Was haben sich MAZ-Redakteure im neuen Jahr vorgenommen, was steht auf ihrer persönlichen Agenda ganz oben? Das verraten sie hier und erzählen von guten Vorsätzen, die teils schon ganz unvermittelt Realität wurden. Bei MAZ-Redakteurin Marlies Schnaibel bereits am Neujahrstag.

MAZ-Redakteurin Christin Schmidt. Quelle: Enrico Kugler

10.000 Schritte am Tag und Yoga

Für mich beginnt ein Jahr fast immer mit guten Vorsätzen. Mir gefällt es einfach, motiviert und mit Ideen ins neue Jahr zu starten, die mein Leben verbessern. Auch in diesem Jahr bin ich hochmotiviert – noch jedenfalls. Auf meiner Liste steht dieses Mal ganz fett: mehr Bewegung. Ich habe mir vorgenommen, täglich mindestens 10 000 Schritte zu gehen und mich wieder öfter auf meine Yoga-Matte zu begeben. Zugegeben, solche Vorsätze ein ganzes Jahr lang regelmäßig durchzuziehen, das habe ich noch nie geschafft. Aber rückblickend kann ich sagen, dass ich einiges geändert habe. Um dieses Mal durchzuhalten, habe ich einen Deal mit einem guten Freund geschlossen, eine Art Wettbewerb. Wer nicht genügend Schritte zurücklegt, muss einmal im Monat einen ausgeben. Bislang bin ich gut dabei!

MAZ-Redakteur Markus Kniebeler. Quelle: Enrico Kugler

Wenig planen, viel improvisieren

Dass mit den Vorsätzen ist eine heikle Sache, in diesen Zeiten der permanenten Einschränkung. Deshalb nehme ich mir einfach nur ganz grundsätzlich vor, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Wenig planen, viel improvisieren, lautet die Devise. Klappt es zum Beispiel mit dem gewünschten Urlaubsziel in der Ferne nicht, suchen wir uns eines, das nicht so weit weg liegt. Warum nicht mal an den Werbellinsee fahren, statt ans Mittelmeer. Der Stress der Anreise reduziert sich merklich und Neues zu entdecken gibt es überall. Auch beim Feiern muss es nicht immer die große Sause sein. Silvester etwa sind wir zu Hause geblieben und haben im allerkleinsten Kreis gefeiert. War so entspannt, dass wir das im kommenden Jahr wieder machen werden. Weniger ist eben manchmal mehr.

MAZ-Redakteur Joachim Wilisch. Quelle: Friedrich Bungert

Ohne Vorsätze ganz entspannt bleiben

Mal ehrlich, wie lange halten die guten Vorsätze? Nicht lange. Es soll sie ja geben, die es sogar drei bis sechs Monate geschafft haben. Ich gehöre nicht zu den Durchhaltern. Aber auch nicht zu denen, die aufgeben. Da gibt es nämlich einen Dreh’. Sobald sich der Silvestertag auf Mitternacht zubewegt, nehme ich mir gar nichts vor. Ja, ich müsste abnehmen – aber ich zwinge mich nicht. Ja, ich sollte mehr Sport machen – aber nicht unter Druck. Und plötzlich geht man entspannt ins neue Jahr. Ich muss nicht am Neujahrstag losjoggen und es bei Salat-Mahlzeiten belassen. Natürlich bewundere ich diejenigen, die ihre guten Vorsätze durchziehen. Aber ob die wirklich Spaß dabei haben? Ich nehme 2022 vielleicht ab und mache vielleicht mehr Sport – aber nicht, weil ich es mir am 31. Dezember vorgenommen habe.

MAZ-Redakteurin Marlies Schnaibel. Quelle: Enrico Kugler

Schlüsselerlebnis am Neujahrstag

Psycholeute, Glücksforscher und Gehirnspezialisten schwören drauf: Dinge das erste Mal zu machen – auch in gesetzterem Alter. Also dachte ich mir: Verlasse 2022 eingefahrene Wege, mache Neues. Und siehe da, schon am Neujahrstag machte ich etwas zum ersten Mal in meinem Leben: Ich rief einen Schlüsselnotdienst. Glücksgefühle stellten sich aber nicht ein. Ich stand also vor der Wohnungstür wie Rotkäppchen auf dem Weg zur Großmutter. In der Hand einen Korb mit selbst gebackenem Kuchen, mit einer Thermoskanne Kaffee, mit Obst, Mozartkugeln und einem Blumenstrauß. Und mit einem falschen Schlüsselbund. Im Gegensatz zu Rotkäppchen hatte ich aber noch ein Smartphone dabei, rief den rettenden Schlüsseldienstler und nahm mir für 2022 vor: Immer schön auf die Schlüssel zu achten!

MAZ-Reporter Jürgen Ohlwein Quelle: Enrico Kugler

Gesunde Ernährung und Kino-Genuss

Eigentlich bin ich recht zufrieden mit meinem Leben. Allerdings gibt es schon so einige Dinge, die ich mir für das Jahr 2022 vorgenommen habe. Als Erstes möchte ich mich gesünder ernähren und weniger naschen. Vielleicht auch ein paar Kilo abnehmen. Ganz fest vorgenommen habe ich mir für das neue Jahr, dass ich wieder mehr Zeit in der Natur verbringen möchte und zwar mit meiner Kamera, um Tiere zu fotografieren. Außerdem möchte ich in diesem Jahr ein Buch mit meinen Tier- und Naturfotos herausbringen. Schließlich befindet sich hinter jedem Bild eine Geschichte, die ich gern erzählen möchte. Hoffentlich finde ich auch wirklich die Zeit dazu. Und auch in Sachen Kultur habe ich einen Vorsatz: Endlich wieder ins Kino gehen. Das habe ich im letzten Jahr sehr vermisst.

MAZ-Redakteurin Marion von Imhoff. Quelle: privat

460 Fotos aus 18 Jahren

Ich nehme mir nie etwas für das neue Jahr vor. Eigentlich. Denn jeden Tag stehe ich mit hehren Zielen auf und scheitere damit all zu oft. Nun aber verwarf ich meine persönliche Tradition. Ich nahm mir für 2022 vor, meine Handy-Familienbilder von 2003 an auszudrucken, zu sortieren und in Alben zu kleben. Zu groß war meine Sorge, die Bilder (von meinen Söhnen, von mir in jungen Jahren, von all jenen, die mir sehr nahe stehen) könnten verloren gehen bei einem Handy-Supergau. Etwas verzagt war ich dann, als der Fotoautomat bei 460 Abzügen ankam. Eine Woche später holte ich die Bilder ab, kurz vor Silvester. Für die kommenden Monate wollte ich mir Zeit lassen. Doch dann packte es mich. Tag um Tag saß ich nun da und tatsächlich: Am 3. Januar versah ich meinen Jahresvorsatz mit ’nem Häkchen. Wunderbar!

