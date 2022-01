Martin Lindow aus Nauen hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen

Die meisten Leute wissen, dass Martin Lindow unter der Maske ein Grinsen trägt. Der Besitzer des kleinen Schreibwarengeschäfts in der Nauener Altstadt ist dafür bekannt, dass er einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. „Wenn jemand zu mir ins Geschäft kommt, versuche ich die Person direkt mit einem kleinen Scherz anzusprechen“, so der 55-Jährige. „Manchmal macht es die Maske aber auch schwierig einzuschätzen, in welcher Stimmung die Menschen sind.“

Oft wisse man nicht, wer sich hinter der Maske verbirgt. Es komme auch vor, dass die Menschen einfach ihre Ruhe haben wollen. „An der Mimik kann man es noch erkennen“, so Lindow „die ganze Situation geht mir selbst auch auf den Keks.

Doch ich versuche das Beste daraus zu machen.“ Für ihn ist das mit der Maske das geringste Übel. „Schlimmer finde ich, dass mein Geschäft hier nicht unter den täglichen Bedarf fällt. In anderen Bundesländern ist das anders.“

Von Franziska von Werder