessierte können sich per E-Mail bis zum 16. Juni unter vergabestelle@havelland.de für das Webinar anmelden. Am 17. Juni bekommen diese einen Freischaltungslink. Das Webinar soll schließlich am Digitaltag um 10 Uhr stattfinden. Bei vielen Anmeldungen wird es an diesem Tag noch einen zweiten Termin geben.

Weiteres zum Webinar unter https://digitaltag.eu/aktion/abgabe-e-angeboten.

