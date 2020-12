Landrat Roger Lewandowski: „Hinter uns liegen schwierige Monate“

Rathenow

Es war ein aufregendes Jahr – und als Landrat Roger Lewandowski seine Gäste zum Neujahrsempfang in Semlin begrüßte, hatte er den Verlauf der letzten Monate so nicht erwartet. Im MAZ-Interview schaut er zurück und nach vorne.

MAZ: Zunächst eine persönliche Frage. Wie geht es Ihnen nach diesem Jahr?

Roger Lewandowski: Hinter uns allen liegt ein turbulentes und aufreibendes Jahr, das uns sowohl beruflich wie auch privat viel abverlangt hat – auch mir als Landrat. Wir befinden uns aufgrund der Corona-Pandemie in einer außergewöhnlichen Lage, die viele Einschränkungen und Entbehrungen bedeutet. Gesundheitlich geht es mir gut, doch wie vielen anderen fehlen auch mir vor allem die persönlichen Kontakte.

Das beherrschende Thema war 2020 Corona – ist der Landkreis personell und inhaltlich gut genug aufgestellt um die Krise weiter zu meistern?

Die Bewältigung der Pandemie ist vor allem für unser Gesundheitsamt ein immenser Kraftakt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort leisten seit März einen hervorragenden Job, geraten aber aufgrund der Dauer der Pandemie zunehmend an ihre Leistungsgrenze. Zur Unterstützung haben wir bereits im Frühjahr einen Krisenstab einberufen, dem für solche Situationen ausgebildete Beschäftigte angehören.

Im Kreishaus Rathenow werden die Corona-Statistiken geführt. Quelle: Markus Kniebeler

Stück für Stück haben wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Verwaltungsbereichen zur Unterstützung des Gesundheitsamtes eingesetzt und erhalten zudem Hilfe von der Bundeswehr. Das funktioniert bisher ganz gut und ich kann mich hierbei voll auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch weiterhin der Fall bleibt und wir die Situation gemeinschaftlich weiter bewältigen können. Jedoch muss man die Entwicklung des Infektionsgeschehens stets aufmerksam verfolgen und die personelle Ausstattung je nach Lageentwicklung immer wieder hinterfragen.

Bei der Bekämpfung der Pandemie spielen die Havelland Klinken eine wichtige Rolle – wie stufen sie deren Beitrag ein – vor allem auch mit Blick auf das Impfgeschehen?

Hier muss man zunächst festhalten, dass das Impfgeschehen grundsätzlich in der Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung liegt und die Havelland Kliniken in diesem Punkt eine untergeordnete Rolle spielen. Die Impfungen sollen generell in den Impfzentren des Landes Brandenburg sowie durch mobile Impfteams durchgeführt werden.

Das Pflegeheim Fontanepark der Havelland Kliniken in Rathenow. Quelle: HVL-Kliniken

Ansonsten sind die Havelland Kliniken mit den beiden Krankenhäusern, dem Rettungsdienst sowie den Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen ein äußerst leistungsstarker und verlässlicher Partner bei der Bewältigung der Pandemie, mit dem wir als Kreisverwaltung stets in engem Kontakt stehen. Die Kliniken haben die Herausforderungen der Pandemie bisher gut gemeistert und stehen unseren Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Betten- und Intensivbettenkapazität auch für die Behandlung von Corona-Erkrankten zur Verfügung. Auch hier werden die ergriffenen Maßnahmen regelmäßig hinterfragt und der jeweiligen Lage entsprechend angepasst.

Was sind die tief greifendsten Veränderungen, die sich durch Corona für den Kreis ergeben haben?

Die Kontakt- und nun auch Ausgangsbeschränkungen treffen alle Havelländer gleich und gehören daher sicherlich zu den größten Einschränkungen. Die von den Schließungen betroffenen Einzelhändler, Gastronomen oder Touristiker haben zudem mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Viele Eltern machen sich unterdessen Sorgen um die Betreuung und Bildung ihrer Kinder, wenn die Schulen nicht geöffnet sind. Bei uns in der Verwaltung bindet die Bewältigung der Pandemie viele Kräfte, sodass andere Aufgaben zum Teil hintenanstehen müssen. Wir versuchen dennoch weiterhin Ansprechpartner in allen Lebenslagen für die Bürgerinnen und Bürger des Havellandes zu sein, auch wenn der persönliche Kontakt in den Amtsgebäuden derzeit stark eingeschränkt ist.

Wie lange, glauben Sie, wird der Lockdown diesmal dauern, tatsächlich nur bis 10. Januar?

Das hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens und vom Erfolg der ergriffenen Maßnahmen ab. Abzuwarten bleibt, inwieweit die ersten Impfungen zu einer Entspannung der Lage führen. Ich denke aber, dass uns einige Eindämmungsmaßnahmen noch mehrere Monate begleiten werden.

Mal abgesehen von Corona – was waren erfreuliche Höhepunkte und Ereignisse in 2020?

Sehr erfreulich war, dass wir im Landkreis Havelland mit dem flächendeckenden Breitbandausbau loslegen konnten. Alle Bildungseinrichtungen, Gewerbe- und Industriegebiete, die bisher nicht über einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/Sekunde verfügen, können sich kostenlos einen Glasfaseranschluss legen lassen. In 2020 haben hierzu die Bauarbeiten im ersten von vier Projektgebieten begonnen.

Der Landrat freut sich über die Beteiligung beim Stadtradel-Wettbewerb.. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Mit der ersten PlusBus-Linie im Landkreis konnte zudem der öffentliche Personennahverkehr im Havelland verbessert werden. Gefreut habe ich mich auch über die rege Teilnahme der Haveländerinnen und Havelländer am ersten Stadtradeln in unserem Landkreis. Gut und sehr konstruktiv lief zudem die Zusammenarbeit mit den Kreistagsabgeordneten und den Kommunen des Landkreises, insbesondere wenn es um die Bewältigung der Corona-Pandemie ging. Ansonsten denke ich, dass in diesem Jahr auch viele kleinere neue und innovative Ideen geboren sind, die zunächst als Alternative in Corona-Zeiten entstanden sind, nun aber womöglich auch in Zukunft immer mal wiederauftauchen werden. Hieran sieht man, dass eine Krise auch immer neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet.

Und wo waren abgesehen von Corona andere Probleme zu notieren?

Die Corona-Pandemie und all ihren Nebenwirkungen waren sicherlich das größte Problem im zurückliegenden Jahr, mit dem auch viele andere Dinge zusammenhingen. Darüber hinaus müssen wir uns mit der Afrikanischen Schweinepest und der Geflügelpest parallel auch auf zwei andere Gefahrenlagen vorbereiten. Keinen wirklichen Fortschritt gab es leider beim Thema Schienenpersonennahverkehr. Auf den Strecken von Nauen und Rathenow nach Berlin gibt es immer noch keine konkreten Verbesserungen. Ein großer Wermutstropfen ist zudem die vorübergehende Schließung des Kreißsaals in Rathenow zum 1. Januar 2021.

Ich will noch einmal auf die Havelland Kliniken zurückkommen. Nach der Schließung des Kreißsaales in Nauen war absehbar, dass es ein Problem mit dem Fachpersonal gibt. Hätte man das früher abfedern müssen, um die Schließung des Rathenower Kreißsaales zu verhindern?

Es war klar, dass die personelle Situation beider Kreißsäle der Havelland Kliniken in den Blick zu nehmen waren. Das wurde seitens der Geschäftsführung und Klinikleitung so auch betrieben. Die leitende Hebamme wurde mit einer standortübergreifenden Verantwortung eingestellt und die Akquise-Aktivitäten haben sich auf beide Klinikstandorte erstreckt. In Nauen galt es von Grund auf ein arbeitsfähiges Team wiederaufzubauen, für Rathenow wurde Teamverstärkung gesucht. Auch wurden Auszubildende eingestellt, die jedoch frühestens im Herbst 2021 ihre Prüfung absolvieren können.

Das Team im Kreißsaal Nauen der Havelland Kliniken. Der Rathenower Kreißsaal ist vorerst geschlossen. Quelle: Andreas Kaatz

Was für Pflegekräfte, Ärzte und viele weitere im Gesundheitsbereich tätige Fachkräfte gilt, trifft seit längerem auch auf Hebammen zu: Der Markt ist quasi „leer gefegt“ und fast alle Kreißsäle in Deutschland suchen und brauchen weitere Hebammen. Dementsprechend gestaltet sich die Personalsuche schwierig. Dass es nicht einfach werden würde die Kreißsäle stabil zu betreiben, war allen Beteiligten bewusst. Die intensive Personalsuche läuft aber nach wie vor auf verschiedenen Ebenen weiter. Alle Beteiligten wollen den Kreißsaal in Rathenow erhalten. Aus diesem Grund wird er auch nicht zurückgebaut. Zwar können vorerst keine geplanten Entbindungen mehr stattfinden, Angebote der Schwangerenbetreuung wie CTGs und Ultraschalle oder Hebammensprechstunden wird es aber weiterhin geben. Auch können Beschwerden während der Schwangerschaft behandelt werden.

Wie geht es am Ende des Corona-Jahres den Unternehmen in der Hand des Kreises, insbesondere Schloss Ribbeck, MAFZ, Kulturzentrum Rathenow?

Insgesamt kann man sagen, dass sich alle kommunalen Unternehmensbeteiligungen unverzüglich und mit hohem Engagement der Pandemie-Situation gestellt haben. Die Unternehmen der Abfallwirtschaft hatten beispielsweise nahezu keine Einschränkungen zu verzeichnen, vielmehr waren erhöhte Entsorgungsaufwendungen insbesondere beim Sperrmüll zu bewältigen. Die drei Kultur-Unternehmen waren dagegen seit dem Ausbruch der Pandemie von eingeschränktem Betrieb bis hin zu vollständigen Schließungen betroffen. Das war auch mit erheblichen Umsatzverlusten verbunden. Alle drei Unternehmen nutzten seit dem Frühjahr die Kurzarbeiter-Regelungen. Für die Kulturzentrum Rathenow GmbH ist die Finanzierung und damit die Sicherstellung der Liquidität auf Grundlage von Beschlüssen des Kreistages und der Stadtverordnetenversammlung Rathenow, wonach die Gesellschafter Landkreis Havelland und die Stadt Rathenow sich verpflichteten, je die hälftige Finanzierung des Unternehmens sicherzustellen, unproblematisch.

Winterruhe im Schloss Ribbeck - für die Kulturbetriebe war es ein schweres Jahr. Quelle: Marlies Schnaibel

Auch für die Schloss Ribbeck GmbH trägt die durch den Kreistag beschlossene Finanzierungsvereinbarung für das Jahr 2020 dazu bei, die Liquidität des Unternehmens zu stabilisieren. Am stärksten ist die MAFZ GmbH durch den Ausfall der BraLa 2020 umsatzseitig belastet. Die BraLa ist in ihrer Vorbereitung kostenintensiv, stellt aber gleichzeitig eine wesentliche Einnahmequelle für das Unternehmen dar und stabilisiert normalerweise die Liquidität. Um diesen Ausfall kompensieren zu können hat die Geschäftsführung ihre Gesellschafter um finanzielle Unterstützung gebeten, dem unter anderem auch der Landkreis Havelland als Mehrheitsgesellschafter gefolgt ist. Hierzu hat der Kreisausschuss im November die Zustimmung zur Ausreichung eines Darlehens erteilt. Vom Land aufgelegte Corona-Hilfsprogramme standen kommunalen Unternehmen bisher gar nicht oder nur in geringem Umfang zur Verfügung.

Extra erwähnen möchte ich die Havelländische Verkehrsgesellschaft – nachdem die umfangreichen Konzepte zur Verbesserung des Bus-ÖPNVs beschlossen wurden – wie steht das Unternehmen zurzeit da?

Nachdem wir 2017 mit dem Buskonzept Falkensee und Umland an den Start gegangen sind und im Jahr 2019 für das weitere Havelland ein ähnliches Buskonzept umsetzen wollten, wurde viel zusätzliches Geld für unsere Fahrgäste im Havelland zur Verbesserung des Mobilitätsangebotes bereitgestellt. Die Havelbus Verkehrsgesellschaft ( HVG) konnte jedoch trotz finanzieller Absicherung des Mehraufwandes das Buskonzept weiteres Havelland mangels Fahrpersonal nicht vollständig realisieren. Zwischenzeitlich ist durch Qualifizierung und Ausbildung dieses Problem gelöst und entsprechende Fahrer stehen nun zur Umsetzung des Buskonzeptes zur Verfügung.

Eröffnung neue PlusBus-Linie von Dallgow nach Nauen. Bahnhofsvorplatz Nauen Quelle: Danilo Hafer

In diesem Jahr folgte deshalb auch die Einführung einer ersten havelländischen PlusBus-Linie von Nauen nach Dallgow-Döberitz. Eine geplante touristische Ringlinie als Verbindung für die Sehenswürdigkeiten des Havellandes an den Wochenenden fiel aber leider der Corona-Pandemie zum Opfer. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Einführung im Jahr 2021. Die HVG ist auf die Zeit nach Corona vorbereitet und hat infolge des beschlossenen ÖPNV-Rettungsschirms auch die Fahrgeldausfälle des Jahres 2020 relativ gut verkraftet. Auch deshalb sind wir optimistisch, dass die Umsetzung der Buskonzepte im neuen Jahr weitergehen wird.

Bis wann wird es in Rathenow – mindestens zu einigen Tageszeiten – mehr als einen Zug pro Stunde Richtung Berlin geben?

Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Der Ausbau der Lehrter Bahn ist eine Maßnahme des Bundesverkehrswegeplanes, deren Zuständigkeit und Verantwortung dem Bund und der Deutschen Bahn AG obliegen. Grundsätzlich sind wir als Landkreis aber zusammen mit der Stadt Rathenow weiterhin bestrebt, Verbesserungen, zu denen auch das Thema Taktverdichtung zwischen Rathenow und Berlin gehört, zu realisieren. Dafür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. Hierzu finden auf Landesebene aktuell Prüfungen zur Einrichtung einzelner Zugfahrten statt.

Worauf freuen Sie sich für das kommende Jahr, was sind wichtige Schwerpunkte?

Ich hoffe zuerst einmal, dass sich die Corona-Lage im neuen Jahr entspannt, sodass wir Stück für Stück zur Normalität zurückkehren und unser Leben wieder freier gestalten können. Dann freue ich mich darauf gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie vielen engagierten Havelländerinnen und Havelländern daran zu arbeiten, unseren Landkreis als attraktiven Lebensort weiterzuentwickeln und zu gestalten – am liebsten im persönlichen Austausch mit den verschiedenen Akteuren vor Ort. Die bereits genannten Themen wie Breitbandausbau und Verbesserung der Bahnanbindung spielen dabei natürlich eine wichtige Rolle.

BTC Havelland – hier ein Modell. Quelle: BTCBTC

Gleiches gilt für die weitere Umsetzung des Buskonzeptes sowie die weitere Entwicklung und Vermarktung des Bahn Technologie Campus in Elstal. Unsere Bemühungen, die stillgelegte Bahnstrecke zwischen Ketzin/ Havel und Wustermark in den Landesnahverkehrsplan 2023 aufzunehmen, um so die Reaktivierung der Strecke zu ermöglichen, werden wir ebenfalls fortführen. Darüber hinaus werden aber auch neue Herausforderungen auf uns zukommen, die ich gern in Angriff nehme.

Und eine persönliche Frage zum Schluss: Wie begehen Sie den Jahreswechsel?

Ganz ruhig und entspannt. Wir treffen uns mit einem befreundeten Paar zum Spieleabend und stoßen auf das neue Jahr an und darauf, dass 2021 besser wird als es 2020 coronabedingt in weiten Teilen war. Als hoffnungsloser Optimist glaube ich fest daran.

Von Joachim Wilisch