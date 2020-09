Der neue, landesweit tätige Förderverein „Baukultur“ hat sich im Brandenburger Dom getroffen und will mit prominenter Unterstützung Bauherren und Geldgeber für mehr Sensibilität und Stil in Sachen Architektur begeistern.

Achim Krekeler (rechts) tut das, was er fast am liebsten tut: Er begeistert andere bei einer Führung für die Architektur. In diesem Fall redet der Vorsitzende des Vereins Baukultur über die Geschichte des Modernen Bauens in Brandenburg an der Havel. Quelle: Foto: André Großmann