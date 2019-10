Havelland

Die Kreistagssitzungen kann auch in Zukunft nur der verfolgen, der sie direkt besucht. Der Antrag der Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei, in Zukunft die Sitzungen per Livestream direkt zu übertragen, hat keine Mehrheit bekommen.

Zur Abstimmung stand zur Kreistagssitzung die Geschäftsordnung des Kreistages für die Wahlperiode, die gerade begonnen hat. Und die ersten Änderungsanträge der Linksfraktion waren auch erfolgreich. So wird die Einwohnerfragestunde in Zukunft auch Ausschusssitzungen ausgeweitet und ein Gebärdendolmetscher steht zur Verfügung, wenn das vorher im Büro des Kreistages beantragt wird.

Da machten sich die Kommunalpolitiker um Andrea Johlige auch für den dritten Antrag Hoffnung, der die Einrichtung des Livestreams zum Thema hatte. Torsten Bank aus Wustermark begründete die Idee: „Es wäre doch schön, wenn mehr Menschen unsere Sitzungen verfolgen können, weil der Weg nach Rathenow wegfällt.“ Das betreffe auch Personen, die aufgrund von körperlichen Gebrechen nicht an einer Sitzung teilnehmen können.

Widerspruch dagegen gab es in der Debatte nicht. Darum ließ Kreistagsvorsitzende Barbara Richstein abstimmen – und es zeigte sich: die Livestream-Idee hatte in vielen Fraktionen Befürworter ebenso wie Gegner. Dreimal mussten die Abgeordneten die Hände heben, dann war endgültig ausgezählt. 21 Kreistagsabgeordnete waren für die Einrichtung eines Livestreams und 21 dagegen. Dazu gab es einige Enthaltungen.

Den Kreistagsabgeordneten Daniel Golze ( Die Linke/Die Partei) brachte das auf die Palme. Auf Facebook machte er seiner Enttäuschung Luft. Insbesondere von der CDU-Fraktion hatte er sich wohl mehr Zustimmung erhofft.

Das Gesamtpaket zur Geschäftsordnung wurde schließlich mit Mehrheit auf den Weg gebracht.

Von Joachim Wilisch