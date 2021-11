Landkreis Havelland möchte in elf Gemeinden digitale Info-Stelen für Touristen errichten

Havelland

Der Landkreis will im Haushalt 2022 mehr Geld für touristische Infrastruktur ausgeben. 200 000 Euro ist der Betrag, um den der Tourismushaushalt aufgestockt werden soll.

Der Hintergrund ist der Versuch, die Information für Touristen in den Städten und Gemeinden des Kreises aufzuwerten. Wer schon in anderen Städten und Gemeinden mit touristischen Attraktionen war, kennt das. Irgendwo an einem zentralen Punkt gibt es Informationsstelen oder Terminals, wo sich der Besucher informieren kann.

Restaurants und Gaststätten, die Sehenswürdigkeiten selbst, ein digitaler Wegeplan, Geschäfte und vieles mehr können hier für die Gäste bereit gestellt werden. Eine schöne Sache, vor allem wenn man dem touristisch geprägten Havelland einen Besuch abstattet.

Digitale Informationen

Das hatte sich wohl auch Landrat Roger Lewandowski gedacht. Er gab seinem Referatsleiter für Tourismus, Kultur, Wirtschaft und Sport diese Idee mit. Bruno Kämmerling stieß auf das Landesprogramm zur Installation von Informationsgeräten. Gemeint sind digitale Displays und Stelen im öffentlichen Raum und in Tourist-Informationen, die dazu dienen, Gästeinformationen aufzubereiten.

Für Landrat Roger Lewandowski ist die Verbesserung der touristischen Infrastruktur ein wichtiges Ziel. Im Kreis gibt es mit Ribbeck, dem Schloss und dem Birnengarten oder mit anderen Herrenhäusern attraktive Ziele, die sich für Touristen lohnen.

Der Schlosspark Nennhausen. Quelle: Norman Giese

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres meldete der Kreis Interesse an dem Landesprogramm an. Die notwendigen Investitionskosten samt Installation beabsichtigte das Land aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ mit bis zu 90 Prozent zu fördern, den notwendigen Eigenanteil wollte der Landkreis Havelland tragen.

Eigentlich war schon alles geregelt. Im Kreis hatten elf Gemeinden Interesse an einer Informationsstele. Ans insgesamt 17 Stellen sollten diese Stelen aufgebaut werden. Die laufenden Kosten wie Strom und andere Positionen hätten die Gemeinden übernommen.

Kurzerhand abgesagt

Doch dann die Enttäuschung. Im September strich das irtschaftsministerium kurzerhand das Projekt. „Aufgrund des hohen Antragsaufkommens in der wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung sah sich die Investitionsbank des Landes Brandenburg nicht mehr in der Lage, die bisher gestellten Anträge zu bearbeiten“, so Bruno Kämmerling. Es war nicht genug Geld da.

Das bedauerten die Landkreise, die Interesse gezeigt hatten sehr. Inzwischen wurde vom Land eine Richtlinie Infrastruktur „Digitalisierung Tourismus“ aufgelegt. Wieder können Förderanträge für die Errichtung der Info-Stelen gestellt werden.

Mit dem Boot nach Rathenow. Quelle: Maz

Das Programm habe die gleichen Bedingungen, wie das Programm, welches gestrichen wurde. Das Geld stammt aber nun aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“.

Nun will der Landkreis einen neuen Antrag stellen. Die Vorgaben, die sich aus dem Programm und dem Europäischen Fonds ergeben, sind kompliziert. Insbesondere bei der Abrechnung werden den teilnehmenden Gemeinden einige Hausaufgaben mitgegeben.

Ausschuss diskutiert

Der Kreistagsausschuss für Finanzen soll deshalb am 16. November die Aufstockung des Haushaltes um das geplante Fördervolumen beschließen. Der Eigenanteil ist bereits unter dem angegebenen Sachkonto eingeplant.

Der Eigenanteil soll aus dem Programm zur Förderung der touristischen Infrastruktur des Landkreises Havelland kommen. Insgesamt waren dafür 22 000 Euro vorgesehen.

Die IL-62 Lady Agnes ist ein Publikumsmagnet in Stölln. Quelle: Jürgen Ohlwein

Interessant sind solche Stelen zum Beispiel an Wasseranlegestellen, wo Wassertouristen Städte und Gemeinden anfahren. Auch andere zentrale Plätze in einem Ort sind interessant – auch Parkplätze, wo Touristen ankommen.

Die Impulse sind es, die den Tourismus voranbringen sollen. Das war auch Thema bei einer havelländischen Tourismustagung im Oktober. Das Tourismusgewerbe ist nach wie vor stark von den Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst. Dazu wurden zahlreiche weitere Themen vertieft.

Entscheidung im Dezember

Diese Tourismusinformationsstelen können neben den klassischen Informationen auch weitere Themen aufbereiten. Zum Beispiel zu Radwegen und Wasserstraßen oder Wanderwegen.

Die endgültige Entscheidung, ob sich der Kreis an dem Programm beteiligt, fällt am 6. Dezember im Kreistag. Da die Aufstockung „kostenneutral“ erfolgen soll, wird das Geld aus anderen Haushaltsstellen genommen. Das Gesamtvolumen des Etats steigt nicht an.

Von Joachim Wilisch