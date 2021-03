Mega-Bahnprojekt i2030: Falkensee drängt auf enge Einbeziehung

Falkensee

Die Debatte um den Ausbau der Bahnstrecke von Spandau bis nach Nauen begleitet die Falkenseer inzwischen seit Jahrzehnten. Im Spätsommer 2020 stellten der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und die Deutsche Bahn (DB) in der Gartenstadt ihre Planungen für das i2030 benannte Projekt und den damit verbundenen Bahn-Korridor Spandau-Nauen mit dem möglichen Ziel eines Ausbaus auf bis zu sechs Gleise vor. Im Gespräch sind dabei zukünftig zwei Gleise für den Fern-, zwei weitere für den Regionalverkehr sowie zwei Gleise für die S-Bahn. Bislang läuft die Strecke zweigleisig.

Planungen für i2030 sollen im Mai 2021 beginnen

Aktuell laufe die Ausschreibung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie, unter anderem auch für den Korridor bis nach Nauen, wie Hans-Peter Pohl, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee (SVV), erklärt. Ab Mai sollen die Planungen beginnen. Pohl rechnet damit, dass „vor 2030 vermutlich nichts gebaut wird“. Allein die Vorplanungen sowie das Planfeststellungsverfahren werden wohl die nächsten Jahre in Anspruch nehmen. Und die Falkenseer Kommunalpolitik drängt darauf, in eben diese Planungen eng einbezogen zu werden. Liegt doch die Gartenstadt im Zentrum des betroffenen Bahnkorridors und ist daher von dem Projekt massiv betroffen. Zur Debatte steht dabei die Zukunft der drei Bahnhöfe in der Stadt (Finkenkrug, Falkensee, Seegefeld) sowie Albrechtshof direkt an der Stadtgrenze zu Berlin. Hinzu kommt: Die Stadtverordneten wollen die bereits vorliegenden Beschlüsse und Konzepte der Stadt – angefangen vom Stadtentwicklungskonzept (INSEK) bis hin zum Parkraumkonzept und den Park- und Ride-Parkplätzen – bei der Großplanung der Bahn berücksichtigt wissen.

Stadtverordneten beschließen überfraktionellen Antrag zu i2030

Die enge Einbeziehung der Stadt bei den i2030-Vorplanungen fand sich vergangene Woche in der Stadtverordnetenversammlung wieder. Mit großer Mehrheit wurde dabei ein interfraktioneller Antrag von CDU, SPD, Bündnis 90/Grüne, Linken, FDP und IdJPPPTHBH bestätigt, der die Stadtverwaltung beauftragt, die Falkenseer Interessen „mit Nachdruck gegenüber den Ländern Berlin und Brandenburg zu vertreten und die Stadtverordneten laufend in die Entwicklungen mit einzubeziehen“.

„Nachdem die Planung für das Projekt i2030 Fahrt aufgenommen hat, war uns Stadtverordneten wichtig, durchaus alte Gräben zu überwinden und gemeinsam eine Lösung zu finden, die dem gesamten Osthavelland dienlich ist“, erklärt Hans-Peter Pohl den interfraktionellen Antrag. Mit diesem sei es „uns nun gelungen, diese Positionen zusammenzuführen und klar zu sagen: Planung und Prüfung müssen ergebnisoffen stattfinden.“ Die sechs Fraktionen sprechen sich dafür aus, „dass es eine Lösung geben muss, die wirtschaftlich vertretbar ist und das gesamte Osthavelland mit einbezieht“, so Pohl, der explizit betont: „Zudem ist für uns ganz wichtig, dass diese Lösung zu keiner Verschlechterung beim Regionalbahnverkehr führen darf.“

Warum das kommunalpolitische Engagement bereits in diesem frühen Stadium des Projektes so wichtig ist, bringt Marc-Oliver Wille von der Bürgerinitiative Schönes Falkensee auf den Punkt: „Die Planungen für i2030 sollen im Mai starten und im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Was da in den nächsten zwei Jahren passiert, ist essenziell für die nächsten 50 bis 100 Jahre“, so der Verkehrsexperte.

Zeichen setzen: Falkensee möchte bei Planungen beteiligt werden

Aus diesem Grund sei es bereits zum aktuellen Zeitpunkt wichtig, „Zeichen zu setzen und deutlich zu machen: Die Stadt Falkensee möchte bei den Planungen beteiligt werden.“ Wenn man sich einmischen wolle, „dann jetzt, auch mit öffentlichkeitswirksamer Beteiligung und mit vollem Einsatz“, so Wille. „Für Falkensee ist dies eines der wichtigsten Projekte in den nächsten Jahren“, insistiert auch Hans-Peter Pohl.

Unterstützung und Engagement erwarten die Stadtverordneten dabei nicht nur von der Stadtverwaltung, sondern auch seitens des Landkreises Havelland. Die Gemengelage der Themen ist riesig. So würde ein Ausbau auf bis zu sechs Gleise die Bahntrasse erheblich verbreitern und damit die Trennwirkung von Falkenseer Norden und Süden verstärken. Mit dem durch Falkensee rauschenden Fernverkehr verbunden ist zudem zwangsweise der Bau von Lärmschutzwänden.

Befürchtung: Regionalbahn-Anschluss könnte zu Gunsten der S-Bahn ausgedünnt werden

Eine mögliche S-Bahn-Verlängerung bis zum Bahnhof Finkenkrug könnte dazu führen, dass einzelne Bahnhöfe in Falkensee zukünftig vom Regionalbahnverkehr abgeschnitten und nur noch ans S-Bahn-Netz gehangen werden. Solch eine pauschale Entweder-oder-Lösung lehnen die Stadtverordneten jedoch ab. So biete die Regionalbahn eine attraktive und schnelle Verbindung ins Berliner Zentrum. Die Umstellung auf S-Bahn-Halte würde zu einer deutlichen Verschlechterung des Schienennahverkehrs führen. Denn die S-Bahn brauche deutlich mehr Zeit bis ins Berliner Zentrum. Bei den Planungen müsse berücksichtigt werden, dass „das eine System nicht das andere kaputt machen darf“, fordert Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima und Mobilität. Eine Reduzierung der Regionalbahnhalte ausschließlich auf den Bahnhof Falkensee würde zudem dem Stadtentwicklungs- und Parkraumkonzept der Stadt zuwiderlaufen,welches die parkenden Pendler gerade aus dem Zentrum heraushalten und auf die Nachbarbahnhöfe sowie die dort angelegten Park-and-Ride-Parkplätze verlagern will. Aktuell sind die Bahnhöfe Finkenkrug, Falkensee, Seegefeld und Albrechtshof an den Regionalbahnverkehr angebunden und bieten damit vor allem Pendlern ein attraktives Angebot Richtung Berlin zu zentralen Bahnhöfen sowie auch zum Flughafen BER. „Was die S-Bahn kann, kann die Regionalbahn auch, wenn man sie nur halten lässt“, so Gunkel.

Mehr Menschen sollen von den Straßen auf die Schienen

Grundsätzlich ist das Projekt i2030 längst überfällig, die Bahnanbindung seit Jahren ein Thema, nicht nur für die Falkenseer. Schließlich geht es darum, aus vielerlei Gründen mehr Menschen von der Straße auf die Schiene zu bringen. Um die Auslastung der Züge machen sich die Stadtverordneten keine Sorgen. „Wenn es Verbindungen gibt, werden die auch benutzt“, meint Gerd-Henning Gunkel.

Die große Frage ist nun also – wie soll die Umsetzung der Bahnanbindung aussehen, die das Leben vieler Havelländer in den nächsten Jahrzehnten mitbestimmen wird. Wie lassen sich Regionalbahn und S-Bahn am besten unter einen Hut bringen? „Ich lebe seit 1991 in Finkenkrug, bin seit 30 Jahren Pendler. Wir haben jetzt mit der Regionalbahn eine super Verbindung von Finkenkrug nach Berlin. Das ist der Grund, warum viele hier überhaupt hergezogen sind – wegen der schnellen, komfortablen Anbindung“, beschreibt Detlef Hardorp vom Bürgerverein Finkenkrug die aktuelle Situation, „die zu verlieren wäre eine absolute Katastrophe“.

Nicht nur Falkensee, auch die Nachbarkommunen im Blick

Eben solche Feinheiten wollen Falkensees Stadtverordnete bei den i2030-Planungen berücksichtigt wissen. „Es geht dabei ja auch nicht nur um Falkensee, sondern ebenso um die Gemeinde Brieselang und die Stadt Nauen“, sagt Hans-Peter Pohl. Mit beiden Kommunen sei man daher ebenfalls in Gesprächen und stimme sich ab.

Von Nadine Bieneck