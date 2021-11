Landkreis Havelland kann seine Flüchtlingsquote erfüllen

Havelland

Insgesamt 326 Flüchtlinge soll der Landkreis Havelland in diesem Jahr aufnehmen. Diese Zahl hatte Kreissozialdezernent Wolfgang Gall bei der Sitzung des Kreissozialausschusses dabei.

Das sind fast doppelt so viele Ankömmlinge, wie im Jahr 2020. „Diese Quote können wir im Landkreis auch erfüllen“, so Gall am Montag. Der Dezernent berichtete von der Vorgabe, dass man die Gemeinschaftsunterkünfte „großzügig belegen“ solle. Im Übergangsheim Schönwalde gebe es beispielsweise eine Auslastung von rund 67 Prozent. In der Praxis seien aber auch 90 Prozent möglich.

Die Zuständigkeit für Ausländerangelegenheiten ist dem Dezernat von Wolfgang Gall zugeordnet. Der Dezernent berichtete von zwei Zugängen, die Flüchtlinge derzeit nutzen.

Schlechte Umstände

„Die Griechenlandroute ist bei Flüchtlingen eine Option, um nach Deutschland zu kommen.“ Sie reisen in Griechenland ein und werden dort als Flüchtlinge anerkannt, haben also einen Aufenthaltsstatus. Danach reisen sie ganz legal nach Deutschland weiter und stellen hier einen zweiten Antrag auf Asyl. Das sei zwar grundsätzlich nicht erlaubt, weil sie ihr Verfahren in dem Ankunftsland – also Griechenland – durchlaufen sollen.

Trotzdem schicken deutsche Behörden die Flüchtlinge, die aus Griechenland kommen, dahin nicht zurück. Die Zustände für Flüchtlinge seien zum Teil unzumutbar.

Noemi Pietruszka, Integrationsbeauftragte Havelland mit Dezernent Wolfgang Gall. Quelle: Joachim Wilisch

Ein wesentlicher Anteil der Flüchtlinge nehme zudem die Route über Weißrussland. Zwar versuche Polen, seine Grenze eng zu kontrollieren, dennoch gelinge es Flüchtlingen immer wieder nach Polen durchzubrechen, von wo aus sie sich weiter nach Deutschland durchschlagen. „Diese Flüchtlinge sind in Polen nicht registriert und daher ist eine Rückführung schwierig“, so Gall.

Im Landkreis Havelland waren zum Zeitpunkt, als Dezernent Wolfgang Gall die Zahlen abfragte, 1099 Plätze für Neuankömmlinge belegt. 747 waren in Gemeinschaftsunterkünften registriert und 353 hatten Wohnungen. Zum 31. Dezember waren 1155 Personen registriert, davon 782 in Gemeinschaftsunterkünften und 373 in Übergangswohnungen.

Etwa fünf Prozent

Derzeit wohnen im Landkreis Havelland rund 8500 Migranten mit 1264 bekannten nationalen Herkünften. Gemessen an der zuletzt bekannten Gesamteinwohnerzahl des Landkreises entspricht der Anteil der ausländischen Bevölkerung demnach rund fünf Prozent.

Über die Hälfte, nämlich 56 Prozent, sind männlich und 43,7 Prozent weiblich. Bei einigen wenigen ist das Geschlecht unbekannt. Seit dem Jahr 2014 ist der Ausländeranteil bezogen auf die Gesamtentwicklung des ausländischen Bevölkerungsanteils um das zweieinhalbfache gestiegen.

Integration ist das A und O für Neuankömmlinge. Unser Bild entstand bei einem Pflege-Integrationskurs für Asylbewerber. Quelle: Uwe Hoffmann

Zwischen dem Jahr 2015, als besonders viele Flüchtlinge ankamen, und dem Jahr 2018 stieg der Anteil der Ankömmlinge an der gesamten Kreisbevölkerung von drei auf fünf Prozent.

Diese Zahlen präsentiert das Amt für Ausländerangelegenheiten auf seiner Internetseite. Seit einiger Zeit gibt es hier einen neuen Amtsleiter. Jan Döbel steht nun der Behörde vor.

Neuer Chef

Wolfgang Gall präsentierte den neuen Mann an der Spitze der Ausländerbehörde den Mitgliedern des Ausschusses ebenso wie Noemi Pietruszka. Sie ist die neue Migrationsbeauftragte des Landkreises. Bestätigt wurde sie bei der September-Sitzung des Kreistages. Sie ist Nachfolgerin von Anne Christin Kubb. Wolfgang Gall sagte, die neue Migrationsbeauftragte werde sich ab sofort auch in der Ausschussarbeit mit einbringen.

Und wie geht es insbesondere im Jahr 2022 weiter? Diese Frage kann niemand beantworten. „Wir müssen mal schauen, was im kommenden Jahr passiert und wie es weiter geht“, so Wolfgang Gall.

Diese Traglufthalle in Brieselang wurde zur Aufnahme von Flüchtlingen errichtet. Quelle: Tanja M. Marotzke

Noch in bester Erinnerung ist den Kreistagsabgeordneten die Situation der Jahre 2015 und 2016, als sich der Landkreis auf einen Flüchtlingsansturm vorbereitete. In einigen Gemeinden wurden sogar Traglufthallen aufgebaut, um die Neuankömmlinge zunächst unterzubringen.

Nicht alle bleiben

Eines war Wolfgang Gall noch wichtig: „Viele Flüchtlinge bleiben nicht im Land Brandenburg, wenn sie hier angekommen sind.“ Sie reisen weiter – zumeist zu Familienangehörigen in anderen Bundesländern.

Von Joachim Wilisch