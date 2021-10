Brandenburg

In Brandenburg brennt es – und zwar ganz schön häufig in den vergangenen Tagen. Nach dem verheerenden Feuer im Bad Belziger Ortsteil Kuhlowitz, bei dem zwei Personen verletzt und Teile eines Hotels zerstört worden sind, zahlreichen Brandstiftungen im Landkreis Havelland und mehreren Bränden in Ludwigsfelde (Landkreis Dahme-Spreewald) fragen sich viele: Hängen diese miteinander zusammen?

Brandursache in Kuhlowitz noch unklar

Bei dem Feuer in Kuhlowitz ist die Brandursache laut Polizei noch unklar. Bei den anderen Fällen geht die Polizei jedoch von Brandstiftung aus.

„Grundsätzlich werden mögliche Zusammenhänge immer geprüft“, sagt Oliver Bergholz, Sprecher der Polizeidirektion West. Eine übergreifende Hypothese gebe es bisher nicht, stellt Bergholz klar. Eine gemeinsame Ursache verschiedener Fälle könne umgekehrt allerdings auch nicht ausgeschlossen werden.

„Branddelikte sind immer sehr ermittlungsaufwändig“, erläutert Bergholz. „Die Erfassung der Spuren nimmt viel Zeit in Anspruch.“ Erst wenn solche Ermittlungsergebnisse vorlägen könne man sich ein Bild vom Delikt machen und dies mit anderen Delikten vergleichen. Die Gesamtermittlungen lägen beim Landeskriminalamt. Dieses sei aber so stark beansprucht, dass es sicher noch lange dauern könne, bis mögliche Zusammenhänge zwischen den derzeit so gehäuften Brandstiftungen geklärt werden könnten.

Hier die Brandereignisse der vergangenen Tage im Überblick:

Großfeuer in Kuhlowitz

In der Nacht zu Sonntag, dem 3. Oktober, standen in Kuhlowitz drei Höfe in Flammen. Ein nebenstehender Vierseitenhof mit Hotel wurde von den Flammen im Dachbereich und der Fassade von den Flammen angegriffen und beschädigt.

Die Bewohner des Hotels konnten zügig das Gebäude verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Bad Belzig, Treuenbrietzen, Niemegk und Brück und der dazugehörigen Ortschaften wurden alarmiert. Da es sich um mehrere Brandstellen im großen Raum handelte, war die Lage zunächst sehr unübersichtlich. Die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen zum Vierseitenhof auf Wohngebäude verhindern. Die Feuerwehr spricht vom größten Brand der letzten 10 Jahre. Zwei Personen wurden verletzt, der Schaden geht in die Hunderttausende. Die Brandursache ist jedoch noch unklar.

Mehrere Brände in Ludwigsfelde

Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Ludwigsfelde mehrere Fahrzeuge, eine Garage und ein Waldstück löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus – bei allen Bränden war Brandbeschleuniger im Spiel – und hat die Spuren gesichert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro.

Brandstiftungen nach gleichem Muster in Hennigsdorf

In Hennigsdorf wurde in den vergangenen zwei Wochen gleich mehrfach gezündelt: Schon am 21. September brannte es in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Rigaer Straße, jemand hatte einen Fahrradkorb angesteckt. Ein Mieter brachte diesen Korb schnell ins Freie und rief die Feuerwehr, so konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Schaden: 200 Euro.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober kam es in Hennigsdorf erneut zu einer Brandstiftung, wieder in einem Fahrradkeller, wieder in einem Mehrfamilienhaus. Diesmal brannte ein Stapel Zeitungen. Ein 32-Jähriger klagte dabei über leichte Schmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schon tags drauf, in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober, brannte es schon wieder in Hennigsdorf – auch diesmal ein Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Angst vor dem Brandstifter beschäftigt immer mehr Anwohner. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Brennende Mülltonnen im Kreis Havelland

Vor wenigen Wochen brannten in Premnitz (Landkreis Havelland) immer wieder Mülltonnen. Auch im nahegelegenen Rathenow wurden Mülltonnen angezündet – und auch noch die Papierpresse eines Supermarktes. Dass es dabei nicht zu einer größeren Katastrophe kam, ist einer Sprinkleranlage im Umfeld der Presse zu verdanken. Diese sei durch das Feuer aktiviert worden und habe dazu beigetragen, ein Übergreifen der Flammen auf den Supermarkt zu verhindern.

Von Rüdiger Braun, MAZonline