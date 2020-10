Ljubomir Stankovic führt die Junge Union im Havelland

Nennhausen

Bei der Mitglieder der Jungen Union Havelland endete eine Ära. Nach acht Jahren als JU-Kreisvorsitzender trat der Steckelsdorfer Corrado Gursch nicht mehr zur Wahl an. Sein Nachfolger ist der Falkenseer Ljubomir Stankovic. In Nennhausen zog Gursch Bilanz.

„Der CDU-Kreisvorsitzende Dieter Dombrowski hatte drei Jahre lang geworben, bevor ich im Juni 2011 in die CDU eintrat.“ Er erinnerte: „Damals gab es schon einen Kreisverband der JU im Havelland, war aber durch viele Mitglieder aus dem Osthavelland geprägt. So gründete ich einen JU-Regionalverband im Westhavelland.“

Zwei Jahre drangehängt

2012 wurde er in Nauen zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. In den letzten Jahren sei die Junge Union wieder stärker geworden – mit 25 bis 30 aktiven Mitgliedern. Bereits vor zwei Jahren hatte Gursch überlegt, nicht mehr zu kandidieren, ließ sich aber noch einmal zur Kandidatur bewegen.

In die acht Jahre fällt der gescheiterte Rettungsversuch für das Offizierscasino Rathenow, das Pflanzen von Bäumen zur Deutschen Einheit, Wahlkämpfe mit Uwe Feiler, der 2013 erstmals in den Bundestag einzog. „Auch wenn wir als JU dem Wahlalter 16 Jahre gegenüber kritisch standen, da das gleiche Alter für passives und aktives Wahlrecht gelten sollte, haben wir an Schulen um Erstwähler geworben“, so Gursch.

Der neu gewählte und erweiterte Vorstand mit dem bisherigen Vorsitzenden Corrado Gursch (Mitte) und Gast Uwe Feiler (hinten). Quelle: Uwe Hoffmann

Lobende Worte für Gursch hatte auch Uwe Feiler parat. „ Corrado war schon im Rathenower Kinder- und Jugendparlament politisch aktiv. Mittlerweile ist er Ortsvorsteher in Steckelsdorf, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Rathenow und Kreistagsmitglied.“ In Feilers Bundestagsteam, das von Gursch geleitet wird, ist auch Ljubomir Stankovic.

Bei der Wahl erhielt Stankovic mit 13 Ja-Stimmen die Unterstützung aller wahlberechtigten Mitglieder. Seine Stellvertreter sind Ingrun Renker aus Falkensee und Maximilian Bievor. Matthias Renker ist Schatzmeister. Matthias Michael Kriele und Wilhelm Paul Wieland aus Nauen sowie Tim Brand und Vinzenz Schaak aus Falkensee wurden im Vorstand bestätigt. Für die neue Funktion des Mitgliederbeauftragten wählten die Mitglieder der JU Falk Nowotny aus Falkensee.

Freundliche Wahlhelfer

„Bisher sind wir als Junge Union in den sozialen Medien gut vernetzt. Mit euch möchte ich die Junge Union im Havelland weiter stärken und dazu auch neue Mitglieder gewinnen“, sagte Ljubomir Stankovic in seinem Schlusswort. Die Junge Union werde die CDU-Direktkandidaten zur Bundestagswahl in den drei Wahlkreisen im nächsten Jahr im Wahlkampf unterstützen.

Für seine acht Jahre als JU-Kreisvorsitzender überreichte der neue JU-Chef seinem Vorgänger Corrado Gursch eine Ehrenurkunde und die JU-Ehrennadel.

Von Uwe Hoffmann