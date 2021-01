Marco Eichhorn aus Falkensee: Lockdown bedroht seine Existenz

Falkensee

Das Studio blitzt, fein säuberlich liegen Ausrüstung und Hygienematerial von Marco Eichhorn in den Regalen nebeneinander. Jederzeit bereit, endlich wieder benutzt zu werden. Wann der 42-Jährige jedoch das nächste Mal wieder seine Tätowiermaschine in die Hand nehmen kann, ist völlig unklar. Der Lockdown bedeutet auch für den Tätowierer absoluter Stillstand.

Die erste Tätowiermaschine schenkt ihm seine Frau

Vor acht Jahren machte sich der Falkenseer, der gebürtig aus Stendal stammt, mit seiner Leidenschaft selbstständig. Als studierter Grafikdesigner hatte er zuvor viele Jahre in einer Agentur gearbeitet. „Ich habe immer schon gern gezeichnet. Ans Tätowieren hatte ich mich aber nie herangetraut“, erzählt er. Seine Frau habe ihm schließlich dann vor acht Jahren einfach eine Tätowiermaschine geschenkt. „So habe ich dann herausgefunden, dass mir das liegt und ich habe das mehr und mehr vertieft.“ Nach vielen Übungsstunden und Praktika in Tattoostudios „bin ich schließlich ins kalte Wasser gesprungen und habe mich damit selbstständig gemacht“, erinnert er sich. Vor sechs Jahren eröffnete er sein kleines, feines Studio „Inkdrips“ im Schwarzwildweg 81 im Falkenseer Ortsteil Waldheim.

Über Jahre treuen Kundenstamm aufgebaut

Über die vergangenen Jahre hinweg baute sich Marco Eichhorn einen treuen Kundenstamm auf. „Einfach ist das nicht. In Berlin gibt es viele Tattoostudios, viele Leute fahren dort hin“, sagt er. Doch der 42-Jährige biss sich durch. „Am liebsten tätowiere ich Sketchsachen“, erzählt er, „skizzenhafte Tattoos, vornehmlich einfarbig in Schwarz. Das geht mir rutschi-flutschi von der Hand, darauf habe ich mich spezialisiert. Super gern tätowiere ich auch Gesichter.“ Inzwischen ist er längst Mitglied im Bundesverband der Tätowierer: ein Qualitätssiegel für seine Professionalität.

Der Lockdown hat den Soloselbstständigen nun ausgebremst. Zum zweiten Mal, bereits im Frühjahr 2020, hatte er sein Studio coronabedingt schließen müssen. Seitdem hat sich sein Traum von der Selbstständigkeit phasenweise zum regelrechten Alptraum gewandelt. Wann er wieder durchstarten kann ist völlig offen. „Ich rechne damit, dass es bis mindestens Mai so bleibt, wie es derzeit ist“, sagt er gerade heraus. Wirtschaftlich gesehen für ihn eine absolute Katastrophe. Denn dies würde viele weitere Monate ohne Einkommen bedeuten, während die Fixkosten weiterlaufen.

Eichhorn kritisiert falsche Herangehensweise und keinen klarer Fahrplan

So, wie Marco Eichhorn, geht es Millionen Selbstständige in Deutschland. „Ich kann derzeit nur durch das Einkommen meiner Frau überleben“, sagt der Falkenseer gerade heraus. Für viele politische Entscheidungen und Handlungsweisen hat er kein Verständnis: „Für mich wurde da von Anfang an falsche Politik gemacht, die falsche Herangehensweise gewählt. Man sieht bis heute, dass die Regierung keinen klaren Fahrplan hat. Das Ganze hätte viel früher viel stärker eingedämmt werden müssen. Aber plötzlich wird im Mai darüber diskutiert, ob man Spargelstecher aus dem Ausland einfliegen lässt.“

Den 42-Jährigen plagen pure Existenzängste. „Die müssen den Leuten genommen werden – aber das passiert einfach nicht“, findet er. Im Frühjahr 2020 seien Hilfsgelder zügig ausgezahlt worden, „den ersten Lockdown konnte man damit überbrücken“. Der Umgang mit den angesichts des zweiten Lockdowns versprochenen Novemberhilfen macht den Falkenseer wütend: „Auch da wurden Sachen versprochen, die einfach nicht eingehalten werden.“ Vor wenigen Tagen sei sein Antrag, den er vor vielen Wochen eingereicht habe, das erste Mal überhaupt bearbeitet worden. „Im November hieß es, die Anträge werden unkompliziert erledigt. Passiert ist nichts, gar nichts.“ Wie die Betroffenen währenddessen über die Runden kommen sollen, darüber mache sich offenbar kaum jemand Gedanken. „Am Ende des Tages schicken sie dich zum Jobcenter, verweisen auf Hartz 4“, sagt er.

Corona-Routine: Statt Arbeitsalltag Homeschooling und Gartenbau

Kraft geben ihm in dieser schweren Zeit („Die Tage vor Weihnachten waren besonders schlimm!“) neben der Familie auch seine Stammkunden. „Viele haben gemerkt, wie schwierig meine Situation ist und haben daher Gutscheine erworben. Das hilft wenigstens ein bisschen“, sagt er. Zudem hat er die viele freie Zeit, zu der er aufgrund des Lockdowns verdammt war, dafür genutzt, „mich intensiv mit dem Thema Gartenbau zu beschäftigen“. Auf dem eigenen Grundstück hat der 42-Jährige ein riesiges Gemüsefeld angelegt, „da konnten wir im Sommer viel ernten“, sagt er stolz. Aktuell „fange ich gerade wieder damit an, Paprika vorzuziehen“. Eine gewisse Tagesroutine habe sich durch den Lockdown eingespielt, zwischen Homeschooling mit dem siebenjährigen Sohn und Arbeiten an Haus und Garten. „Außerdem habe ich angefangen, Leinwandarbeiten zu malen, um überhaupt irgendetwas Kreatives zu tun.“ Einige habe er bereits verkauft, auch Auftragsarbeiten habe er bereits erhalten. Für den 42-Jährigen ist dennoch klar: Lieber heute als morgen möchte er endlich wieder seiner eigentlichen Leidenschaft nachgehen. Und damit auch seine Existenz sichern.

Von Nadine Bieneck