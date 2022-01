Landkreis Havelland sagt Ausbildungsmesse ab

Havelland

Nun ist es passiert. Das wollte die Kreishandwerkerschaft eigentlich verhindern. Die Börse für Ausbildung und Studium, organisiert vom Landkreis Havelland und der Kreishandwerkerschaft, ist abgesagt. Eigentlich sollte die Ausbildungsbörse am 13. Januar im MAFZ Erlebnispark stattfinden.

Darüber unterrichtete jetzt die Pressestelle des Landkreises Havelland. Zum zweiten Mal in Folge fällt das Treffen, bei dem sich Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten und -wege erkundigen können, aus.

Letztmals vor zwei Jahren

Am 9. Januar 2020 fand die Börse für Ausbildung und Studium also zum zehnten und bisher letzten Mal mit großem Erfolg statt. „Die Börse, die traditionell im Januar stattfindet, ist inzwischen zur guten Tradition für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben geworden“, sagt Landrat Roger Lewandowski. Und er weiß, wie wichtig die persönlichen Kontakte sind, die bei den Gesprächen an den Ständen entstehen.

Ausbildungsbörse MAFZ Paaren im Glien 2019 Quelle: Laura Sander

Das Interesse war bereits groß. Rund 2000 Anmeldungen aus den Schulen des gesamten Landkreises lagen vor. Rund 100 Aussteller haben sich angemeldet. Sie hatten geplant, die Besucher über ihre Unternehmen und Betriebe ausführlich zu informieren. Erfahrene Ausbilder hatten sich darauf vorbereitet.

Zeiten sind nicht normal

Von der Ausbildungsmesse hatten sich einige Unternehmen einen Schub erwartet. Denn durch Corona gelang es nicht überall, junge Leute für einen bestimmten Beruf zu begeistern Das weiß Rainer Deutschmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Havelland. Die Kreishandwerkerschaft gehört schon seit der ersten Messe zu dem Team, das die Ausbildungsbörse organisiert.

Deutschmann verdeutlicht das Problem: „Leider befinden wir uns aktuell nicht in normalen Zeiten. Die Corona-Pandemie hat den direkten Kontakt zwischen Ausbildungsunternehmen und potenziellen Auszubildenden in letzter Zeit sehr stark erschwert.“ Im direkten und persönlichen Kontakt können manche Frage viel schneller beantwortet werden.

Offene Unternehmensbesuche – das bot die Wirtschaftsregion Westbrandenburg 2021 an. Quelle: Wirtschaftsregion Westbrandenburg

Die Suche nach geeigneten Auszubildenden beschäftigt die Unternehmen im Landkreis Havelland. Im Handwerk ist das in einigen Branchen aber besonders schwierig. So in der Hotel- und Gastronomiebranche, im Nahrungsmittelhandwerk, aber auch in anderen Sparten.

Als sich das Vorbereitungsteam erstmals traf, war klar, dass eine Absage – wie nun auch erfolgt –, im Bereich des Möglichen ist. Landrat Roger Lewandowski bittet nun alle Interessenten, sich unter dem Portal www.ausbildung-im-havelland.de auf dem Laufenden zu halten. „Wir können jetzt noch nicht verbindlich Zusagen machen, das hängt vom Infektionsgeschehen ab“, hatte er Ende vergangenen Jahres betont.

Aktuelle News

Auf der Internetseite werde aber immer aktuell berichtet. Hier gebe es dann auch Informationen dazu, ob die Präsenzveranstaltung durch eine Online-Messe ersetzt wird. Ähnliche Angebote habe es in diesem Jahr bereits zu anderen Ausbildungsmessen gegeben.

Auf der Ausbildungs- und Studienbörse des Landkreises Havelland präsentieren sich im MAFZ in Paaren im Glien Unternehmen und Hochschulen. Quelle: Danilo Hafer

Ob das tatsächlich möglich ist, wird sich noch zeigen. Vorerst gilt die Absage, wie sie auch auf der Internetpräsentation der Veranstalter mitgeteilt ist. Diese Absage gilt vorerst auch für die Seminare am Messetag.

Das Team

Hinter der Ausbildungsbörse stehen im Organisationsteam neben dem Landkreis Havelland mit dem Referat Wirtschaftsförderung und der Kreishandwerkerschaft die Agentur für Arbeit, das IHK-Regionalcenter Brandenburg an der Havel und die Wirtschaftsförderung Brandenburg Regionalcenter Nordwest.

Einen großen Berufemarkt hat die Wirtschaftsregion Westbrandenburg, in der sich die Städte Rathenow, Premnitz und Brandenburg an der Havel vereinen, im Programm. Im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) sowie im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) in Brandenburg an der Havel fanden sich stets Tausende Schüler aus der Region ein, um sich mit Freunden und Eltern über Karrierewege zu informieren. Auch dieses Angebot gab es 2021 nur digital.

Die Zahl der Ausbildungsberufe ist mannigfaltig. Quelle: Danilo Hafer

Der diesjährige „Berufemarkt Westhavelland“ am 11. September fand coronabedingt nur digital statt. Eine Ergänzung war die sogenannte „Find your job challenge“, bei der online angemeldete Schüler ab 14 Jahren teilnehmen konnten, um Unternehmen in der Region kennenzulernen.

Wie geht es weiter?

Welche Angebote die Wirtschaftsregion Westbrandenburg 2022 unterbreitet, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Das gilt auch für weitere Berufsmessen in Schulen.

Von Joachim Wilisch