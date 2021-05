Landwirtschaftsausschuss des Kreistages Havelland stimmt MAFZ-Rettung zu

Havelland

Bei einer Enthaltung stimmten die Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses des Kreistages Havelland für einen Plan, mit dem der MAFZ Erlebnispark Paaren im Glien vor der Insolvenz bewahrt wird.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen, in dem der Kreis Mehrheitsgesellschafter ist, aus dem Tritt gebracht. Dachte man im vergangenen Jahr noch, ein Darlehen mit zwölf Monaten Laufzeit könnte über die Corona-Ausfälle hinweghelfen, weiß man nun, dass mehr Geld benötigt wird.

Darlehen und Zuschuss

Denn das MAFZ blieb weiter geschlossen und auch die wichtigste Veranstaltung, die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung fiel aus.

Im Ausschuss erläuterte die Finanzbeigeordnete Elke Nermerich (SPD), was nun zu tun wäre, wenn die Insolvenz vermieden werden soll. Der Darlehensvertrag über 320.510 Euro wird um weitere fünf Jahre verlängert. Zudem erhält das Unternehmen einen Betrag von 360.200 Euro aus der Kreiskasse als so genannten „verlorenen Zuschuss“.

Elke Nermerich erläuterte die Pläne zur MAFZ-Rettung. Quelle: Joachim Wilisch

Diese 360.200 Euro muss Elke Nermerich an anderen Stellen wegsparen. „Die knappse ich ab“, sagte sie am Mittwoch. In den kommenden Jahren wird das MAFZ zu einem „Kompetenzzentrum Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes“ ausgebaut. Damit folge der Kreis dem neuen „Brandenburger Weg“.

Fast alle Anteile

Schließlich kauft der Kreis den Großteil der anderen Anteile auf. Zwar bleiben der Bauernverband und die Tierzuchtverbände mit kleinen Anteilen dabei. Doch der Landkreis gibt 22.000 Euro aus, um abschließend 89,8 Prozent aller Gesellschaftsanteile zu halten.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Nermerich, die glaube nicht, dass der MAFZ Erlebnispark zum finanziellen Dauerproblem werde. „Das hatte mit Corona zu tun.“ In den Jahren vor der Pandemie habe das Unternehmen ordentlich gewirtschaftet.

Von Joachim Wilisch