Milow feiert nach zwei Jahren wieder das Obstblütenfest

Milow

Zwei Jahre lang konnte das Obstblütenfest auf der Milower Streuobstwiese wegen der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden. Am Samstag hatten Nabu und Naturwacht zum elften Mal zu diesem traditionellen Fest eingeladen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei frühsommerlichem Temperaturen kamen viele Gäste, die den Tag für einen Ausflug nutzten. Das Kuchenbuffet war reichlich gedeckt und so machten die etwa 200 Besucher gern eine Kaffeepause unter den alten Apfelbäumen, die in voller Blüte standen.

Wurst aus Gülpe

Als herzhafte Alternative gab es Bratwürste vom Grill aus der Fleischerei der Agrargenossenschaft Gülpe oder eine vegane Wurst. Auch für die Zebus, drei Buckelrinder auf der Streuobstwiese, interessierten sich die Besucher.

Samen von VERN

Zum Obstblütenfest hatte Naturpark-Mitarbeiter Joachim König über 200 Tomatenpflanzen gezogen. Dazu nutzt er Samen eigener Pflanzen, die er tauscht oder auch Samen des VERN e.V. (Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg). Unter den rund 80 alten Sorten waren erstmals unter anderem die „Kakao-Fleischtomate“ mit runden, bräunlichen Früchten oder die „Rosa Möhre“.

Joachim König (rechts) zog zum Obstblütenfest alte Tomatensorten aus dem Samen. Quelle: Uwe Hoffmann

Ebenso die Sorte „Strahl“ mit roten länglichen Früchten, die recht selten ist. Auch das aus Italien stammende „Venus-Brüstchen“ zog Joachim König erstmals heran. „Die kleinen roten Früchte sind durch eine kleine Spitze der rundlichen Form gekennzeichnet“, erklärt König, dessen Pflanze viele Liebhaber fanden.

Seine Ehefrau verarbeitet in der Küche gern Bärlauch. Zum Obstblütenfest bot sie Bärlauch in Kräuterbutter, Frischkäse und Quark oder als Bärlauch-Salz an.

Im Albertinenhof

Um alte Gemüsesorten bemüht sich auch der Albertinenhof in Albertsheim. Seit Frühjahr 2021 baut der gelernte Staudengärtner Bosse Johannisson im „Albertinenhof“ in Albertsheim eine Gemüsegärtnerei auf. Dort gedeihen nach ökologischen Anbaugrundsätzen alte Gemüsesorten, wie Tomaten, Paprika, Auberginen, Zucchini, die er regional vermarkten möchte.

Interessante Kunden

Zu seinen Kunden zählen das Restaurant „Strandgut“ in Hohennauen und die Bäckerei Möhring, für ihr Imbissangebot. „Im vergangenen Jahr haben wir jeweils freitags auch einen kleinen Hofverkauf gestartet. In einem Monat werden die ersten Früchte aus dem Treibhaus reif sein, die wir dann wieder freitags, 13 bis 17 Uhr, auf unserem Hof verkaufen“, so Bosse Johannisson.

Familie Tillkens aus Mögelin interessierte sich für die Insektenforschung. Quelle: Uwe Hoffmann

Sophia Dehn, Projektkoordinatorin des Nabu, informierte die Besucher über ihr Projekt „Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung“ (AuBe) zum Insektenschutz im Zusammenhang mit Lichtverschmutzung. „Ich habe zuhause Stabheuschrecken und Dorngespenstschrecken, die aus Australien stammen“, erzählt Julian (10) aus Mögelin am Stand mit einigen der Probengläschen, in denen sich die Insekten befanden, die zu wissenschaftlichen Zwecken mit Insektenfallen an Gülper Straßenlaternen gefangen wurden.

Honig aus dem Westhavelland

Auch Kathleen Tillkens, Julians Mutter, bietet Insekten in ihrem Garten einen Lebensraum. Zum Baumblütenfest bot Naturpark-Zentrum-Mitarbeiterin Gabriele Matthies regionale Produkte aus dem Nabu-Shop an, so zum Beispiel Honig aus dem Naturpark Westhavelland.

Weitere Termine

Am 29. April wollte sich das Naturpark-Zentrum mit dem Vortrag „Hasenkopf und Butterbirne - Die Schätze unserer Obstwiesen“ von Urte Delft erstmals am europaweiten Tag der Streuobstwiese, am letzten Freitag im April, beteiligen.

Bärbel König (li.) verarbeitet Bärlauch. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Pomologin und Co-Landessprecherin des Brandenburg/Berliner Landespomologenvereins ist regelmäßig Gast zum Milower Apfeltag. Leider gab es zum Vortrag keine Anmeldungen. Der Tag der Streuobstwiese, ein Aktionstag unter anderem von Streuobst-Initiativen und Naturschutzorganisationen, geht auf eine Initiative des österreichischen Umweltdachverbandes und der österreichischen Arbeitsgemeinschaft zurück.

Apfeltag im September

Sophia Dehn lädt für den 21. Mai, 21 Uhr, zum nächsten öffentlichen Insektenfang im Rahmen des Insektenprojektes ein.

Der 14. Apfeltag auf der Milower Streuobstwiese findet am 17. September statt. Das Naturpark-Zentrum mit seiner Dauerausstellung und dem Naturpark-Shop hat Montag/Dienstag sowie Donnerstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, und in den Berlin/Brandenburger Schulferien auch mittwochs geöffnet. Informationen zu weiteren Veranstaltungen findet man unter www.nabu-westhavelland.de.

Von Uwe Hoffmann