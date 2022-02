Linke fordern Landschaftsrahmenplan: „Der Landkreis schwächt den Naturschutz“

Havelland

Liegt in den Schubladen der havelländischen Kreisverwaltung ein wichtiger Plan auf Eis, der zur Bewertung von Bebauungsplänen und anderen Vorhaben – auch mit Blick auf die Neuausweisung von Bauflächen in Gemeinden – dringend gebraucht wird? Die Rede ist vom so genannten Landschaftsrahmenplan.

Er ist – so beschreibt es das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft – der zentrale Naturschutzfachplan der Landkreise in Deutschland. In ihm werden die Bestandteile des Naturhaushaltes im gesamten Havelland erfasst und bewertet.

Ziele und Leitbilder

Im Kern sollen Ziele, Leitbilder und grobe Maßnahmen für den Naturschutz im Havelland erarbeitet werden. Außerdem dient er als Grundlage für die Naturschutzpläne der Städte und Gemeinden.

Und wie es aussieht, ist der Landkreis Havelland im Land Brandenburg der einzige, der noch keinen beschlossenen Landschaftsrahmenplan hat. Das Umweltministerium hat zusammengefasst, wie der Stand bei diesen Plänen ist. In zahlreichen Kreisen gibt es beschlossene Pläne und beschlossene Fortschreibungen. Im Havelland existiert ein Entwurf, der noch nie im Kreistag diskutiert oder beschlossen wurde. Das Papier stammt aus dem Jahr 2015.

Entdeckt haben die Planungslücke der Kreistagsabgeordnete Tobias Bank und sein Parteigenosse Fabian Streich bereits im vergangenen Jahr. Im September 2021 stellte die Linksfraktion im Kreistag Havelland eine Anfrage zum Landschaftsrahmenplan für das Havelland.

Nachdem die Kreisverwaltung den Entwurf des Landschaftsrahmenplanes fertig hatte – das sind über 200 beschriebene Seiten plus Kartenmaterial und weitere Anlagen – wurde der Plan ausgelegt. In der Antwort auf die Anfrage der Linken im Kreistag wird berichtet, es sei ein Abwägungsvorschlag unterbreitet worden.

Unterschiedliche Auffassungen

Wegen unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Verwaltung und „stark divergierender Stellungnahmen“ habe es kein Einvernehmen gegeben. Der Landrat habe daraufhin entschieden, das Verfahren nicht weiter zu betreiben.

„Der damalige Landrat Schröder entschied sich also eigenmächtig, den Plan nicht aufzustellen, obwohl Landschaftsrahmenpläne zum gesetzlichen Pflichtprogramm der Kreisverwaltung gehören.“ so Bank. „Und nun liegt ein Entwurf seit sieben Jahren bei der Kreisverwaltung und es wird nichts unternommen?“ Bank verweist auf das zuständige Dezernat. „Wofür gibt es einen Dezernenten?“

Die Kreisverwaltung bewertet das anders. „Handlungsgrundlage und-ziele der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises bilden letztlich das Bundesnaturschutzgesetz, das Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz sowie die weiteren Fachplanungen und Schutzgebietskulissen“, lässt Kreissprecherin Caterina Rönnert wissen. „Hier werden die rechtliche Basis der Schutzgüter Natur und Landschaft sowie Maßnahmen von Naturschutz und Landschaftspflege beschrieben.“

Natur wird zerstört

Doch wie soll es nun weiter gehen? Fabian Streich, Gemeindevertreter der Linken aus Wustermark, ist verärgert: „Der Landkreis hat seine wesentliche Pflichtaufgabe im Naturschutz seit mehr als 20 Jahren nicht erfüllt. Kommunen wie Falkensee, Wustermark, Brieselang oder Nauen platzen aus allen Nähten. Natur wird dabei immer mehr zerstört, unsere Lebensgrundlage und die künftiger Generationen ausgehöhlt. Die Städte und Gemeinden im Havelland brauchen dringend Unterstützung beim Naturschutz und dieser Plan wäre eine sehr gute Möglichkeit, wie die Kreisverwaltung helfen kann.“

Nur die Basis

Der Entwurf aus dem Jahr 2015 kann nun vielleicht noch die Basis für eine Fortschreibung bilden – mehr aber auch nicht. Zum März diesen Jahres gibt es zahlreiche Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz, die in dem Landschaftsrahmenplan zu berücksichtigen wären

Für Fabian Streich ist das die Offenbarung: „Der Landkreis gibt also selbst indirekt zu, dass er die Pflichtaufgabe verschlafen hat. Außerdem gibt die Untere Naturschutzbehörde ihrem Landrat gleich die Aufgabe mit. Der Landschaftsrahmenplan muss nun wirklich grundlegend überarbeitet werden. Ich denke mir, dass die Mitarbeiter der Naturschutzbehörde das genauso sehen.“

Es sei, so Tobias Bank in dem Zusammenhang, auch gar nicht mehr zu prüfen, ob ein neuer Entwurf vorgelegt wird. „Wir müssen unsere Ökosysteme wirksam schützen und das geht in Deutschland ohne die Landkreise schwer.“

Ohne diesen Plan gebe es zurzeit keine aktuellen Naturschutzziele im Havelland. Wenn ein Vorhaben von den Aussagen des Naturschutzfachplanes abweicht, sei dies zu begründen. Ohne Naturschutzfachplan gebe es aber diese Rechtfertigung vor dem Naturschutz nicht. Bank: „Das Nichtstun des Landkreises schwächt den Naturschutz.“

Gesetzesänderung abwarten

Caterina Rönnert macht deutlich, wie man den Fall in der Kreisverwaltung weiter verfolgt: „Ob und in welcher Form der bereits bestehende Landschaftsrahmenplan fortgeschrieben und mit Beteiligung der Kreistagsabgeordneten verabschiedet werden kann, entscheidet die für dieses Jahr angekündigte Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die Überarbeitung des Landschaftsprogramms durch das Land Brandenburg. Diese wollen wir abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.“

Fabian Streich fordert den Landkreis zum Handeln auf: „Wir brauchen einen neuen Landschaftsrahmenplan.“ Fabian Streich würde es begrüßen, wenn seine Partei dazu einen Antrag in den Kreistag einbringt. „Damit das nicht wieder vergessen wird.“

Von Joachim Wilisch