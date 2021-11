Mehr Aufmerksamkeit für Kitaelternbeirat im Kreis Havelland

Havelland

Bereits in drei Ausschüssen des Kreistages – dem Sozial- und Jugendausschuss, dem Jugendhilfeausschuss und dem Kreisausschuss, wurde darüber geredet, ob der Landkreis Havelland den Kreiskitaelternbeirat in seiner Hauptsatzung verankern soll. In allen drei Ausschüssen wurde der Antrag debatttiert, den die Partei Die Linke – sie ist in der Fraktion zusammen mit Die Partei – gestellt hat.

Vor zwei Jahren

Der Kreiskitaelternbeirat wurde 2019/2020 gegründet, nachdem in den Jahren zuvor in Rathenow bereits ein Kita- und Hortbeirat aktiv war. Der Vorstand wurde im September 2020 bei der ersten Vollversammlung des Kreiskitaelternbeirats gewählt.

Die Schnittstelle

Dazu gehören: Rene Wendt, der Vertreter des Waldorfkindergartens in Falkensee, Daniel Fröhlich-Lohn kommt aus Rathenow, Rebecca Springer aus Falkensee, Christian Hey aus Kladow, Olaf Fischer aus Rathenow und Markus Giessler aus Falkensee. Der Beirat versteht sich bereits jetzt als Schnittstelle zwischen Eltern und der Kreisverwaltung Havelland.

Die Gründung des Kreiskitaelternbeirates erfolgte auf den Vorgaben, die der Landesgesetzgeber gemacht hat. Die Fraktion Die Linke/Die Partei möchte nun, dass der Beirat ebenso in die Hauptsatzung verankert wird. Dazu soll es einen eigenen Paragrafen geben, in dem steht, dass der Beirat anzuhören ist, wenn Fragen der Kinderbetreuung zur Debatte stehen. Dieses Recht auf Anhörung soll im Jugendhilfeausschuss des Kreistages gewährleistet werden. Dem Kreiskitaelternbeirat sollen zur Ausübung seiner Aufgaben finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Andrea Johlige, Fraktionssprecherin Die Linke/Die Partei. Quelle: Bernd Geske

So weit geht die Hauptsatzung in Paragraf 18, hier ist die Implementierung des Seniorenbeirates geregelt, nicht. Hier heißt es, der Kreisseniorenbeirat kann zu allen Beschlüssen, die Auswirkungen auf die Belange der Senioren im Havelland haben, gehört werden.

Zuletzt war der Antrag am Montag Thema im Kreisausschuss. Der Kreiskitaelternbeirat sei seinerzeit im Havelland mit Unterstützung des Jugendamtes der Kreisverwaltung gegründet worden. Nun solle man den Mitgliedern mehr Mitspracherecht einräumen, indem das Gremium Teil der Hauptsatzung wird.

Schon jetzt Befugnisse

Zwar können Vertreter des Beirates schon jetzt im Kreistag und Ausschüssen zu bestimmten Themen sprechen. „Aber das hat eine andere Bedeutung, wenn es in der Hauptsatzung festgelegt sei, hieß es am Montag.

Als der Antrag erstmals im Kreistag vorgelegt wurde, hatte Diana Golze, die aus Rathenow kommt, auf den Kita- und Hortbeirat in Rathenow verwiesen. Diesem sei das Recht eingeräumt worden, einen sachkundigen Einwohner in die Fachausschüsse zu entsenden. Man habe damit in Rathenow gute Erfahrungen gemacht.

Sozialdezernent Wolfgang Gall Quelle: Joachim Wilisch

In den Ausschussdebatten war dann aber schnell klar, dass die anderen Fraktionen nicht nachvollziehen können, weshalb man die Verankerung in der Hauptsatzung tatsächlich benötigt.

Im Kreisausschuss machte Sozialdezernent noch einmal klar, wie er über den Antrag denkt: „Das ist ein Schaufensterantrag.“ Der Kreiskitaelternbeirat habe bereits weit gehende Befugnisse. „Wir hören das Gremium in allen wichtigen Angelegenheiten an.“

Nur wenig Themen

Gall machte zudem deutlich, dass dies im Grunde relativ wenig Themen sind. „Auf Kreisebene haben wir nur den Bedarfsplan zu besprechen. Die Ausstattung der Kitas, die Zahl der Erzieher und vieles andere ist Sache der Kitaträger, das sind die Städte, Ämter und Gemeinden.“

Zudem werde der Kreiskitaelternbeirat gut mit finanziellen Mitteln ausgestattet. „Beim Seniorenrat“, so Gall, „ist das anders – hier gibt es keine Vorgaben im Landesgesetz und darum hat der Kreis dieses Gremium in der Hauptsatzung aufgenommen.“

Der Kreistag Havelland tagt am 6. Dezember im MAFZ. Quelle: Jens Wegener

Andrea Johlige, Vorsitzende des Kreisausschusses machte hingegen darauf aufmerksam, dass man dem Kreiskitaelternbeirat mit der Verankerung in der Hauptsatzung eine gewisse Wertschätzung zukommen lasse. „Wir halten das für richtig und wichtig.“

Neuer Versuch

Die Fraktion Die Linke/Die Partei werde den Antrag deshalb zur Kreistagssitzung erneut stellen. „Wenn es dann eine Mehrheit ablehnt, müssen wir das hinnehmen. Aber dann haben wir es auch versucht und können das so an den Kreiskitaelternbeirat kommunizieren.“ Der Kreistag debattiert am 6. Dezember.

Von Joachim Wilisch