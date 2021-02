Lietzow

Lang ist es her, und trotzdem ist die Semmel-Sage noch heute bei den Lietzowern in aller Munde. Und die geht so: Es passierte wohl einst im Mittelalter, als eine Frau aus Nauen kommend von einem Wolf verfolgt wurde. Stück für Stück warf die Frau dem Wolf eine frische Semmel vor die Füße. Und als alle Semmeln alle waren, vernaschte der Wolf die Frau zum Nachtisch. Ein Gedenkstein im Semmelweg erinnert noch heute an die alte Sage.

Dieser alte Gedenkstein im Semmelweg erinnert an die alte Sage. Quelle: Jeannette Hix

Und eigentlich müsste es in Lietzow auch einen „Kornweg“ geben. Denn im Zuge des Ausbaus der B5 2012 soll neben alten, elsässischen Bandkeramik-Scherben auch ein 7000 Jahre altes Getreidekorn gefunden worden sein. Das ließ damals das Landesamt für Denkmalpflege und das archäologische Landesmuseum mitteilen.

Angelina Wald und Christopher Boltze leben gerne in Lietzow. Sie engagieren sich im Heimatverein und schätzen die nette Nachbarschaft und den Zusammenhalt im Dorf. Quelle: Jeannette Hix

Die Lietzower leben gern in dem kleinen Straßendorf direkt an der B5, das seit der Eingemeindung am 26. Oktober 2003 zur Stadt Nauen gehört. Zwei von den 289 Einwohnern (Stand: 12/2020) sind Bianca Koppenhagen-Stork (47) und Tochter Lisa (11). „Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt und bin zurück nach Lietzow gezogen“, sagt Bianca. „Ich wollte, dass meine Tochter nicht im Trubel der Stadt aufwächst.“ Sie schätze, wie ihre Schwester Dajana Drewicke (42) aus Nauen, den Zusammenhalt im Dorf und die tolle Natur drumherum. Einen Wunsch haben die Schwestern aber an ihren Ortsbeirat: „Das alte Klettergerüst auf dem Sportplatz wurde abgerissen. Wir wünschen uns ein Neues.“

Die Neugotische Kirche in Lietzow wurde 1863 errichtet. Ihr Glockenturm muss dringend saniert werden. Quelle: Jeannette Hix

Auch Angelina Wald (25) und ihr Freund Christopher Boltze (32) schätzen den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und die nette Nachbarschaft. Auch die „Handarbeitsgruppe Lietzow“ und die „Rentersportgruppe Lietzow“ gibt es im Ort. „Wir helfen uns gegenseitig und packen mit an, wie kürzlich, als wir unseren Sportplatz umzäunt haben“, sagt Tiefbauer Christopher.

Wo jetzt noch gebaut wird, sollen im Herbst Senioren einziehen. Bauherr ist Enrico Pavan vom Hofladen und Restaurant „Bell`Ambiente“. Quelle: Jeannette Hix

Ortsvorsteher Thomas Schlecht (Bauern) sieht bei der Hilfsbereitschaft und beim Zusammenhalt allerdings noch Reserven. „Ich würde mir wünschen, dass mehr Lietzower sich in das Dorfleben mit einbringen“, sagt der 52-Jährige. Auch immer die selben Leute seien es, die außerhalb von Coronazeiten bei Festen wie zu Ostern, im Herbst oder zur Adventszeit mit anpacken. Vorneweg seien auch immer die 30 Mitglieder vom 2003 gegründeten Heimatverein um Christopher Herfurth.

Die Ortsvorsteher Thomas Schlecht (r.) und Vize Manuel Schlecht. Aktuell engagieren sie sich gemeinsam mit dem Heimatverein für einen „Raum für die Jugend.“ Quelle: Jeannette Hix

Einsetzen würde man sich auch für die Jugend. „Wir sind aktuell im Gespräch mit der Stadt Nauen, einen Raum in unserem Dorfgemeinschaftshaus für unsere jungen Leute herzurichten“, sagt Vize-Ortsvorsteher Manuel Schlecht (37, Bauern). Betreut werden sollen die jungen Leute vom Nauener Verein „Mikado“. Die Immobilie, in der früher die alte Schule ansässig war, gehört zwar der Stadt Nauen, Mieter sei aber der Heimatverein. Der macht jetzt auch 2000 Euro locker, damit der Sanitärbereich saniert werden kann. Weitere 5000 Euro Förderung kommen vom Verein Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland, der das Ziel verfolgt, die Lebensqualität im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten. „Schon in den nächsten vier Wochen könnten die Bauarbeiten losgehen“, sagt Christian Herfurth (61), der von 2014 bis 2019 Lietzows Ortsbeiratsvorsitzender war und Mitgründungsmitglied vom Heimatverein ist.

Landwirt Stefan Wensche engagiert sich im Ortsbeirat und sitzt in der SVV in Nauen. Immer mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr betriebt er mit seiner Mutter Simone Wensche den Biergarten in Lietzow an der Hamburger Chaussee 27. Quelle: Jeannette Hix

Überhaupt wird in Lietzow gerade hier und da gebaut. So baut der Garten- und Landschaftsbauer Michael Schob gerade das alte Schloss samt Ex-Kindergarten an der Hamburger Chaussee aus. Hier sollen demnächst Hochzeiten stattfinden und Touris einkehren können, ist zu erfahren. Schräg gegenüber sind auch die Bauarbeiter am Ackern. Auf dem Grundstück der italienischen Familie Pavan entstehen sieben barrierefreie Wohnungen für Senioren. „Geplant ist auch eine Senioren-WG. Insgesamt finden in der Anlage 16 Leute Platz“, sagt Bauherr Enrico Pavan (45).

Auch eine Tagespflege soll angeboten werden. Betreiber des Objektes soll die Gesellschaft „Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege“ sein. „Wir gehen davon aus, dass der Bau im Herbst 2021 fertig ist“, so der Bauherr. Die Baukosten liegen bei rund 730 000 Euro. Davon kommen rund 200 000 aus Leadermitteln.

Daniela Pavan verkauft in ihrem Hofladen „Bell`Ambiente“ Lebensmittel und Weine aus Italien, aber auch italienisches Geschirr und italienische Möbel. Highlight ist im Sommer das italienische Eis, das es im Pavillon vor dem Hofladen gibt. Quelle: Jeannette Hix

Auf dem gleichen Grundstück an der Hamburger Chaussee 11 hat sich seit 2013 auch die Kita „LieLu“ angesiedelt. 60 kleine Lietzower Luchwichtel werden dort betreut. Auch Therapiehund Haku und Kaninchen gehören zum Kita-Team.

Highlight in Lietzow ist im Sommer auch das italienische Eis samt 25 stets wechselnden Eissorten. Seit 2014 gibt es auch den dort etablierten Hofladen „Bell’ ambiente“ der Familie Pavan. Neben 40 verschiedenen Weinsorten sind dort auch Möbel und Geschirr aus Italien zu haben. „Coronabedingt dürfen wir derzeit nur Lebensmittel wie italienische Nudeln verkaufen“, sagt Inhaberin Daniela Pavan (51).

Christian Herfurth vom Lietzower Heimatverein – der hat auch das Figuren-Set samt Semmelfrau und Wolf zur Sage gebaut. Quelle: Jeannette Hix

Lietzower wissen aber auch das gemütliche Beisammensein im Biergarten von Simone Wensche zu schätzen – Corona hält aber auch hier die Tür verschlossen. „Wir haben sonst immer mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr geöffnet“, sagt Sohn Stefan Wensche (37, LWN), der sich auch im Ortsbeirat engagiert und in der Nauener SVV sitzt. Mit Sorge sieht der Landwirt, der Getreide anbaut, in die Zukunft. „Die Milchpreise sind im Keller. Kürzlich hat auch die Lietzower Milchviehanlage dicht gemacht. Auch die Getreidepreise sind im Keller. Ohne ein faires Preis-Leistungsverhältnis können wir Landwirte langfristig nicht existieren.“ Jetzt hofft der junge Mann, dass bald der Biergarten wieder öffnen darf.

Ihre Enkelin fährt Regina Schlecht spazieren. Sie würde sich wünschen, dass die Autofahrer und vor allem die LKW-Fahrer nicht mehr so rücksichtslos durch das Straßendorf rasen. Quelle: Jeannette Hix

Ab April gibt es dann im Pavillon vom „Bell’ ambiente“ auch wieder das leckere Eis, das Ivan Trefiletti (22) über den Ladentisch reicht. Dann wird auch wieder die Lietzowerin Regina Schlecht (64) mit ihren Enkeln vorbeischauen und mit Blick auf die Hamburger Chaussee hoffen, dass Lkw und Autos nicht, wie so oft, rücksichtslos durch den Ort rasen.

Von Jeannette Hix