Lockerungen im Havelland von Theater bis Sauna

Havelland

Die Landesregierung Brandenburgs hat am Dienstag dieser Woche weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Diese sind seit 3. Juni in Kraft getreten und gelten zunächst bis zum 24. Juni 2021. Die Regelungen treffen auch auf das Havelland zu.

Private Feiern

Private Treffen sind ohne Personenbegrenzung mit Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren Haushaltes zulässig. Kommen mehr als zwei Haushalte zusammen, sind bis zu zehn Personen erlaubt. Abweichend dazu sind private Feiern zu besonderen Anlässen (wie Verlobung, Hochzeit, Geburtstag, Abschlussfeier) unter freiem Himmel mit bis zu 70 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 30 zeitgleich anwesenden Gästen möglich.

Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter

Veranstaltungen mit und ohne Unterhaltungscharakter sind unter freiem Himmel mit bis zu 500 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 zeitgleich Anwesenden gestattet. Dabei gelten: Zutritt nur für Personen ohne Covid-19-Symptome, Steuerung und Beschränkung des Zutritts, Einhaltung des Abstandsgebotes, Maskenpflicht, Erfassen von Personendaten in einem Kontaktnachweis zur Kontaktnachverfolgung, regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen.

Für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter gelten zusätzlich eine Testpflicht für alle Besucher ab sechs Jahren (bzw. Impf- oder Genesenennachweis) sowie eine vorherige Terminvergabe.

An Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel (ausschließlich ortsfest) können bis zu 1000 Personen teilnehmen. Veranstalter müssen dabei auf Grundlage eines Hygienekonzeptes sicherstellen: Einhaltung des Abstandsgebotes, Steuerung und Beschränkung des Zutritts und Aufenthalts sowie Maskenpflicht.

Unterschiede in der Gastronomie

Für die Gastronomie entfällt die Pflicht zur Terminvereinbarung. Außerdem kann unter Auflagen die Innengastronomie öffnen. Folgendes müssen gastronomische Betriebe sicherstellen: Testpflicht für alle Besucher ab sechs Jahren (bzw. Impf- oder Genesenennachweis) gilt nicht, wenn ausschließlich Außengastronomie geöffnet ist; Steuerung und Beschränkung des Zutritts und Aufenthalts, Zutritt nur für Personen ohne Covid-19-Symptome, Erfassen von Personendaten in einem Kontaktnachweis, Tragen einer medizinischen Maske, wenn der feste Platz verlassen wird, an einem Tisch dürfen nur Gäste aus höchstens zwei Haushalten platziert werden; wenn Tische groß genug sind, dürfen an einem Tisch Gäste aus mehr als zwei Haushalten sitzen, sofern das Abstandsgebot zwischen allen Gästen eingehalten wird; zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden und in den Innenbereichen muss regelmäßig gelüftet werden.

Einzelhandel ohne Termine

Alle Geschäfte des Einzelhandels können derweil wieder ohne Terminvereinbarung öffnen.

Sport ist nun grundsätzlich unter Auflagen auf allen Sportanlagen erlaubt. In geschlossenen Räumen gilt dabei: Steuerung und Beschränkung des Zutritts und Aufenthalts, Zutritt nur für Personen mit Terminbuchung, ohne Covid-19-Symptome und mit negativem Testergebnis, Erfassen von Personendaten, Maskenpflicht in den Umkleideräumen, Untersagung der gemeinsamen Ausübung von Kontaktsport mit mehr als 30 Sportlern, regelmäßiges Lüften.

Auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist die Symptomfreiheit die einzige Voraussetzung.

Freibäder dürfen seit dem 3. Juni öffnen. Hier gelten: Zutritt nur für Personen ohne Covid-19-Symptome, Einhaltung des Abstandsgebotes, Steuerung und Beschränkung des Zutritts und Aufenthalts, Erfassen von Personendaten, zeitgleich höchstens 500 Besucher.

Kinos dürfen öffnen

Auch für Theater, Kinos und ähnliche Einrichtungen ist die Öffnung wieder möglich. Dort gilt: Vorlage eines negativen Tests, in geschlossenen Räumen bis zu 200 und unter freiem Himmel bis zu 500 zeitgleich Anwesende, Abstand zwischen den Sitzplätzen kann auf bis einen Meter verringert werden, dann besteht jedoch Maskenpflicht, Maskenpflicht entfällt bei festen Sitzplätzen mit Mindestabstand von 1,5 Metern.

Touristische Übernachtungen sind weiterhin zunächst nur in Ferienwohnungen und Ferienhäusern, auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie auf Charterbooten zulässig. Unterkünfte müssen hierbei aber nicht mehr zwingend über eigene Sanitäranlagen verfügen, da jetzt auch sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen zum Beispiel auf Campingplätzen genutzt werden können. Dort ist dann jedoch eine medizinische Maske zu tragen und der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ab dem 11. Juni 2021 sind auch touristische Übernachtungen in Hotels und Pensionen wieder erlaubt. Vor Beginn der Beherbergung und jeweils nach Ablauf von 72 Stunden müssen Gäste dabei einen negativen Testnachweis vorlegen.

Auch Schwimmbäder, Saunen und Wellnesszentren können dann mit Hygienekonzept öffnen.Dampfsaunen und Dampfbäder sind unterdessen weiter für den Publikumsverkehr zu schließen.

