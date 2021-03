Manfred Klitscher verlässt das Rathenower KVK

Havelland

Zur Verabschiedung im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Friesack war auch Oberst Olaf Detlefsen, der Kommandeur des Landeskommandos Brandenburg, gekommen.

Immer dabei

„Die Unterstützung des KVK und der Bundeswehr ist in all den Jahren hervorragend gewesen“, so Landrat Lewandowski. Er erinnerte etwa an die gute Zusammenarbeit während des Elbehochwassers 2013 oder aktuell in der Corona-Krise. „Das KVK und die Bundeswehr sind für uns als Landkreis in solchen Krisenlagen stets verlässliche Partner.“

Dass die Zusammenarbeit im Ernstfall so reibungslos funktioniert, liege auch daran, dass das KVK unter der Leitung von Oberstleutnant Klitscher jährlich an den Ausbildungen und Übungen des havelländischen Katastrophenschutzstabes teilgenommen hat.

Olaf Detlefsen (rechts) überreicht dem scheidenden Leiter des KVK eine Verabschiedungsurkunde der Bundeswehr. Quelle: Landkreis Havelland

Das Kreisverbindungskommando, das ausschließlich aus Reservisten besteht, ist eine Schnittstelle zwischen der Bundeswehr und der Landkreisverwaltung. Eine enge Zusammenarbeit besteht vor allem mit dem Katastrophenschutzstab des Landkreises, aber auch mit anderen zivilen Partnern wie Polizei, Feuerwehr oder THW. Im Havelland funktioniere die Kooperation im Verbund sehr gut, lobte auch Oberst Detlefsen bei dem Treffen. Er dankte Oberstleutnant Klitscher, der als starke Führungspersönlichkeit das KVK im Havelland auf- und ausgebaut habe.

Vorerst kommissarisch

Auch der scheidende Leiter des KVK selbst bedankte sich zum Abschied bei allen Beteiligten. Die Rahmenbedingungen im Havelland hätten stets eine gute Arbeit ermöglicht, die zudem viel Spaß gemacht habe. In seiner neuen Tätigkeit – Klitscher übernimmt nunmehr Aufgaben in Havelberg – hofft er daher weiterhin auf Synergieeffekte mit dem Landkreis Havelland.

Bis zur Ernennung als neuer Leiter des KVK übernimmt nun Oberstleutnant Dirk Heyer kommissarisch die Aufgaben, die in der Vergangenheit von Manfred Klitscher erledigt wurden.

Von Joachim Wilisch