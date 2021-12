Lionsclub Osthavelland ehrt „Helfende Hände“ auf eine spezielle Art

Havelland

Das jährliche „Martinsgans-Essen für „Helfende Hände“ auf Schloss Ribbeck musste coronabedingt auch in diesem Jahr ausfallen. Der Vorstand des Lionsclubs Osthavelland hat sich deshalb eine andere Form der Danksagung einfallen lassen: Zwei Teams – Präsident Bernd Müller und Past-Präsident Arnim Rohwer sowie der Vorsitzende des Fördervereins Jörg Barthel und Schatzmeister Hartmut Siegelberg – nutzten die Tage im Advent, klopften an die Türen und suchten die „Helfenden Hände“ zuhause auf. Mit einer Ehrenurkunde, einem Blumenstrauß und einem Gutschein für ein Essen im Ribbecker Schlossrestaurant im Wert von 50 Euro bedankten sich die Lions bei den Fleißigen.

Marion Salomon freit sich über die Ehrung. Quelle: Privat

Seit mehr als einem Jahrzehnt ehrt der Lionsclub Menschen, die sich in der Nachbarschaftshilfe oder bei Vereinen und Verbänden selbstlos engagieren. Hunderte von Älteren und Hilfsbedürftigen im östlichen Havelland erhalten so wichtige Unterstützung im Alltag. Vielfach ist dank dieser Hilfe ein sorgenfreieres oder auch abwechslungsreicheres Leben möglich.

Große Bandbreite bei den Hilfeleistungen

Die Bandbreite dessen, was die Helfer über viele Jahre leisten, ist groß: Vorlesen und Gesellschaftsspiele bringen Farbe in den eher eintönigen Alltag in Ketziner und Nauener Seniorenheimen und bescheren den Bewohnern etwas mehr Spaß am Leben. Jugendliche in einem Fußballverein werden von einem Ehepaar betreut, dass vom Ordnen und Reparieren des Materials über die Pflege des Platzes bis hin zur Versorgung bei Zusammenkünften alles erledigt. Andere leisten Fahrdienste, richten kleine Jubiläumsfeiern unter Corona-Bedingungen aus, helfen im Alltag.

So ist Gisela Wolter aus Niebede als häuslicher Besuchsdienst im Seniorenzentrum „Kurt Bohm“ Ketzin/Havel aktiv. Sie hat zu Beginn der Corona-Pandemie unter anderem für Schnelltests in der Einrichtung gesorgt, damit es keine Besucherabbrüche gab und die Bewohner ein würdiges Leben führen können.

Blumen für Sandra Tober. Quelle: Privat

Marion Salomon aus Nauen engagiert sich ehrenamtlich im Nauener Seniorenheim.

Sandra Tober aus Nauen beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen bei der Jugendfeuerwehr in Börnicke.

Überraschung ist gelungen

Der Nauener Wolfgang Johl pflegt und bewahrt als Vorsitzender des Vereins „Heimatfreunde Nauen“ gemeinsam mit den Mitgliedern die historischen Erinnerungen der Stadt. Dank der Arbeit des Vereins können sich die Neubürger mit der Geschichte ihrer neuen Heimat auseinandersetzen und somit schneller heimisch werden.

Wolfgang Johl (l,) wird geehrt. Quelle: Privat

Walter Grohmann und Siegfried Link aus Nauen engagieren sich bei der Arbeiterwohlfahrt in Nauen. Sie helfen bei unterschiedlichen Vorhaben und Veranstaltungen, übernehmen als Kraftfahrer die Fahrdienste bei großen Touren und gemeinschaftlichen Reisen.

Die Nauener Christel und Heinz Michaelis sind seit vielen Jahren beim Arbeiter-Samariter-Bund aktiv, helfen überall dort, wo „Helfende Hände“ fehlen. Außerdem wurden Evelyne Binte aus Nauen, Veronika Uhlrich sowie Detlef und Martina Brüning aus Ketzin/Havel geehrt.

Christel und Heinz Michaelis gehören zu den Helfenden Händen. Quelle: Privat

Nach den Hausbesuchen bilanzierte Lionsclub-Präsident Bernd Müller: „Es war sehr schön, die Freude der Geehrten zu erleben. Alle waren von unserem überraschenden Auftauchen begeistert. Eine Dame bedankte sich sogar am folgenden Tag noch mit einer inhaltlich sehr netten E-Mail.“

Von Jens Wegener