Marwitz

Einen MAZ-Talk mit den elf Kandidatinnen und Kandidaten des Wahlkreises 58 gab es am Montag in der Beat-Fabrik in Marwitz. Sie gaben auf der Tanzfläche Einblicke in ihre politischen Ziele, plauderten aber auch über Privates. Mehr dazu lesen Sie auf einer Sonderseite am Mittwoch in der MAZ.

Von MAZonline