Am Sonntag wurde nun doch ein erster Corona-Fall im Landkreis Havelland bekannt. Es handelt sich um einen 77 Jahre alten Mann, der sich offenbar in Österreich angesteckt hat. Der Corona-Fall, der am Freitag zunächst für den Landkreis Havelland gemeldet wurde, betrifft eine Person, die im Havelland gemeldet aber in Berlin zuhause ist.