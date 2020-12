Oranienburg

„Mir selbst geht es gut“, sagt Elfriede Tauschwitz ruhig. „Aber der Ladenumsatz ist in den letzten Monaten um 50 bis 60 Prozent gesunken“, sagt die 75-jährige. In der Bernauer Straße, im Zentrum Oranienburgs, hat sie ihren kleinen Taschenladen. Auch sie hat die vergangenen Monate viel mitmachen müssen. Nun bangt sie um ihre Existenz.

Bis Oktober 2021 müsse sich Elfriede Tauschwitz in ihrem Laden halten. Erst dann laufe der Mietvertrag aus. Quelle: Robert Roeske

„Bis Oktober nächstes Jahr muss ich mich irgendwie halten“, sagt Tauschwitz. Erst dann würde der Mietvertrag für das Geschäft auslaufen. Doch der Lockdown und die Angst um ihren Laden würden ihr zusetzen. Elf Geschäfte hätten laut Tauschwitz in der Bernauer Straße wegen der Pandemie bereits schließen müssen. Sie hoffe nicht, das selbe Schicksal teilen zu müssen. „Mir macht die Arbeit hier viel Spaß“, sagt sie, „das Geschäft hält mich jung“. Sie wünsche sich, dass es schnellstmöglich wieder so wird, „wie es einmal war“. Und bis es soweit ist, werde sie versuchen, ihren Taschenladen so lange wie möglich zu halten. Auch wenn die kommenden Wochen und Monate vieles von ihr abverlangen würden. Das Wichtigste sei laut ihr aber eh die eigene Gesundheit.

Ähnliche Sorgen hat auch Bergy Risse. Seit 16 Jahren hat sie den Laden „Label“ in der Bernauer Straße. Ein Geschäft für Damenmode. „Seit Januar sind die Umsätze bei uns im Keller“, sagt Risse. Sie merke, dass die Straßen leer seien und kaum jemand auf den Straßen unterwegs wäre. Auch werde kaum noch Festkleidung benötigt. „Es werden keine Kleider für Hochzeite, für Silvester oder Weihnachten mehr gekauft“, sagt sie. Da viele Menschen in diesen Tagen von zu Hause aus arbeiten würden, würden sie eben auch weniger Kleidung benötigen. Trotz der schwierigen Zeit im zweiten Lockdown „ist die Hoffnung aber immer da“, sagt die 52-jährige.

Auch Bergy Risse kämpfe um ihre Existenz. Seit 16 Jahren hat sie ihr Geschäft „Label“. Quelle: Robert Roeske

Sie habe viele Stammkunden, auf die sie sich auch aktuell verlassen könne. Schließlich würden shoppen und neue Klamotten die Menschen zumindest für einen kleinen Augenblick auf andere Gedanken bringen. „Wir trösten uns dann gegenseitig“, sagt Risse.

Beim „Sportshop Running Man“ mache man sich aktuell vor allem über die Wintersaison Gedanken. „Wir haben eine komplett neue Ladung an Klamotten und Ausrüstung für den Wintersport bekommen“, sagt Steve Hinze. In Italien, Österreich und der Schweiz machen weitreichende Einschränkungen den Skitourismus aber nahezu unmöglich. Es ist also nicht ausgeschlossen, das man im Familienbetrieb Sportshop Running Man auf den Kosten sitzen bleibt. „Wir würden die Sachen dann einfach im kommenden Jahr verkaufen“, sagt Hinze. Optimal sei dies aber natürlich nicht. Seit 1992 gibt es den Familienbetrieb in der Bernauer Straße. Steve Hinze hoffe nun, über den Winter genügend warme Klamotten kaufen zu können.

Steve Hinze arbeitet im Sportshop Running Man. Er mache sich Sorgen, die aktuelle Kleidung und Ausrüstung für Wintersport nicht verkaufen zu können. Quelle: Robert Roeske

Etwas, was man in der Pandemie auch auf oft hört, sind Vergleiche. Wie etwa von Thomas Menzel. In der Bernauer Straße gehört ihm der Laden „ Menzel Küchen“. Er sagt: „Im Vergleich zu anderen Branchen, beispielsweise der Reisebranche, geht es uns soweit gut – auch wenn es nicht rosig ist.“ Er wirkt, als würde er sich dafür entschuldigen wollen, dass es anderen schlechter als ihm und seinem Betrieb ginge. Doch sind auch sehr wohl seine Sorgen berechtigt. „Wir sind von der Krise betroffen, weil unsere Zulieferer davon betroffen sind“, sagt er. So komme es zu Lieferverspätungen seitens der Zulieferer. „Aktuell ist es bescheiden“, sagt er.

Thomas Menzel verkauft Küchen – die Auswirkungen der Pandemie gehen auch in dieser Branche nicht vorbei. Quelle: Robert Roeske

Etwas besser gehe es der havelländischen Buchhandlung „F.F. Runge“ in der Bernauer Straße. Vor allem verdanke man dies der treuen Stammkundschaft, wie Filialleiterin Kerstin Pelz sagt. „Auch wenn noch Luft nach oben ist, uns geht es soweit gut“, sagt sie. „Wir sind unseren treuen Kunden unglaublich dankbar“, ergänzt sie. Zu Weihnachten würden die Menschen auch vermehrt lesen, weshalb „das aktuelle Geschäft soweit gut läuft“, wie sie sagt. Seit 1969 gibt es die Buchhandlung. Über all die Jahre hätten sich so viele Kunden gefunden, die dem Geschäft auch nun helfen und weiter Bücher kaufen würden.

Kerstin Pelz ist Filialleiterin eines Buchladens. Vor allem sei sie der treuen Kundschaft in dieser Zeit dankbar. Quelle: Robert Roeske

Auch Ozan Kabadayi hat einen Laden in der Bernauer Straße. Seit 19 Jahren gibt es sein Obstgeschäft dort. Wie Elfriede Tauschwitz und Bergy Risse merke auch er, dass immer mehr Geschäfte auf der Bernauer Straße schließen müssten und auch deshalb deutlich weniger Menschen auf den Straßen seien. Den zweiten Lockdown spüre Kabadayi auch. Dennoch scheint er optimistisch: Ich hoffe, mich noch weitere 19 Jahre hier halten zu können“, sagt er.

Seit 19 Jahren hat Ozan Kabadyi seinen Laden: „Ich hoffe, mich noch weitere 19 Jahre halten zu können“, sagt er. Quelle: Robert Roeske

Von Steve Reutter