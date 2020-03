Mehr Müll nach Schwanebeck

Havelland

Mittelfristig sollen alle Haushalte im Landkreis Havelland mit einer gelben Tonne versorgt werden. Das erwähnte Kreisumweltdezernent Henning Kellner am Rande einer Sitzung des Kreistagsausschusses für Landwirtschaft und Umwelt. Bisher gibt es die gelbe Tonne in einigen Haushalten, viele haben aber auch noch den gelben Sack.

Tendenz eindeutig

Bei einer Bürgermeister- und Amtsdirektorenversammlung des Kreises Havelland habe sich die Tendenz abgezeichnet, dass Bürgermeister und Amtsdirektoren für die Einführung der gelben Tonne für alle Haushalte plädieren.

Beachtenswerte Disziplin

Kellner informierte zudem darüber, dass die Disziplin bei der Mülltrennung durchaus beachtenswert sei. So seien die gelben Tonnen – aber auch Biomülltonnen – eher selten mit Abfällen befüllt, die dort nicht hinein gehören.

Demnächst flächendeckend? Gelbe Tonnen. Quelle: ddp

In den kommenden Jahren wird der Landkreis Havelland seine Abfälle weiter selbst entsorgen können – wenn der Kreistag einer Erweiterung der Deponie in Schwanebeck bei Nauen zustimmt. Im Umweltausschuss waren die Mitglieder einstimmig dafür. Christine Fliegner, Leiterin des Kreisumweltamtes, machte deutlich, dass die Entsorgungssicherheit zurzeit bis zum Jahr 2024 gewährleistet ist. „Im Jahr 2018 wurde der zweite Bauabschnitt der Deponie in Betrieb genommen“, so Fliegner. Verfüllt sei der erste Bauabschnitt mit einem Volumen von 145000 Kubikmeter. Im zweiten Bauabschnitt stehen 60000 Kubikmeter zur Verfügung.

Lange Sicherheit

Die Deponie könne nunmehr um weitere Bauabschnitte erweitert werden – insgesamt würde man noch etwa 200000 Kubikmeter verfüllen können. „Das würde uns lang anhaltend Entsorgungssicherheit garantieren“, sagte Christine Fliegner.

MBA im Fokus

Neben der Deponieerweiterung nehmen sich die Kreistagsabgeordneten auch die Mechanisch Biologische Abfallverwertungsanlage vor, die im Jahr 2004 errichtet wurde. Der Haus- und Gewerbemüll wird in einem Flachbunker angenommen und kommt in die mechanische Aufbereitung. Ein Schredder zerkleinert den Müll. Heizwertreiche Anteile werden abgesiebt. Der verbleibende Müll wird in einem biologischen Rotteprozess bearbeitet.

Nach einiger Zeit ist aus dem Müll ein erdstoffähnliches Material geworden, das auf dem neuen Deponieabschnitt in Schwanebeck abgelagert werden kann.

Der Biomüll aus der braunen Tonne kommt in die Vergärungsanlage, wenn sie errichtet ist. Quelle: dpa

In der MBA des Kreises werden ab dem Jahr 2021 Flächen frei. Da das Land in einer Strategie für Brandenburg die Errichtung von Bioabfallvergärungsanlagen bewirbt, sei der Standort der MBA in Schwanebeck grundsätzlich dafür geeignet, so Christine Fliegner. Es gebe Hinweise des Landes, dass eine Vergärungsanlage nach Schwanebeck gut passen würde.

Große Mengen nötig

In der MBA wird bereits Bioabfall aus der Biotonne gesammelt. Wenn Kapazitäten in der Anlage frei werden, könne hier eine Vergärungsanlage entstehen. Das bedeute allerdings, dass entsprechende Bioabfallmengen anfallen.

Erste Berechnung

Im Kreisumweltamt wird berechnet, dass die Fremdvergabe zur Vergärung der Bioabfälle rund 30 Prozent teurer wird. Zudem sei der Kreis dann weiter in der Lage, seinen Abfall selbst zu entsorgen, ohne auf Fremdunterstützung angewiesen zu sein.

Kreistag entscheidet

Wenn der Landkreis Herr des Verfahrens bei der Entsorgung bleibe, wirke sich das auch auf die Geldbeutel der Havelländer aus. Denn bei der Kalkulation der Müllgebühren gehe der Kreis immer sehr exakt vor, so dass es eben nicht immer nur teurer, sondern auch mal günstiger wird.

Der Kreistag Havelland soll Landrat Lewandowski ein Mandat erteilen. Quelle: Joachim Wilisch

Landrat Roger Lewandowski soll vom Kreistag nun zunächst ein Mandat erhalten, um auszuloten, wie der Kreis mit dem Bioabfall umgehen will. Im Kreisumweltausschuss wurde das Mandat erteilt, der Kreistag muss es Ende März noch bestätigen.

Von Joachim Wilisch