Landrat besucht Feuerwehren in Großderschau und Rübehorst

Großderschau

Frank Blume ist ein Mann, den man salopp als „alten Haudegen“ bezeichnen möchte. Der Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Großderschau hat in den Jahren, in denen er der Wehr im Kolonistendorf vorsteht, schon viel erlebt. 93 Jahre gibt es die Feuerwehr schon.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben immer so um die 18 Kameraden in unseren Reihen, sagt Blume. Dazu kommen die Wehrleute aus Rübehorst mit sieben Kameraden. Zusammen sind es 25 Feuerwehrleute“. Im Grunde ist das eine Personalstärke, mit der eine Land-Feuerwehr schon gut existieren kann.

Klemmt es bald?

Beim Besuch von Landrat Roger Lewandowski am Mittwoch im Feuerwehrgerätehaus Großderschau machte Blume aber deutlich, dass es „klemmen“ werde, wenn ein älterer Jahrgang mit vielen Feuerwehrkameraden aus dem aktiven Dienst ausscheidet.

Neue Leute finden sich in Großderschau nicht so schnell, der Zuzug bringt nicht den Nachwuchs, den man sich wünscht. Eine Jugendwehr gibt es nicht. Immerhin freut sich Blume über einen Neuzugang in Großderschau. „Der ist hoch motiviert und das baut den Rest der Truppe auf.“

Das Fahrzeug der Feuerwehr Rübehorst. Quelle: Joachim Wilisch

Aus der über 260-jährigen Geschichte des Kolonistendorfes ist überliefert, dass die Einwohner besonders immer wieder mit Bränden zu kämpfen hatten. Feuer legten Häuser, Scheunen und Ställe in Asche. Die Großderschauer gründeten im Jahr 1928 die Freiwillige Feuerwehr Großderschau.

Die Feuerwehrleute der ersten Stunde wählten Bäckermeister Paul Wieser zum Wehrführer. Sieben Wehrführer standen seit der Gründung an der Spitze der Wehr. Frank Blume hat zurzeit das Kommando.

Schon 1907 gegründet

Zum Besuch des Landrates, der am Mittwoch im Amt Rhinow Termine in mehreren Dörfern hatte, war auch die Feuerwehr Rübehorst angetreten. In dem Dorf wurde die Feuerwehr schon 1907 gegründet.

Mit sieben Kameraden ist die Truppe klein. Die Dienste verrichten sie zusammen mit den Kameraden aus Großderschau. In Rübehorst ist Nick Tschirschnitz der Ortswehrführer. „Das Besondere ist, dass die Rübehorster Wehr und die Großderschauer Wehr eigenständige Feuerwehren sind“, so Frank Blume. Dennoch – wenn die Sirene ruft –, sind beide Wehren am Start.

Im Großderschauer Gerätehaus. Quelle: Joachim Wilisch

Diejenigen, die bei der Feuerwehr sind, halten der Truppe die Treue. Am Donnerstag vergangener Woche kamen 13 Kameraden von 25 zum Dienst. Wenn es ernst wird, kommt ein anderes Problem hinzu. „Viele von uns arbeiten außerhalb und stehen dann nicht zur Verfügung.“ Trotzdem eilen die Wehrleute notfalls auch mit privaten Autos zum Einsatzort.

Vor elf Jahren zog die Feuerwehr Großderschau in ein neues Gebäude. Das halten die Kameraden gut in Schuss, war auch der erste Eindruck von Landrat Roger Lewandowski. Neben der Garage befindet sich der Umkleideraum, wo die Einsatzkleidung ordentlich aufgereiht hängt.

Erläuterungen zur Technik

Zwei Fahrzeuge präsentierten die Feuerwehrleute dem Landrat. Die Rübehorster Wehr hat einen Transporter mit einer kleineren Tragkraftspritze, die Großderschauer haben ein großes Tragkraftspritzenfahrzeug.

Rhinows Amtsbrandmeister Michael Mirschel erläuterte die Technik. „Oft kommt man mit den älteren Geräten besser klar, weil sie flexibler zu nutzen sind.“ Neue Ausführungen seien statischer.

Landrat Lewandowski (rechts) mit Wehrführer Frank Blume. Quelle: Joachim Wilisch

In ihren Dörfern sind die Feuerwehren Ankervereine und die Kameraden sind nicht nur vor Ort, wenn Brände zu löschen sind oder technische Hilfe geleistet werden muss. Man unterstützt beim Dossefest und anderen großen Veranstaltungen und fühlt sich aufgehoben in der Gemeinschaft der Feuerwehren des Amtes Rhinow.

Der Fortbestand kleiner Feuerwehren sei für das Dorfleben wichtig, sagte Landrat Roger Lewandowski in einem Fazit. „Darum haben wir auch das Feuerwehrprogramm des Kreises weiter am Netz.“

Von Joachim Wilisch