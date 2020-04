Havelland

Inzwischen gibt es im Landkreis Havelland über 100 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Zum Vormittag vermeldete das Landesgesundheitsamt 103 infizierte Bewohner im Landkreis Havelland. Das sind elf mehr, als am Sonntag um 16 Uhr, da waren es noch 92.

Mittlerweile ist auch im Landkreis Havelland ein Todesopfer zu beklagen, das der Corona-Epidemie zugerechnet wird. Im Krankenhaus befinden sich inzwischen 16 Personen.

Eine genaue Aussage, wo es die meisten Corona-Fälle im Kreis gibt, ob es in einigen Gemeinden gar keine Fälle gibt und wo das Todesopfer herkommt, wird vom Kreis nicht vermeldet. Die Havelland Kliniken hatten in der vergangenen Woche noch einmal darauf verwiesen, dass es zurzeit genügend Betten gebe, um Patienten, die mit einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus kommen, zu behandeln.

Landrat Roger Lewandowski hatte sich am vergangenen Sonnabend in großen Anzeigen in den Medien an die Menschen im Havelland gewandt. Er appellierte an die Bewohner des Kreises, weiter zu Hause zu bleiben. Er habe Verständnis, dass dies zum bevorstehenden Osterfest besonders schwer falle. Aber es gebe keine Alternative.

Ähnlich äußerte sich jetzt auch der Bürgermeister der Stadt Rathenow, Ronald Seeger: „Wir alle haben es gemeinsam in der Hand, die Ansteckungsketten zu unterbrechen.“ Auch wer sich noch gesund fühle, könne das Virus schon in sich tragen und andere Mitmenschen infizieren. Abstand halten sei das Gebot der Stunde.

Seeger weiter: „Die Mehrheit der Rathenowerinnen und Rathenower hat den Ernst der Situation erkannt. Dennoch haben leider noch nicht alle verstanden, dass das Virus auch in unserer Region angekommen ist. Wer sich uneinsichtig zeigt, muss mit der Verhängung von Bußgeldern und Strafanzeigen rechnen.“

Von Joachim Wilisch