Landwirte bringen mit einer gelungenen Aktion Weihnachtsgrüße in 10 Orte des Ländchen Rhinow

Spaatz

Adventssterne funkeln in den Außenspiegeln. Weihnachtsmänner aus Stoff schmücken die Motorhauben. Schneemänner spiegeln sich im Licht der Scheinwerfer. Lichterketten zieren die großen Radkästen. Glanz und Glitzer – wohin das Auge reicht. Die Agrargenossenschaften Hohennauen und Stölln, der Familienbetrieb Schmücker aus Spaatz und das Lohnunternehmen Claaßen mit Niederlassung in Wagenitz hatten insgesamt 12 Traktoren festlich geschmückt zu einer besonderen Rundfahrt am Vorabend zum vierten Advent.

Waschen, putzen, schmücken

„Waschen, putzen und vor allem schmücken, zwei Arbeitstage waren dafür notwendig.“, schildert Peter Wilke, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Hohennauen den vorbereitenden Aufwand für die vorweihnachtliche Rundfahrt durch das Ländchen Rhinow mit PS- starken Traktoren. „Aber wir haben es gerne gemacht“, fügt sein Kollege Marcel Hermann hinzu.

Treffpunkt war am Samstag um 16 Uhr auf dem Wirtschaftshof der Agrargenossenschaft Hohennauen in Spaatz. Nach letzten Absprachen wurden die Traktoren gestartet für eine Rundfahrt in 10 Dörfer mit Abschluss auf dem Spaatzer Dorfanger.

Dank für stetige Unterstützung

Peter Wilke saß hinterm Lenkrad des Führungsfahrzeuges, einem plakativen Gruß an dem leistungsstarken Traktor der Marke Fendt. „Frohe Weihnachten wünschen eure Landwirte“, steht in großen weißen Buchstaben auf dem Plakat geschrieben und an die Menschen in der Region gerichtet. „Wir wollen uns mit der besonderen Adventsaktion bei den Gemeinden, Einwohnern und Vereinen bedanken für die stetige Unterstützung der Landwirtschaft und gute Zusammenarbeit“, erklärte Peter Wilke die Motivation der Teilnehmer, die in allen Dörfern von Frauen, Männern, Rentnern und Kindern am Straßenrand ebenso erwartungsvoll wie begeistert begrüßt wurden, so auch in Stölln, wo die Landwirte mit ihren Traktoren eine Ehrenrunde um den Platz vor dem Lilienthal-Centrum drehten und in Rhinow vorbei an der Stadtkirche eine Ehrenrunde um den Marktplatz. Stefan, 5 Jahre alt. staunte über „so viele Lichter“.

Auch der Weihnachtsmann winkte

Am Verkehrskreisel Rhinow war der Adventskonvoi zuvor von Zuschauern aus Großderschau gegrüßt worden und in Stölln verabschiedete der Weihnachtsmann am Straßenrand winkend die fahrenden Weihnachtsbotschafter. Aus Strodehne war Michael Ritz mit seiner Familie nach Hohennauen gefahren, um sich die Adventsaktion der Landwirte anzuschauen. „Eine prima Aktion der herrlich geschmückten Traktoren“, sagte Michael Ritz, währen die Traktoren schon auf den Weg nach Wassersuppe fuhren. „Da haben sich die Landwirt wirklich etwas tolles einfallen lassen“, sagt Ulf Gottwald, Bürgermeister der Gemeinde Seeblick, voll des Lobes.

Adventsflair statt Coronaöde

Organisator Peter Wilke nennt noch einen weiteren wesentlichen Grund für den gelungenen Abend mit vielen Adventsemotionen vor und in den Fahrerkabinen, aber auch unter den Zuschauern am Straßenrand. „Coronabedingt mussten auch in diesem Jahr wieder alle Weihnachtsmärkte ausfallen. Deshalb wollen wir mit den geschmückten Traktoren Adventsflair in die Dörfer bringen“, sagt Wilke zum Abschluss der vierstündigen Rundfahrt.

Bereits am Donnerstag hatte die Agrargenossenschaft Hohennauen die Kinder der Kleinen Grundschule und der Kita „Storchennest“ in Hohennauen vor dem Pausenhof mit geschmückten Traktoren überrascht.

Von Norbert Stein