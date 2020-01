Mehr Geld für finanzschwache Gemeinden

Havelland

Der erste Alarmruf kam aus dem Amt Rhinow. Amtsdirektor Jens Aasmann hatte in einem MAZ-Gespräch deutlich gemacht, dass die Gemeinden im Amt mit ihren Haushaltsplänen in absehbarer Zeit allesamt in ein Defizit abrutschen. Die kleinen Kommunen leiden an hohen Abgaben, die sie nicht abwenden können. Da bleibt kaum Geld übrig.

Andrea Johlige, Sprecherin der Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei betont, dass dies eine dramatische Entwicklung sei, die nicht nur das Amt Rhinow betrifft. Sie benennt auch das Amt Nennhausen, wo es mit der Gemeinde Kotzen ein Dorf gibt, das schon lange am Finanztropf hängt. Und im Amt Friesack sei das nicht anders.

Zwar habe der Bund angekündigt, man wolle finanzschwache Gemeinden in Zukunft besser unterstützen, doch kann sich Andrea Johlige auch vorstellen, dass der Kreis sich ebenfalls engagieren sollte. „Die Gemeinden haben gerade ihre Steuern erhöht und es zeigt sich, dass da kaum Geld zu holen ist.“ Jedenfalls seien die Beträge zu klein, um einen Haushalt aus dem Defizit hinaus zu retten.

So gebe es Gemeinden, in denen noch nicht einmal mehr Geld für einen Spielplatz zur Verfügung steht. „Das kann man nicht mehr erklären“, sagt Andrea Johlige. Sie fordert mehr Beachtung für den ländlichen Raum ein.

Wenn schon der Bund nicht helfen werde, so müsse eventuell der Landkreis ein freiwilliges Förderprogramm zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen auflegen. „Im Ansatz haben wir das ja schon beim Feuerwehrprogramm für das Jahr 2020 gemacht“, so die Fraktionssprecherin. Hier gebe es die Festlegung, finanzschwachen Gemeinden einen Eigenanteil bei Förderungen zu erlassen.

In einigen Landkreisen gebe es bereits ähnliche Förderprogramme. Andrea Johlige nannte konkret die Landkreise Barnim und Potsdam-Mittelmark. „Wir werden uns das jetzt genauer ansehen.“ Danach werde entschieden, wie man im Landkreis Havelland verfahren will.

Die Partei Die Linke wolle in Zukunft wieder mehr auf die Region achten, versprach Andrea Johlige, die auch Landtagsabgeordnete ist. So plane die Landtagsfraktion einen Regionaltag für den 3. März im Havelland, zu dem die Themen Feuerwehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Gesundheit und Schule auf dem Programm stehen. Landtagsabgeordnete der Linken machen Besuche und treffen sich dann zu einer öffentlichen Fraktionssitzung.

Von Joachim Wilisch