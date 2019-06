Havelland

Im Osthavelland leben wieder mehr junge Dohlen. Das geht aus der jüngsten Zählung der Arbeitsgruppe des Nabu-Osthavelland hervor, die sich seit 2016 für bessere Brutbedingungen, der vom aussterben bedrohten Vögel, kümmert.

Mehr Nistkästen aufgestellt

So konnten die Mitglieder in ihrer Zählung vom 8. Mai bis 5. Juni insgesamt 77 Dohlen-Küken feststellen. Im Jahr 2017 konnten sie hingegen gerade einmal 17 flügge gewordene Jungdohlen zählen, 2018 waren es dann schon 45. Laut Konrad Bauer von der Nabu-Gruppe ist die wachsende Population vor allem auf die gestiegene Zahl der Nistkästen zurückzuführen.

Die Anzahl der Nistkästen stieg von elf im Jahr 2017 auf 28 im vergangenen Jahr. „Die ganz überwiegende Zahl der Jungdohlen erblickte das Licht der Welt in Nistkästen in sechs Kirchen des Osthavellandes“, erzählt Konrad Bauer.

Konrad Bauer vom Nabu-Osthavelland kümmert ich leidenschaftlich um Dohlen. Quelle: Nabu

Obwohl auch im letzten Jahr weitere Dohlen-Nistkästen aufgestellt wurden, sei die „Wohnungsnot“ der Dohlen immer noch sehr groß, so dass sie auch in diesem Jahr noch in Turmfalken- und Schleiereulen-Kästen gebrütet haben.

Überlebensquote von nur 50 Prozent

„Im Gegensatz zu anderen Brutvögeln, die wiederholt im Jahr brüten, geschieht dies bei Dohlen nur einmal jährlich. Bezogen auf die insgesamt 37 erfassten Brutpaare sind durchschnittlich nur zwei Jungvögel pro Paar flügge geworden“, erklärt Bauer. Bei einer Sterblichkeit von über 50 Prozent im ersten Lebensjahr sei dies weiterhin kein Bestand, der ohne Zuzug die Arterhaltung im Osthavelland sichern würde.

Für die Anschaffung der Nistkästen sind die Ehrenamtler des Nabu auf Spenden angewiesen. „Die Nistkästen werden von einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung in Nauen gefertigt - helfen also sowohl Menschen als auch Tieren“, so Bauer.

Dohlen selbst beobachten

Wer selbst Dohlen beobachten möchte, kann das am leichtesten an der Dorfkirche in Pessin oder an der St. Jacobi Kirche in Nauen tun. „Ein Fernglas macht das Beobachten leichter“, rät Bauer.

Von Danilo Hafer