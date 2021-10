Havelland

Der plötzliche Herzstillstand zählt auch in Deutschland mit rund 70 000 Fällen pro Jahr noch immer zu den häufigsten Todesursachen. Bereits nach drei bis fünf Minuten kommt es zu irreversiblen Schäden im Gehirn, wenn keine Reanimation erfolgt. Nach zehn Minuten ist es für jede Hilfe zu spät. Angesichts dieser hohen Fallzahlen und des sehr kleinen Zeitfensters für Hilfsmaßnahmen wird deutlich, dass die professionellen Einsätze des Rettungsdienstes allein nicht ausreichen können. Deutschland hat dringenden Nachholbedarf in der Laienreanimation. Während in anderen Ländern Europas wie Italien oder Skandinavien 60 bis 80 Prozent der Reanimation von Ersthelfern durchgeführt werden, liegt diese Quote in Deutschland erst bei gut 40 Prozent.

Der Kampf gegen den plötzlichen Herztod ist auch im Havelland ein Thema, denn wenngleich es mehrere Risikogruppen gibt, so treten Herzkreislauferkrankungen vor allem im fortgeschrittenen Lebensalter auf und der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe wächst kontinuierlich.

Mitarbeitende werden Basishelfer

Vor gut einem Jahr hat die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe daher für ihre Belegschaft das Projekt Basishelfer ins Leben gerufen. „Als Unternehmen, dessen Hauptaufgabe die Gesundheitsversorgung ist, wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Mitarbeitende, die nicht bereits im Rahmen ihrer medizinischen oder pflegerischen Ausbildung in Reanimationsmaßnahmen unterrichtet wurden, absolvieren daher Kurse, in denen Maßnahmen der Ersten Hilfe vermittelt oder aufgefrischt werden. Dazu gehört die manuelle Herzdruckmassage sowie die Anwendung eines automatischen Defibrillators. Rund 100 Kolleginnen und Kollegen konnten den Kurs absolvieren, ehe diese Präsenzveranstaltung coronabedingt ausgesetzt werden musste.

Ab Oktober werden nun die nächsten Kurse stattfinden. Ergänzend wurden bereits sieben Defibrillatoren angeschafft, die in den Einrichtungen der Unternehmensgruppe an zentralen Plätzen installiert sind, um im Notfall schnell einsetzbar zu sein. Sobald der Defibrillator eingeschaltet wird, wird automatisch eine telefonische Verbindung zur Leitstelle Potsdam aufgebaut. Die Kollegen dort begleiten den Laienanwender bei der Reanimation fern-mündlich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

139 Katretter im Havelland

Außerdem ist im Havelland im Juli dieses Jahres das Projekt Katretter gestartet. Auch dieses verfolgt das Ziel, den Kreis der Ersthelfer zu erweitern, um Menschen in medizinischen Notsituationen schnellstmöglich helfen zu können. Wenn ein solcher Notfall gemeldet wird, alarmiert die zuständige Regionalleitstelle Nordwest parallel zum Rettungsdienst die Katretter über Handy, die sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort befinden. Aktuell sind im Havelland 139 ehrenamtliche Katretter registriert darunter viele Mitglieder von Hilfsorganisationen sowie Mitarbeitende der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe.

Wer beruflich im Bereich Gesundheitswesen beschäftigt ist, braucht in der Regel keine weitere Qualifi-kation, um als Katretter eingesetzt zu werden. Registrieren lassen können sich alle volljährigen Personen, sofern sie über eine medizinische Mindestqualifikation verfügen z. B. eine Fortbildung zur erwei-terten Ersten Hilfe und Basismaßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die App Katretter ist kostenlos im Store für ios wie Android Handys verfügbar und beinhaltet die Registrierung.

