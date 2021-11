Mayra Keil aus Falkensee veröffentlicht Debütroman "Bitterschön"

Falkensee

Wenn man Mayra Keil fragt, worum es in ihrem Roman geht, antwortet sie: „Es ist schwierig, die Handlung wiederzugeben.“ Das liege daran, dass sie ein Buch geschrieben habe, in dem nicht viel passiert. „Ich habe das Gefühl, dass immer extreme Sachen passieren müssen, damit die Leute sich unterhalten fühlen“, erzählt sie. Sensationsgeilheit liegt der Newcomer-Autorin fern. Mayra schrieb daher eine Geschichte, die dicht am Leben, nah an dem, was wirklich sein könnte, erzählt ist.

„Bitterschön“ ist Mayras Debütroman. Die 18-Jährige besuchte bis zur 11. Klasse das Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee. Danach absolvierte sie ihr Fachabitur durch ein FSJ bei der August-Hermann-Francke-Schule. Mayra nimmt einen Schluck von ihrem Weißwein und liest die ersten Sätze des Klappentextes vor: „Mit Rücken, Kopf und Hüfte wird man geboren. Dann lernt man, Rückgrat zu zeigen, den Kopf zu gebrauchen und mit der Hüfte einen Schwung der Ekstase zu vollführen.“

Die Geschichte handelt von der Krankenschwester Annie, die im Pflegeheim auf den Rentner Eckart trifft. „Eckart ist eine kleine Nervfigur“, erzählt Mayra. Annie, die hingegen sei mit ihren 24 Jahren ganz ungestüm. „Annie wirkt ganz echt, ganz unberührt“, fügt Mayra hinzu. Die Krankenpflegerin wird von einem schweren Fehler begleitet, durch den die beiden Protagonisten näher zusammenfinden.

Bitterschön ist im Epubli Verlag erschienen und unter der ISBN 978-3-754919-86-6 erhältlich. Quelle: Mayra Keil

In dem Debütroman passiert zweifelsohne viel. Nur passiert das meiste eben nicht wie in einem Hollywoodthriller Schlag auf Schlag, sondern leicht in Melancholie getränkt und zwischen den Zeilen. „Bitterschön“ handelt von Freundschaft und Verbundenheit, von den Lebenswirklichkeiten zweier Menschen, die im anderen ihren idealen Gegenpart entdecken. Eckart und Annie stehen letztlich für eine Freundschaft, die Generationen überbrückt. „Altersunterschiede sind für mich immer ein ganz großes Thema gewesen“, erzählt die junge Autorin.

Das Buch widmet Mayra ihrem „Garten-Opa“

Mit sieben Jahren begann Mayra im Altersheim vorzulesen. Zu ihren Großeltern hat sie eine besondere Beziehung. Das Talent, mit Worten umzugehen, habe sie von ihrem Urgroßvater. Der dichtete. „Und war Gärtner“, fügt Mayra hinzu und lacht. Ihre dünnen goldenen Creolen bewegen sich, wenn sie schnell redet. Ihrem „Garten-Opa“ hat Mayra das Buch gewidmet, aber so richtig zum Schreiben brachte sie ihre Großmutter.

National Novel Writing Month

Mayras Kopf ist voller Geschichten. „Als ich noch nicht schreiben konnte, musste Oma tippen, ich habe diktiert“, erinnert sie sich. Ihre erste Geschichte, an die sie sich erinnert, hatte den einfachen, aber ausdrucksstarken Titel „Maria im Krankenhaus“.

Ihren Roman „Bitterschön“ schrieb Mayra vor zwei Jahren. Sie nahm damals im November am National Novel Writing Month teil. Das ist ein kreatives Schreibprojekt. Eine Challenge, bei der es darum geht innerhalb von 30 Tagen 50 000 Wörter zu schreiben. Dass sie das, was dabei herauskam, veröffentlichen wird, wusste Mayra damals noch nicht. Das Buch jetzt in ihren Händen zu halten - „Ja, das fühlt sich absolut krass an“, so die Autorin.

Schreiben hat einen selbsttherapeutischen Zweck

Das Schreiben hat für Mayra einen selbsttherapeutischen Zweck. Das tut sie am liebsten zu Hause, in ihrem Bett. „Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und brauche ständig das Wissen unabhängig zu sein“, erklärt Mayra. Ob sie deshalb nach Berlin gezogen sei? Vielleicht. Beim Schreiben jedenfalls kann Mayra reflektieren. Indem sie die Menschen hinter ihren Figuren besser versteht. Ihre Protagonisten Annie und Eckart, die könnte es auch in der Realität geben.

Die Poetry Slam-Reihe „Rosenkrieg in Falkensee

Zu Schulzeiten nahm Mayra an einer Poetry Slam AG teil, mittlerweile organisiert sie selbst Poetry Slam-Workshops in Falkensee mit. Durch Sozialarbeiterin Claudia Reckermann wurde Mayra inspiriert, die offene Schreibwerkstatt zum stadteigenen Poetry Slam „Rosenkrieg“ mitzugestalten. „Es geht dabei nicht darum, perfekt zu schreiben, sondern miteinander zu schreiben“, erklärt sie. Die Veranstaltungen machen Mayra große Freude. Jeder sei da willkommen. Ein offener Raum für alle, die Freude am Schreiben und Denken haben.

Mayra kommt gerne nach Falkensee zurück

In Berlin studiert Mayra an der Internationalen Hochschule soziale Arbeit. Durch das duale Studium bekommt sie schon früh Einblicke in die Arbeitswelt. Gerade arbeitet sie bei einer Suchtberatungsstelle in Mahlow.

Nach Falkensee kommt Mayra Keil gerne zurück: „Das ist vielleicht nichts Besonderes, weil es auf jeden Ort zutreffen könnte“, sagt Mayra „- aber: Wenn man den Bahnhof nach Falkensee reinfährt, dann weiß man einfach, dass man da ist.“ Na und ob das etwas Besonderes ist! Denn an jedem Ort fühlt sich dieses Ankommen einzigartig an.

Mayra hat es mit ihrem Roman „Bitterschön“ geschafft, in der Welt der Literatur anzukommen. „Und wenn ich damit nur eine einzige fremde Person berühren kann“, sagt sie mit einem zaghaften Lächeln, „dann macht mich das echt glücklich.“

Von Franziska von Werder