Messerstecherei in Spandau: 22-jähriger Mann verletzt

Spandau

Zu einer Messerstecherei in Spandau ermittelt seit der Nacht zu Sonntag (3. Januar) die Berliner Polizei. Gegen 2.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen waren die Beamten von Zeugen in die Flankenschanze alarmiert worden. Dort war aus bislang noch unbekannten Gründen ein 22-jähriger Mann mit einer Verletzung aufgefunden worden, die ihm offenbar mit einem Messer zugefügt worden war.

Die Zeugen hatten zuvor Hilferufe einer Frau vernommen. Die Polizei fand nach ihrem Eintreffen im Treppenhaus eines Wohnhauses den verletzten 22-Jährigen sowie dessen 28 Jahre alte Freundin, eine 18-Jährige und einen 23-Jährigen.

Unterschiedliche Angaben zum Tathergang

Alle Personen machten den Beamten gegenüber unterschiedliche Angaben zu dem Geschehen. Gemäß Zeugenaussagen soll es zuvor in der Wohnung des Verletzten zu einem Streit zwischen ihm und seiner Freundin gekommen sein. Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte brachten den oberflächlich verletzten 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da seine 28 Jahre alte Freundin mehrfach das Bewusstsein verlor und offenbar unter Schock stand, wurde sie von den Rettungskräften ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

