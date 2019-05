Havelland

Die Wähler haben die Mandate im Kreistag Havelland neu verteilt. Um 0.15 Uhr fehlten noch 21 von 222 Stimmbezirken. Auch wenn dies nur ein Zwischenstand ist: Gewinner ist im Kreistag die AfD. Im Jahr 2014 bekam die Partei noch 6,4 Prozent der Stimmen. Am Sonntag waren es zu diesem Zwischenstand der dritte Platz. Bessere Ergebnisse hatten zu dem Zeitpunkt lediglich CDU und SPD vorzuweisen.

Die starke Stimme

Wieder im Kreistag vertreten ist die Wählergruppe Bauern. Mit einer jungen Gruppe waren die Landwirte angetreten, zusammen mit einigen erfahrenen Kreistagspolitikern, unter ihnen Gerhard Stackebrandt aus Hohennauen. Dazu kommt die Ländliche Wählergemeinschaft Nauen – ebenfalls mit einem respektablen Ergebnis. Der ländliche Raum wird eine starke Stimme im neuen Kreistag haben.

Das Auszählen der Stimmen dauerte viele Stunden. Quelle: Markus Kniebeler

Die Partei Die Linke liegt hinter ihrem Ergebnis von 2014 um rund viereinhalb Prozent zurück. Dabei hatte Daniel Golze, Kreistagsabgeordneter der Linken nach der Auszählung der ersten Kreistagsstimmbezirke noch gejubelt. Da sah es noch so aus, als würde das Ergebnis von 2014 bestätigt. Der Auszählungsstand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe ließ allerdings noch keine weiteren Schlüsse zu. Es fehlten noch die einwohnerstarken Städte und Gemeinden im Osthavelland. Mit Beginn der Auszählung wechselten sich SPD und CDU stets in der Spitzenposition ab.

Allerdings verfestigte sich im Laufe des Abends der Trend, dass die CDU am Ende die Nase vorne haben könnte. Das bedeutet, dass diese Partei in Zukunft wieder Zugriff auf das Amt des Kreistagsvorsitzenden hat. Einen Achtungserfolg erzielten bis zu dem Zeitpunkt auch die Freien Wähler.

Vereint in Unzufriedenheit

Andreas Gensicke ( CDU) und Hartmut Rubach ( SPD) zeigten sich unzufrieden mit dem hohen AfD-Wähleranteil. Eines aber ließ Rubach und Gensicke aufatmen. Die Liste Republikaner/Bürgerbündnis um Christian Kaiser hatte bei der Kreistagswahl nichts zu bestellen.

Es darf gerechnet werden

Die Arithmetik im neuen Kreistag verschiebt sich. Es steht in den Sternen, ob es wieder eine große Zählgemeinschaft aus SPD, CDU, Bauern und FDP geben kann. Denn ein starkes Ergebnis legen aus Bündnis 90/Die Grünen vor. Die Gespräche beginnen in den kommenden Tagen. Der Kreistag konstituiert sich am 24. Juni. Dann sind die Ausschüsse zu besetzen, der oder die Kreistagsvorsitzende muss gewählt werden und weitere Regularien stehen an.

Kommunalwahl 2019, Stimmenauszählung Auszählung Europawahl in Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

In Rathenow hatte der Wahltag ruhig begonnen. Die 23 Wahllokale in Rathenow und den Ortsteilen öffneten pünktlich um 8 Uhr ihre Türen. Allerdings hatten sich zwei der über 200 Wahlhelfer hatten sich bei der stellvertretenden Wahlleiterin Bianca Eichler wegen Krankheit abgemeldet. Doch schnell hatte Eichler aus dem Reservepool Ersatz organisiert.

Wähler brauchten Zeit

In Wellen kamen die Wähler an die Urne. Gegen 10 Uhr hatte sich in Wahllokal 11 im Rathenower Rathaus eine Schlange gebildet. Was vor allem mit den riesigen Wahlzetteln zu tun hatte. „Die Leute brauchen zwischen 5 und 10 Minuten, bis sie ihre Kreuze gesetzt haben“, so Wahlhelferin Lydia Nonnenmacher.

Später hoch konzentriert

Hatten die über 200 Wahlhelfer in Rathenow tagsüber einen relativ ruhigen Job, war nach 18 Uhr höchste Konzentration gefragt. Allein die Größe der Wahlzettel verlangte ihnen auch motorisch alles ab. Die Europawahl war gegen 19.30 ausgezählt, dann ging es an die Kreistagswahl.

Das große Warten

Für den großen Aufreger am Wahltag sorgte im Havelland das große Warten vor den Wahlkabinen. So standen beispielsweise in Falkensee oftmals nur zwei Kabinen in den Wahllokalen. Die Folge: Lange Warteschlangen allerorten. Bis zu einer Stunde mussten Wahlwillige in Falkensee warten, auch einem Landrat Roger Lewandowski und Bürgermeister Heiko Müller erging es nicht anders. In Brieselang gab es im Rathaus drei Kabinen, in den meisten anderen Wahllokalen im Gemeindegebiet hingegen nur zwei.

Zwei weitere Kabinen

In Paulinenaue indes bewies der Wahlvorstand Improvisationsgabe. Nachdem feststand, dass die drei Wahlkabinen nicht ausreichen und die Warteschlange am Vormittag immer länger wurde, schritt man zur Tat. Aus Pappe wurden einfach zwei weitere Wahlkabinen gezimmert. Damit dürfte die Gemeinde zu den Orten gehören, deren Wahllokale am besten ausgestattet waren.

Nicht überall standen genug Wahlkabinen bereit. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Wahllokal mit dem höchsten Actionfaktor im Landkreis war ohne Zweifel das Friesacker. Die Feuerwehr hatte extra fünf Fahrzeuge aus der Halle gefahren, um Platz für zwei Wahllokale zu schaffen. Aber dann wurde es hektisch. Als die Wehr plötzlich gegen 10.30 Uhr zu einem Brand in der Straße Pirschheide gerufen wurde, sparte man sich allerdings das Ausparken aus der Halle. Zuvor war schon dichter Qualm zum Depot gezogen.

Von Joachim Wilisch