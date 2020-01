Landrat plädiert erneut für 30-Minuten-Takt

Rathenow/Nauen

Die Pläne von Bund und Land für die Bahnlinien vom Havelland nach Berlin sind auch für Landrat Roger Lewandowski wieder ein Thema, dem er besondere Aufmerksamkeit widmen will. Das sagte er in dieser Woche vor den Mitgliedern des Kreistages, die sich zu einer Sondersitzung in Rathenow getroffen hatten.

Bekannte Debatten

„Mir sind die Diskussionen um die Regionalbahnlinie 4 nicht entgangen“, so Lewandowski. Der Landtagsabgeordnete Christian Görke hatte im Landtag eine Anfrage gestellt. Dabei wurde deutlich, dass noch nicht feststeht, ob zwischen Bamme und Wustermark ein viertes Gleis gelegt wird. „Der Ausbau der Lehrter Bahn von Hannover nach Berlin ist beschlossene Sache und es steht auch fest, dass es ein drittes Gleis zwischen Bamme und Wustermark geben soll“, so der Landrat vor den Kreistagsabgeordneten.

Das vierte Gleis

Diskutiert werde aber über das vierte Gleis. Wenn nämlich zwei Gleise zwischen Bamme und Wustermark neben der ICE-Trasse liegen, dann kann die Regionalbahn völlig unabhängig vom Schnellverkehr fahren – wenn gewünscht auch jede halbe Stunde.

Erneut geschrieben

Lewandowski hat nun nochmals schriftlich an die Beteiligten appelliert, wie sehr der Halbstundentakt benötigt wird. Ebenso ist er an schnelleren Lösungen interessiert. „Das könnte ja auch bedeuten, dass die Züge mit mehr Wagen fahren.“ Das wäre ebenfalls ein erster Schritt.

Nauen nicht vergessen

Zudem möchte Lewandowski auch die Bahnstrecke von Nauen nach Berlin im Auge behalten. „Das ist ebenso wichtig und die Zustände für Reisende sind nicht immer angenehm“, sagte der Landrat den Kreistagsabgeordneten. Abhilfe könnte auch die Neuausschreibung des Nord-Südnetzes schaffen. Darauf hatte in der Diskussion der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling hingewiesen. Allerdings soll dies erst 2026 erfolgen.

Landrat Roger Lewandowski sagte den Kreistagsabgeordneten zu, er werde weiter zeitnah zu dem Thema im Kreistag informieren.

Von Joachim Wilisch