Michael Koch präsentiert Kreistagsausschuss das Feuerwehrtechnische Zentrum Friesack

Friesack

Im Jahr 2013 befasste sich der Kreistagsausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Öffentliche Ordnung erstmals mit der Frage, ob der Kreis in Friesack auf dem Gelände des überbetrieblichen Ausbildungszentrums ein Feuerwehrtechnisches Zentrum erreichten soll.

Inzwischen ist die Einrichtung mit drei Gebäuden, einem großen Vorplatz und weiteren Einrichtungen fertig. Der ehemalige Kreisdezernent Henning Kellner hat die Planung und Errichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums begleitet.

Der Nachfolger

Seinem Nachfolger, Michael Koch, war es überlassen, die Einrichtung nun den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Öffentliche Ordnung vorzustellen. „Mit über 13 Millionen Euro hat der Landkreis hier viel Geld in die Hand genommen“, so Koch zu Beginn des Rundgangs.

Als der Flüchtlingszustrom groß war, wurde ein Teil des Geländes auch für eine Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums erfolgte in drei Teilen. Zuerst war die so genannte „Villa“ fertig. Hier sind nun Teile der Ordnungsverwaltung des Kreises untergebracht. Dadurch entstand im Hauptgebäude des Dezernates in der Geschwister-Scholl-Straße in Rathenow Platz. 1,4 Millionen Euro kostete der Ausbau der „Villa“.

Auch der Rettungsdienst ist auf dem Gelände des FTZ untergebracht. Quelle: Joachim Wilisch

Ein Herzstück ist die Halle für die schwere Technik, das Haus 2. Neben der Halle befindet sich auch ein Schulungsraum. Parallel dazu wurde auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums eine neue Rettungsstelle errichtet. Betrieben wird diese von der Rettungsdienst GmbH, ein Unternehmen der Havelland Kliniken.

„Unser Bestreben war schon, die Sicherheits- und Hilfskräfte an einem Ort zu versammeln“, sagte Sebastian Lodwig. Er ist bei der Kreisverwaltung für Verteidigung, Zivil- und Bevölkerungsschutz zuständig. Auch die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk üben hier mit den Feuerwehren zusammen. „Wir leben das“, betont Lodwig.

Der Kreistagsausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Ordnung besichtigt das Feuerwehrtechnische Zentrum Friesack Quelle: Joachim Wilisch

Die Bereitstellungsfläche vor Haus 2 sieht jetzt nicht nach etwas Besonderem aus. Und doch: „Dieser Untergrund kann sehr schwere Lasten tragen“, so Lodwig. Hier können bei besonderen Ereignissen schwere Fahrzeuge abgestellt werden. 2019 hatte die Brandschutzeinheit aus der Prignitz auf ihrem Weg nach Süd-Brandenburg dort eine Pause eingelegt.

Einer von drei

Der Bereitstellungsraum ist einer von insgesamt drei – neben dem MAFZ in Paaren im Glien und der Fabrikenstraße in Premnitz. Im Jahr 2020 schließlich kamen das Atemschutzzentrum aus Falkensee und die Schlauchwäsche aus Rathenow ins Feuerwehrtechnische Zentrum nach Friesack.

Beeindruckt standen die Kommunalpolitiker in dem Raum, in dem Feuerwehrleute bei Übungen die Vorgehensweise unter Atemschutz ausprobieren.

Im Atemschutz-Übungsraum. Quelle: Joachim Wilisch

Sie müssen sich in ein Labyrinth begeben und durchkommen – dabei können sie so gut wie nichts sehen. Das ist eines der modernsten Atemschutzzentren im Land Brandenburg. Weiter führte der Rundgang in die Werkstatt. Hier werden die Schläuche gewaschen und wieder aufgerollt. Die Mitarbeiter nehmen hier auch gerne Rücksicht auf Sonderwünsche. „Manche Feuerwehren möchten, dass die Schläuche von beiden Seiten aufgerollt werden, andere wollen sie nur von einer Seite aufgerollt.“

Gleich ein Test

Zudem werden die Atemschutzgeräte geprüft. Und bei den Schläuchen steht auch gleich ein Test an, ob sie dem Wasserdruck noch standhalten. „Wenn etwas nicht mehr taugt, muss es aussortiert werden“, so Lodwig. Im Katastrophenfall zieht der Stab ins Feuerwehrtechnische Zentrum und operiert von hier. Für rund 250 Personen stehen zudem Notunterkünfte bereit.

Michael Koch (Mitte) im Trainingsraum der Feuerwehr. Quelle: Joachim Wilisch

Die Feuerwehren üben inzwischen hier. Durch die Corona-Pandemie stehen noch viele Ausbildungslehrgänge an, sagte Sebastian Lodwig.

Aber auch für andere Schadensereignisse bereitet sich der Landkreis Havelland auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zen-trums vor. So lagert hier das Material für die Zäune, die aufgebaut werden, wenn die Afrikanische Schweinepest ausbricht. Und die rückt immer näher.

Von Joachim Wilisch