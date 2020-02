Manöver Defender 2020: Rollen Panzer auch durchs Havelland?

Havelland

Es werden wohl wieder Panzer rollen durchs Havelland. Nachdem Militärfahrzeuge der Bundeswehr bei einem Manöver 2015 zuletzt diverse Schäden auf den Straßen im Landkreis angerichtet hatten, steht nun zu befürchten, dass US-amerikanische Panzer und andere Fahrzeuge bei dem geplanten Manöver „ Defender 2020“ auch durch den Landkreis fahren.

„ Defender 2020“ ist die größte Militärübung der USA in Europa seit mehr als 25 Jahren und probt die Verlegung von Truppen in Divisionsstärke in Richtung Russland. Dabei werden bis Juni rund 37000 Soldaten nach Polen, Litauen und in das Baltikum verlegt. Beteiligt sind neben US-Soldaten auch Soldaten aus 17 weiteren Nato-Staaten, darunter auch aus Deutschland.

Infoveranstaltung am 10. März in Potsdam

Die Kreistagsfraktion aus Linken und Die Partei hatte zu dem neuen Manöver eine Anfrage an den Landkreis gestellt. „Daraus geht hervor, dass dem Landkreis bisher keine Informationen über Marschstrecken des Manövers vorliegen. Detaillierte Informationen soll es auf einer Informationsveranstaltung am 10. März in Potsdam geben“, sagt Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag Andrea Johlige. Dem Landkreis sei zugesichert worden, dass die Bundeswehr für etwaige Schäden aufkommen werde. Zur Erinnerung: Die Schäden aus 2015 werden nach einer langen Auseinandersetzung um die Frage, wer die Kosten trägt, erst in diesem Jahr bis Juni beseitigt werden.

Transparenz gefordert

Deshalb warnt und mahnt Andrea Johlige: „Uns ist wichtig, dass bei Defender 2020 von Beginn an Transparenz herrscht. Dazu gehört, dass die Menschen im Havelland frühzeitig über mögliche Einschränkungen informiert werden. Außerdem dürfen für den Landkreis auf keinen Fall Kosten durch ein solch unsinniges Manöver entstehen.“ Deutschland sei aufgrund seiner geostrategischen Lage im Herzen Europas die logistische Drehscheibe dieser Kriegsübung, Provokation und Kriegsvorbereitung, so Johlige weiter.

Der Wustermarker Kreistagsabgeordnete der Linken, Tobias Bank ergänzt: „Jede Einschränkung im Bahnverkehr ist nicht hinnehmbar. Bei den ohnehin vollen Zügen, würde jeder Ausfall Chaos bedeuten. Der Weg zur Arbeit muss für die Pendler frei sein und nicht durch Militärfahrzeuge verstopft.“

Von Jens Wegener