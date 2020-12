Landwirte verbreiten mit Korso Zuversicht in dunkler Zeit

Westhavelland

Mehrmals sind Landwirte aus dem Havelland in diesem Jahr mit Traktoren nach Berlin gefahren um gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung zu protestieren.

Diesmal war alles anders. Es ging nicht um Protest. Es ging um Hoffnung. „Ein Funken Hoffnung“ lautete das Motto der Landwirte in der von der Pandemie geprägten Vorweihnachtszeit. Frauke Voigt und Stefan Liebermann hatten dafür auf ihrem Bauernhof in Kotzen (Amt Nennhausen) zwei Traktoren mit Lichterketten geschmückt.

Mit Lichterkette

Aus Spaatz war Nicole Schmücker mit einem Lichterketten geschmückten Traktor nach Kotzen gekommen und aus Päwesin der Landwirt Frank Zander. Weihnachtsmann und Engel waren auch pünktlich. Sie verstauten Geschenkpakete in einen Transporter. So war alles startklar.

Die Landwirte sorgten mit den bunt beleuchteten Traktoren für Lichtblicke in einer nicht einfachen Zeit. Am Vorabend zum zweiten Advent beteiligten sich die Landwirte aus dem Havelland an der bundesweiten Aktion „Ein Funken Hoffnung“, veranstaltet vom Bündnis „Landschaft schafft Verbindung“. Landwirte aus Nordrhein- Westfalen waren die Initiatoren. Frauke Voigt hatte über die sozialen Medien von den Aufruf erfahren, am Samstag mit geschmückten Traktoren ein Zeichen der Hoffnung zu setzten.

Frauke Voigt imitierte die Aktion „Ein Funken Hoffnung“in Havelland. Auch Lebensgefährte Stefan Liebermann und die zweieinhalb Jahre alte Tochter Rike waren dabei. Quelle: Norbert Stein

Die Landwirte wollten den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen und Patienten in Krankenhäusern auch in einer schwierigen Zeit schöne Adventstage wünschen. Frauke Voigt und ihr Lebensgefährte Stefan Liebermann fanden Mitstreiter. Nicole Schmücker kümmerte sich um die Geschenkpakete.

Überall gesammelt

Landwirte, Firmen und Einkaufsmärkte aus der Region spendeten und so konnten die Pakete mit Süßigkeiten, Lebkuchen, Spielzeug und weiteren Überraschungen gefüllt werden. „Soziale Verbundenheit ist enorm wichtig“, hieß es von den Teilnehmern der Aktion „Ein Funken Hoffnung“, die auch von Prominenten, wie Frank Zander, unterstützt wird. Von Kotzen fuhren die Landwirte zunächst nach Rathenow. Der Seniorenpark Stadtforst war ihre erste Station, wo sie bereits mit ihren leuchtenden Traktoren und weihnachtlicher Musik aus einem Fahrerhaus von einigen Bewohnern erwartet wurden.

Auch vor dem Eingang zum Krankenhaus Rathenow wurden Geschenkpakete abgelegt. Quelle: Norbert Stein

Ihre mitgebrachten Geschenke konnten sie der Pandemie geschuldet allerdings nicht persönlich überreichen. Die Pakete legten sie vorm Eingang ab, so dann auch bei allen weiteren Besucherstationen.

Im Innenhof des Seniorenparks Stadtforst wurden die Landwirte von den Bewohnern mit viel Applaus und Dankbarkeit verabschiedet. Weiter ging es bei einbrechender Abenddämmerung zum Krankenhaus Rathenow, wo die Landwirte ihre Traktoren kurzzeitig vom Eingang abstellten und ebenfalls Geschenkpakete ablegten.

Ab nach Premnitz

Vom Krankenhaus aus ging die „Hoffnungs-Tour“ weiter nach Premnitz zum Seniorenpflegezentrum und nach Brandenburg/Havel zum Kinderklinikum, wo die Traktoren mit Lichterketten ebenfalls zum Hingucker wurden und für feuchte Augen sorgten.

Am späten Abend waren die Landwirte dann wieder zurück auf ihren Höfen. „ Es war eine Aktion mit viel Dankbarkeit. Der Aufwand hat sich gelohnt“, resümiert Frauke Voigt.

So soll es nächstes Jahr im Advent eine Wiederholung geben mit möglichst noch mehr teilnehmenden Landwirten. Und vielleicht können sich dann die Schenkenden und Beschenkten wieder direkt in die Augen sehen.

Von Norbert Stein