Havelland

Die Agentur für Arbeit in Neuruppin hat am Mittwoch den Arbeitsmarktreport für das Havelland vorgelegt. Danach sind im März 8 583 Männer und Frauen als arbeitssuchend gemeldet. Das sind 157 Havelländer weniger als im Februar und zugleich 536 mehr als vor einem Jahr. Das entspricht einem Anstieg von 6,7 Prozent.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 6 Prozent. Bei 5,2 Prozent lag sie vor genau einem Jahr zu Beginn der Pandemie. Damit ist sie seitdem leicht gestiegen.

Die Arbeitslosigkeit hat sich im März um 166 auf 5 343 Männer und Frauen verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 760 Arbeitslose mehr. Es sind fast 1000 Männer mehr arbeitslos als Frauen. In absoluten Zahlen bedeutet das, 3152 Männer und 2191 Frauen sind ohne Job. Damit haben Männer einen Anteil an der Arbeitslosigkeit von fast 60 Prozent.

Hoher Anteil von über 50-Jährigen

Am höchsten ist der Anteil der über 50-Jährigen mit 1 926 Havelländern. Stärker gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat ist jedoch die Arbeitslosigkeit unter Frauen. Hier gab es einen Zuwachs von 18,5 Prozent, bei den Männern um 15,3 Prozent. Auffallend ist auch das Plus bei den jungen Menschen, so stieg die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren um 22 Prozent. In keiner anderen Personengruppe ist der Anstieg so stark.

Nach Angaben der Arbeitsagentur ist auf dem Arbeitsmarkt derzeit viel Bewegung. Im März meldeten sich 773 Personen neu oder erneut als arbeitslos. Das waren 300 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 929 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit. Das sind 274 weniger Havelländer als vor einem Jahr.

Sprung aus der Arbeitslosigkeit

Durch Aufnahme einer Tätigkeit gelang in diesem Monat 399 Personen der Sprung aus der Arbeitslosigkeit ins Erwerbsleben.

Den höchsten Anteil von 18 Prozent an Arbeitslosen betrifft die Berufsbereiche Geisteswissenschaften, Kultur und Gestaltung gefolgt von Landwirtschaft und Gartenbau mit 14,3 Prozent.

1246 offene Stellen wurden im März gemeldet, das sind 33 weniger als im März 2020. Im Vergleich zu Februar gab es 28 offene Stellen weniger auf dem Jobmarkt.

Von Marion von Imhoff