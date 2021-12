MAZ-Redakteure geben Geschenketipps: Von Eisenbahn bis Eierlikör

Havelland

Von der klassischen Holzeisenbahn bis zur technischen Haushaltshilfe Alexa reichen die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr bei den MAZ-Mitarbeitern. Sie verraten, warum sie was schenken.

Ein Jahr Momente zum Erinnern

Nadine Bieneck Quelle: privat

Aus dem Alter, Geschenke selbst zu basteln, bin ich lange raus. Trotzdem hat sich in unserer Familie längst eine Tradition entwickelt, in der ich alljährlich im Dezember Hand anlege. Anlegen muss. Denn sie werden stets liebevoll „eingefordert“, die selbst gestalteten Foto-Kalender für das nächste Jahr. Die Vorlagen für derlei Bastelkalender sind im Buchladen und sogar in Drogerien erhältlich. Größte Herausforderung: Die Fotoauswahl. Der Fotoordner auf dem Handy gibt reichlich Motive zu gemeinsamen Erinnerungen her. Die Bilder können im Fachhandel zum Sofort-Mitnehmen in guter Qualität ausgedruckt werden. Versehen mit dem ein oder anderen Spruch erfreuen sich die Beschenkten das ganze nächste Jahr über daran. Ein persönliches Geschenk, welches nicht teuer, aber unbezahlbar und einzigartig ist.

Mit Karten in die Tiefsee eintauchen

Jens Wegener Quelle: privat

Es ist schon erstaunlich, wie sich Corona auf die Weihnachtswünsche auswirkt. Junge Leute entdecken plötzlich wieder Gesellschaftsspiele. Mein 24-jähriger Sohn will plötzlich mit seinen Freunden Karten spielen. „Die Crew Mission Tiefsee“ von der Firma Kosmos soll der Renner 2021 sein. Es ist das Nachfolger vom Kennerspiel des Jahres 2020. Dieses Kartenspiel führt auf eine Reise in die dunklen Tiefen des Meeres. Kommunikation zwischen den Spielern ist das A und O. Nur im Team wird diese Mission ins Unbekannte gelingen. Karte für Karte erfahren die Spieler, welche Herausforderungen auf sie warten. Wenn keine Fehler passieren und jeder seine Aufgabe richtig erfüllt, gelangen sie alle gemeinsam ans Ziel. Ein cooler Spieleabend für drei bis fünf Leute (ab zehn Jahre) ist garantiert.

Vom Leben der Ostseefischer

Andreas Kaatz Quelle: Andreas Kaatz

Die Ostsee gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Reisezielen, vor allem im Sommer. Auch mich zieht es immer wieder dorthin. Und da gehört es dazu, sich beim Fischer vor Ort ein Fischbrötchen zu kaufen oder Räucherfisch. Doch was wie selbstverständlich aussieht, ist gar nicht so selbstverständlich. Viele Fischer müssen aufgeben. Denn die Fangquoten werden immer mehr reduziert, es reicht kaum noch zum Leben. Und so haben die Autoren Franz Bischof und Jan Kuchenbecker den Ostseefischern ein Denkmal gesetzt. Für ihr Buch „Seesucht“ fotografierten sie nahezu alle deutschen Ostseefischer – aufgegliedert nach Regionen. Die Fischer wiederum erzählen aus ihrem Leben und wie sie ihre Zukunft sehen. Wer sich für das Thema interessiert, für den ist es eine wirklich spannende Lektüre.

60 Kochrezepte für Kinder

Max Braun Quelle: privat

Bei Kindern ist die freudige Anspannung vor Weihnachten erfahrungsgemäß um einiges höher, allerdings stand ich in diesem Jahr vor dem Problem, dass zwei meiner Nichten sich auf kein Weihnachtswunsch festlegen wollten. Ein Hinweis meiner Schwester brachte mich auf ein Werk aus der Kinderbuchreihe „Mein Lotta-Leben“. Das „Mein Lotta-Leben“-Kochbuch enthält 60 Rezepte, die Kinder ab neun Jahren mit kleiner Hilfe von Eltern oder Großeltern selbst kochen oder backen können. Mit Anleitungen für Lasagne, Pancakes, Popcorn oder Zimtschnecken geht das Buch außerdem sicher, dass den Kindern ihr Werk am Ende auch mundet. Eingepackt ist mein Geschenk schon umweltfreundlich in alten Lokalausgaben der MAZ, verschönert nur mit einer großen roten Schleife.

Angewandte Selbstliebe

Leonie Mikulla Quelle: Leonie Mikulla

Für eine Freundin wollte ich in der Psychologie-Abteilung vom Kulturkaufhaus Dussmann ein Buch kaufen. Etwas verloren versuchte ich mich zwischen Scharen von „Liebe dich selbst“-Ratgebern zurecht zu finden. Schließlich fiel mein Blick auf ein Buch mit dem Titel „Die Liebe und ihr Henker“, das im rosaroten Meer förmlich herausstach und mir wie ein Rettungsanker vorkam. Ich blätterte kurz darin und die bissige, aber einfühlsame Art des Psychoanalytikers Yrvin D. Yalom, mit der er Fallstudien aus seinem therapeutischen Alltag beschreibt, sprach mich sofort an. Ich kaufte das Buch – allerdings entschied ich spontan, mich selbst damit zu beschenken. Kurz überlegte ich, meiner Freundin einen der Selbstliebe-Schinken mitzunehmen – fand dann aber, dass ein Gutschein der bessere Ratgeber ist.

Kleinigkeiten für die Smiley-Generation

Marlies Schnaibel Quelle: Susi Selbst

Wir schenken uns nichts. Also fast nichts. Eine goldene Uhr will sowieso keiner haben. Und so gibt es handgeschriebene Weihnachtsbriefe und eine Kleinigkeit, die sich mit der Zeit so wegbraucht wie ungesunder, aber leckerer Süßkram oder schöne Wellnessdinge fürs Bad oder ein paar Kochzutaten für experimentierfreudige Hobbyköche. Und in diesem Jahr gibt es noch eine lustige Weihnachtsbaumkugel. Also ich fand sie jedenfalls lustig. Dieses freundliche runde Gesicht mit der aufgeklebten roten Plüschnase ist für die Smiley-Generation ja wie gemacht. Mich hat die Kugel im Laden richtig angelacht und da will ich mal sehen, ob sich der Gute-Laune-Effekt auch auf andere übertragen lässt. Und vielleicht stimmt ja der Spruch mit den kleinen Geschenken und der Freundschaft.

Holzeisenbahn mit allem Drum und Dran

Andreas Fröhlich Quelle: privat

Weihnachten ist für Kinder etwas ganz Besonderes. Vor allem, wenn sie noch so klein sind wie mein Sohn – zweieinhalb Jahre alt. Er begegnet dem Weihnachtsmann in diesem Jahr erstmals bewusst – im vergangenen Jahr wollten wir ihm keine Angst machen. Und alle drumherum dürfen gespannt sein, wie er reagiert, wenn der große Bärtige vor ihm steht. Der Weihnachtsmann hat seine Geschenke natürlich schon gepackt und laut Auftrag soll er meinem Sohn richtig viele Bauteile für seine Holzeisenbahn bringen. Da werden zwei schicke Lokomotiven dabei sein, ein Bahnhof und alles was dazugehört sowie ein Lokschuppen, in dem abends die Lokomotiven geparkt werden können. Und natürlich wird es Schienen geben, damit die Bahn so richtig durchs Zimmer geschoben werden kann.

