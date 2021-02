Migrationsbericht: Im Landkreis Havelland fehlt ein roter Faden

Havelland

Die Zahlen, die dem Bericht zugrunde liegen, sind aus dem vergangenen Jahr. Demnach wohnen im Landkreis Havelland insgesamt 8526 Migrantinnen und Migranten. Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl des Landkreises entspricht der Anteil der ausländischen Bevölkerung demnach rund 5,15 Prozent, heißt es in dem Bericht. Schaut man auf die Zahlen seit dem Jahr 2014, so ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung im Kreis um das 2,5-fache gestiegen.

Seit 2015 ist insbesondere die Zahl der Personen aus Polen, Rumänien, Syrien/Arabische Republik und Afghanistan erheblich angestiegen. Interessant: Polen liegt bei den Ankünften weit vorne (Anstieg um das 4,5-fache). Ähnlich ist es mit Ankünften von Personen aus Bulgarien. Im Rahmen der EU-Freizügigkeit genießen Personen zum Beispiel aus Bulgarien, Polen und Rumänien die Berechtigung zur uneingeschränkten Einreise bei Arbeitsaufnahme oder Aufnahme von Ausbildung/Studium.

Im Interkulturellen Familiencafé der AWO in Ratehnow wurden 2019 Sprach- und Kulturmittler ausgebildet. Quelle: Christin Schmidt

Besonders wichtig sei es für alle Ankommenden, die Sprache zu erlernen. „Sprache, Sprache und nochmals Sprache“ betitelt Anne-Christin Kubb das Kapitel dazu. Grundsätzlich kann die Migrationsbeauftragte viel Lob verteilen. Die Möglichkeit, die Sprache zu erlernen, werde auf mehreren Ebenen angeboten und es gibt auch staatliche Unterstützung. Problematisch ist das Erlernen der Sprache aber offensichtlich für Frauen. Für sie sei es schwer die richtigen Bildungsangebote zu finden, weil sie sich um die Betreuung der Kinder kümmern müssen. Das habe auch damit zu tun, so Anne-Christin Kubb, dass es nach wie vor nicht genügend Kita-Plätze in der Region gebe. Angebote speziell auch für Frauen seien daher von großer Bedeutung. Und die Migrationsbeauftragte macht klar, dass die Traditionen im Herkunftsland oftmals „Störfaktor“ seien, wenn es das Erlernen der Sprache geht. Kubb führt hier das „unterschiedliche Rollenverständnis von Männern und Frauen in den jeweiligen Herkunftsländern“ an.

Zwar gebe es Versuche auf Ehrenamtsbasis (Interkulturelles Frauencafé Rathenow) und auch in der Trägerlandschaft sind bereits einzelne Kurse gestartet, diese reichen jedoch nicht aus.

Ein anderer Bereich, den die Migrationsbeauftragte eingehender untersucht ist die Arbeitsaufnahme. Es handele sich um ein schwieriges Thema, weil die Kreisverwaltung hier nicht allzu viel unternehmen könne. So gebe es einerseits Hemmnisse bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen, aber auch bei der Verständigung. Und wieder ist Kubb beim Grundthema Sprache. Dazu kommen noch zahlreiche weitere bürokratische Hürden für Arbeitgeber, die bereit wären, Neuankömmlinge einzustellen.

Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises Anne-Christin Kubb. Quelle: Uwe Hoffmann

Ausführlich widmet sich Anne-Christin Kubb auch der Integration in Vereine. Ein zentraler Aspekt sei die interkulturelle Öffnung von bereits bestehenden Angeboten. Hier kommt es, so die Migrationsbeauftragte, im Alltag immer wieder zu Problemlagen aufgrund von unterschiedlichen Gewohnheiten, starren Strukturen oder Kontakthemmnissen. Es gebe Gruppen, bei denen sei die Teilnahme von ausländischen Personen gar kein Thema. Andere aber tun sich schwer aufgrund von persönlichen Einstellungen oder auch Berührungsängsten.

Für Vereine, die auch unter Mitgliederschwund leiden, könnten Migrantinnen und Migranten eine Chance sein, um wieder mehr Mitglieder zu bekommen. Das gelte sowohl für den Sportverein als auch für den kleinen Heimatverein auf dem Dorf, der sich um die örtlichen Dinge kümmert und gemeinsam die Freizeit gestaltet.

Um Neuankömmlinge gezielter einzubinden könnte nach Ansicht von Anne-Christin Kubb auch Behörden helfen. Sie nennt die Ausländerbehörde, Bürgerservicebüros oder auch Standesämter.

Vertreter von Organisationen und Behörden sowie Ehrenamtler trafen sich in Rathenow, um sich zum Thema Migration zu beraten. Quelle: Christin Schmidt

In der Zusammenfassung geht die Migrationsbeauftragte zunächst von guten Basisstrukturen im Landkreis Havelland aus. Dennoch fehle es an Kommunikation und Information. Die unterschiedlichen Lebensbereiche – Arbeit, Wohnen, Gesellschaft, Gesundheit und andere – werden jeweils für sich betrachtet. Es sei nicht vernetzt. Und schließlich beschränke sich die Integration ausschließlich auf Asylbewerber.

Hier Veränderungen herbeizuführen übersteige die Ressourcen, die sich der Migrationsbeauftragten des Landkreises ergeben, so Anne-Christin Kubb. Dafür bräuchte es mehr Personal – auch in Städten und Gemeinden – und die finanzielle Ausstattung müsste ausreichend sein. Was aber auf jeden Fall fehle, das sei ein gemeinsamer Fahrplan des Landkreises mit seinen Städten und Gemeinden mit Zielen und Maßnahmen.

Von Joachim Wilisch