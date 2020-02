Manöverschäden der Bundeswehr werden repariert

Havelland

Bis Ende Juni sollen die Manöverschäden, die von der Bundeswehr im Havelland entlang der Bundesstraße 5 und der Bundesstraße 102 verursacht wurden, beseitigt sein. Darüber berichtet die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke). Wie bekannt, hatten Panzer im Jahr 2015 zahlreiche Verkehrsinseln, Bordsteine und andere Bauteile der Straßen zerstört oder beschädigt. Es folgte eine lange Auseinandersetzung um die Frage, wer wann den Schaden in Ordnung bringt.

Michael Koch und Dieter Dombrowski – beide gehörten im vergangenen Jahr der CDU-Landtagsfraktion an – hatten im März vergangenen Jahres angekündigt, dass die Schäden „wahrscheinlich“ bis Ende 2019 behoben sind.

Die abschließende Schadenssumme sei, so heißt es inzwischen in einer Antwort auf eine Anfrage von Andrea Johlige, noch nicht ermittelt. Der Kostenanschlag aus der öffentlichen Ausschreibung der Bauleistungen beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rund 562 000 Euro. In dieser Summe sind allerdings auch die Kosten für die Schäden aus einem Verlegungsmarsch im Jahr 2014 enthalten.

Im März 2019 rollten die Panzer dann erneut. Beim Manöver „Black Mamba“ gab es Straßenschäden, die mit etwa 48 000 Euro beziffert werden. Der Auftrag für die ausgeschriebenen Bauleistungen wurde im Dezember 2019 erteilt. Die Schäden sollen bis Ende des ersten Halbjahres 2020 beseitigt sein.

Das Land hat mit den betroffenen Kommunen im Herbst vergangenen Jahres eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der sich das Land bereit erklärt, die Schadensbeseitigung abzuarbeiten. Eine Vereinbarung mit dem Bund beziehungsweise der Bundeswehr ist nicht erforderlich. Diese Kostenerstattung erfolgt im Rahmen der Einstandspflicht des Bundes beziehungsweise der Bundeswehr. Die Träger der Straßenbaulast machen den Schaden geltend.

Wie bekannt hatten sich die Gemeinden, die durch das Manöver im Jahr 2015 im Amt Rhinow betroffen waren, über Jahre mehrfach an den Bund und die Bundeswehr gewendet – umsonst. Vom Bund hatte man mehrfach eine Erklärung eingefordert, die Kosten zu übernehmen. Diese sei nicht abgegeben worden. Aus diesem Grund waren der Landesbetrieb und die Kommunen übereingekommen, ein Beweissicherungsverfahren vor Gericht anzustrengen.

Von MAZ