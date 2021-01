Havelland

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie, mit Einschränkungsmaßnahmen, wird Deutschland und das Westhavelland auch nach Meinung von Andrea Johlige und Christian Görke noch einige Monate beschäftigen. Und die aktuellen Zahlen geben ihnen Recht. Mit einem Wert von über 240 hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland gerade ein Rekordniveau erreicht.

Vor diesem Hintergrund kritisieren die havelländischen Landtagsabgeordneten der Linkspartei die Landespolitik bei der Umsetzung der Maßnahmen gegen Corona und fordern mehr Tests und eine geordnete Impfstrategie im Land.

„Impfchaos“ zerstört Vertrauen

„Derzeit herrscht in Deutschland ein Impfchaos, das das Vertrauen der Menschen in das politische Handeln der Verantwortlichen untergräbt. So werden Personen, die mit hoher Priorität als erste geimpft werden in einigen Ländern, wie in Berlin, schriftlich informiert. In anderen Ländern, wie auch in Brandenburg, nicht“, so Andrea Johlige. Das sei problematisch.

„Zudem gibt es im Havelland kein Impfzentrum. In Kooperation mit den Havelland Kliniken in Rathenow oder Nauen kann nicht geimpft werden, weil das Land einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen hat, demzufolge die Impfungen in den Impfzentren vor allem durch niedergelassene Ärzte durchgeführt werden sollen.“

Die nächsten Impfzentren gibt es in Brandenburg/Havel, Oranienburg, Kyritz und Potsdam. Derzeit werden über 80-Jährige sowie Personal in der stationären und ambulanten Altenpflege zuerst geimpft. Dazu wurden am 5. Januar in Cottbus und Potsdam die ersten zwei Impfzentren in Brandenburg eröffnet. Mitte Januar folgt Schönefeld und bis Ende des Monats werden in Eberswalde, Brandenburg/Havel, Elsterwerda, Frankfurt (Oder), Prenzlau, Oranienburg und Kyritz eröffnet weitere Impfzentren eröffnet.

Impfzentren schlecht erreichbar

Die beiden Landtagsabgeordnete stellen die Frage, wie gerade die älteren Senioren, die prioritär geimpft werden sollen, diese Impfzentren erreichen sollen. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr jedenfalls sei das schwierig und in manchen Fällen sogar schlichtweg unmöglich.

Im Land Brandenburg werden Termine für die Corona-Schutzimpfung nur telefonisch über die Rufnummer 116 117 vergeben. Johlige und Görke kritisieren, dass diese reguläre Notrufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst so überlastet wird und teilweise nur noch schwer erreichbar ist. Das Gesundheitsministerium bedauere, dass es an den ersten Tagen aufgrund des sehr hohen Anrufaufkommens schwer war, telefonisch Termine zu vereinbaren. Aber die Bitte um Entschuldigung helfe momentan den Betroffenen, die auf einen Impftermin warten, nicht weiter, so Görke und Johlige.

„In Brandenburg müssen mehr Corona-Tests durchgeführt werden. Vor allem in Gemeinschaftsunterkünften und beim Personal in Kitas und Schulen“, so Christian Görke. „Die entsprechenden Schnelltests stehen zur Verfügung. Sie müssen aber auch eingesetzt werden.“

Alle aktuellen Informationen zur Umsetzung der Impfstrategie werden auf der neuen Internetseite https://brandenburg-impft.de veröffentlicht.

Von Uwe Hoffmann