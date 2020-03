Maryam Zarees Doku muss warten

Liepe

Der Dokumentarfilm „Born in Evin“ wurde auf Filmfestivals ausgezeichnet und für den Deutschen Filmpreis 2020 in der Kategorie Dokumentarfilm nominiert.

Ein neuer Termin

Eigentlich sollte der Film demnächst im Havelland gezeigt werden. Angesichts der raschen Verbreitung des Coronavirus müssen sich die Havelländer aber noch etwas gedulden. Alexandra Kudraschow vom Verein Leben aus der Fülle vom Gutshof in Liepe betont jedoch, es werde einen neuen Termin geben.

Vor der Haustüre

Sobald die Ausgehbeschränkungen ausgeblendet sind und das öffentliche Leben wieder hochgefahren wird, soll der preisgekrönte Film der Regisseurin und Schauspielerin Maryam Zaree, bekannt aus der Serie „4 Blocks“, mit zwei Sondervorführungen im ländliche Havelland zu sehen sein. Die in der Region ansässige Filmproduktionsfirma Tondowski Films will die Doku erstmalig „vor der eigenen Haustür“ präsentieren.

Alexandra Kudraschow engagiert sich seitens des Vereins Lebens aus der Fülle für die Aufführung. Quelle: Norbert Stein

In Kooperation mit dem Lieper Verein und dem Paulinenauer Kulturverein soll der Film in zwei Sondervorführungen gezeigt werden. Geplant war eine Vorführung am 4. April im Großen Saal der Alten Scheune auf dem Gutshof in Liepe und am 5. April im Raum der Freiwilligen Feuerwehr Paulinenaue. Im Anschluss an die Vorführungen sollte es Filmgespräche mit den Produzenten geben.

Weltpremiere in Berlin

So hatte es der Lieper Verein angekündigt. Das wird nun später nachgeholt.

Und darauf dürfen die Film-Interessierten gespannt sein: Der Film „Born in Evin“ feierte seine Weltpremiere im letzten Jahr im Rahmen des Berlinale Programms Perspektive Deutsches Kino und gewann dort den Perspektive Kompasspreis für den besten Film.

Aus der Wahlheimat

Im Oktober 2019 kam der Dokumentarfilm in die Kinos. Die zwei Sondervorführungen sind für die Produktionsfirma Tondowski Films der Auftakt für Filmvorführungen im Havelland. Ihr Ziel ist es, national und international viel beachtete Produktionen in ihrer Wahlheimat, zu zeigen.

Maryam Zaree (links), hier in einer Polizeiruf-Folge mit Matthias Brandt. Quelle: BR;Claussen+Putz Filmproduktion

Das Unternehmen wurde 2011 von der deutschen Autorin, Regisseurin und Produzentin Ira Tondowski und dem französisch-englischen Schauspieler und Produzenten Alex Tondowski gegründet. Nach den Filmen „Song Form The Forst“ und „Drei Engel für Russland“ setzt die havelländische Filmproduktionsfirma mit „Born in Evin“ ihre erfolgreiche Unternehmensgeschichte fort.

Auf der Suche

Der Film erzählt die Geschichte von Maryam Zaree, die sich auf die Suche nach den gewaltvollen Umständen ihrer Geburt in einem der berüchtigtsten politischen Gefängnissen der Welt macht.

Vor genau vierzig Jahren wurden der Schah und die iranische Monarchie gestürzt. Ayatollah Khomeini, der neue religiöse Führer, ließ nach der Machtergreifung Zehntausende politische Gegner verhaften und ermorden. Unter den Gefangenen waren auch die Eltern der Filmemacherin, die nach Jahren im Gefängnis Evin nach Deutschland fliehen konnten.

Nie geredet

Über die Verfolgung und das Gefängnis sprach die Familie nie miteinander. Zaree stellt sich dem jahrzehntelangen Schweigen und geht den eigenen Fragen nach dem Ort und den Umständen ihrer Geburt nach. Sie trifft andere Überlebende, spricht mit Experten und such nach Kindern, die wie sie im gleichen Gefängnis geboren wurden.

„Das Private ist politisch und das Politische ist privat“, mit dieser Überzeugung arbeitet sich Maryam Zaree durch das Dickicht des Verdrängens.

Von Norbert Stein