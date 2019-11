Havelland

Zum 1. Januar sollen die Fahrpreise für Bus und Bahn im Bereich des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB) um durchschnittlich 3,3 Prozent steigen. Die Fraktion Die Linke/Die Partei im Kreistag Havelland lehnt eine Erhöhung der Fahrpreise entschieden ab. Das sagte jetzt Fraktionssprecherin Andrea Johlige (Linke). Mit einem Antrag zur Kreistagssitzung am 4. Dezember will die Fraktion die neuen Preise abfangen.

Das Gegenteil

Johlige: „Die Preispolitik widerspricht unserem Ziel einer sozialen und ökologischen Verkehrswende. Statt die Menschen in Zeiten des Klimawandels zum Umstieg vom Auto in den öffentlichen Nahverkehr zu überzeugen, signalisieren die geplanten Erhöhungen genau das Gegenteil.“

Falscher Adressat

Die Landtagsabgeordnete befürchtet: „ Pendler werden wieder mehr in die Situation gebracht, das Auto für den Weg in die Stadt zu nutzen.“ Die Auswirkungen für das Havelland sowie das Signal an die Pendler seien „verheerend“. Die geplanten Fahrpreiserhöhungen würden sich zudem hauptsächlich auf finanziell schwache Haushalte auswirken.

Zum Kreistag am 4. Dezember, so Johlige weiter, werde ihre Fraktion einen Antrag einbringen, der den Landkreis auffordert, sich beim VBB und seinen Verkehrsunternehmen dafür einzusetzen, dass die geplante Erhöhung der Fahrpreise nicht realisiert wird.

Keine Ermutigung

Die Preiserhöhung treffe vor allem Fahrgäste, die ins Berliner Umland wollen, und die zahlreichen Pendler aus dem Havelland. In Zukunft soll eine ABC-Jahreskarte mehr als 1000 Euro kosten. Johlige: „Das schreckt ab, anstatt zu ermutigen Bus und Bahn zu nutzen.”

