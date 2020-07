An der Milower Brücke werden die Spundwände gesetzt

Milow

Wer eine krachende Ramme erwartet hat, wird enttäuscht. Die Arbeiten zur Erneuerung der Milower Havelbrücke haben ihre nächste Phase erreicht. Gegenwärtig werden die Spundwandkästen für die Rampen der Behelfsbrücke in den Boden gebracht. Das erfolgt einerseits eher unspektakulär, weil verhältnismäßig still und leise. Andererseits ist dieser Arbeitsschritt durchaus etwas Besonderes, eben weil er ohne Krach vor sich geht.

„Rammarbeiten sind hier nicht erlaubt“, erklärt Polier Jens Roßform von der beauftragten Firma RASK Brandenburg. Weil die Vibrationen im Erdboden dadurch viel zu stark wären, würde das Gebäude und die sensible Natur zu sehr gefährden. Deshalb presst das Spezialunternehmen PST Grundbau aus Berlin die Spundwandelemente ohne Vibrationen in die Erde.

Mit einer Spezialmaschine werden die Spundwände mit bis 60 Tonnen Druck in die Erde gepresst. Quelle: Bernd Geske

Die 67 Tonnen schwere Maschine kann auf die senkrecht aufgerichteten Elemente von oben einen Druck bis zu 60 Tonnen ausüben und sie dadurch, ohne auch nur ein bisschen zu rütteln, in die Erde drücken. Die größten Spundwandelemente sind mehr als 13 Meter lang und 2,80 Meter breit. Ihre Stahlwand ist 1,1 Zentimeter dick. Sie werden hier bis zu 9,50 Meter tief in die Erde gepresst. Das geht an der Havel bei Milow verhältnismäßig leicht, weil dort das Grundwasser relativ nahe an der Erdoberfläche ist und Wasser im Boden für den Pressvorgang förderlich ist.

Die Pressmaschine hebt das jeweilige Spundwandelement an, bis es senkrecht nach unten hängt. Es wird dann von oben her langsam wieder abgesenkt und mit Einbeziehung von Handarbeit in das „Schloss“ genannte Verbindungsstück der bereits in die Erde gepressten Spundwand eingefädelt. Bis zu vier verschiedene „Stempel“ genannte Teile üben dann von oben Druck auf das Element aus, um es nach unten in den Boden zu pressen.

Beim Einsetzen der Elemente muss genau hingeschaut werden. Quelle: Bernd Geske

Eine Spundwand hier bis zu 9,50 Meter tief in die Erde zu pressen, kann eine halbe Stunde dauern. Manchmal geht es auch schneller, dann ist es schon in einer Viertelstunde erledigt.

In der vergangenen Woche hat an der Milower Brücke das Einpressen der Spundwände begonnen. Auf der Milower Seite ist dieser Arbeitsgang am Dienstag bereits abgeschlossen worden.

Auf der Milower Seite ist der Spundwandkasten schon fertig. Quelle: Bernd Geske

Jetzt werden Spundwände auf der Premnitz zugewandten Seite in die Erde gedrückt. Es ist vorgesehen, diese Arbeiten in der Mitte der nächsten Woche abgeschlossen zu haben.

Die Spundwandkästen sind gegenwärtig der Arbeitsschwerpunkt. Wenn sie fertig sind, wird das Aufschütten der Rampen für die Behelfsbrücke fortgesetzt, über die der Verkehr während der Abriss- und Neubauarbeiten an der Milower Brücke laufen soll. Sie wird nicht weit entfernt auf der östlichen Seite des Bestandsbaus errichtet.

Jens Roßform, Polier der RASK GmbH an der Milower Brücke. Quelle: Bernd Geske

Für die beiden Rampen der Behelfsbrücke sollen insgesamt 2.500 Kubikmeter Füllboden aufgeschüttet werden. Etwa ein Viertel der Gesamtmenge sei bislang geschafft, sagt Jens Roßform. Auf der Milower Seite werde in der nächsten Woche das Aufschütten der Rampe fortgesetzt. Die beiden Spundwandkästen sind dazu da, den Rampen Halt zu geben. Außerdem wird dort die Behelfsbrücke draufgesetzt.

Die Arbeiten liegen gut im Plan, teilt Jens Roßform mit. Ende September sei dann das Einheben und Montieren der Behelfsbrückenteile der nächste wesentliche Arbeitsschritt.

Von Bernd Geske